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Субъективный опрос: почему часть статистики в сети выглядит так странно

Эксперт РОЦИТ заявил о способности опросов на YouTube подменять реальные факты

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Unsplash
Считается, что статистика — это всего лишь сухая информация, собранная с применением определенной методики, и не во всех случаях речь идет о намеренном искажении действительности. Как отметил эксперт РОЦИТ, генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино Максим Ксензов, простора для лжи в статистике действительно много.

К сожалению, этим авторитетным словом зачастую прикрывают предвзятые опросы, проведенные с нарушением всех возможных правил объективности и валидности. Другими словами, доверять стоит далеко не каждой статистике — нужно как минимум уточнить, кто и как ее собирал, а главное, с какой целью. Возьмем, например, американский видеохостинг YouTube.

На площадке есть возможность проводить опросы для тех, кто удовлетворяет минимальным требованиям партнерской программы. Они не очень суровые: нужно иметь 500 подписчиков, минимум 3 опубликованных видео за последние 3 месяца и 3 тыс. часов просмотров либо 3 млн просмотров коротких видео.

На первый взгляд механика действительно удобная. Можно узнать у своей аудитории интересующие ее темы, мнение относительно последнего видео, собрать предложения по улучшению контента и так далее. Но никто не помешает блогеру создать опрос на тему, не имеющую прямого отношения к его контенту, например, политическую. И тут кроется краеугольный камень проблемы объективности этой механики на YouTube.

Дело в том, что большинство политически активных прозападных YouTube-блогеров являются иноагентами и доносят свои представления о российской действительности, будучи за рубежом. Более того, даже если они сохраняют связь с родиной в виде друзей и знакомых, то обычно они способствуют формированию вокруг него информационного пузыря из удобных ему образов и слухов. То есть, преследуя свои корыстные цели, любой блогер из-за рубежа может потенциально влиять на социальные настроения российских граждан, особенно молодежи.

Объективность, беспристрастность, фактчекинг? Нет, это не про таких товарищей. Их дело простое — сформировать удобные им картинки и вырванную из контекста информацию, закрыть глаза на неудобные и преподнести это своей аудитории как объективные факты, свидетельствующие о российских реалиях. И тут мы возвращаемся к опросам. Как вы думаете, насколько предвзятыми будут как сами вопросы, так и те, кто на них отвечает на канале такого блогера?

В этом смысле за механикой YouTube-опросов скрывается серьезная опасность. С ее помощью можно легко подменять реальность — случайный человек видит где-то в интернете результаты опроса вроде «В России плохо или хорошо?», где 90% выбрали первый вариант. Но он не знает, что этот опрос провели на YouTube-канале иноагента, который долго и последовательно «накачивал» свою аудиторию нужными фейковыми тезисами, а затем задал нужный ему вопрос в нужной ему форме.

Такая тенденция может только ухудшиться в преддверии выборов в РФ. YouTube и так известен как плацдарм для информационной войны против России, а механика опросов способна создать ощущение авторитетности, научности и массовости мнения, которое на самом деле выразила максимально предвзятая аудитория в специально созданных условиях. Опрос не рождается сам по себе. Чаще всего ему предшествует формирование определенных социальных установок, которые подводят аудиторию к выбору конкретного ответа на конкретный вопрос.

Вспомним об особенностях восприятия информации в цифровом мире и поймем, что неподготовленная аудитория не будет глубоко и критично анализировать ни деятельность самого блогера, ни его цели. Заложенная в опрос острая эмоция и высокий процент «нужных автору» ответов может мгновенно спровоцировать острые эмоции у читателя и сформировать искаженные представления о реальности. Когда мы говорим о подростковой и молодежной аудитории, то речь идет об увеличении рисков из-за особенностей неокрепшей психики, которая как губка впитывает эмоционально заряженный контент без какого-либо критичного отношения.

Деятельность против интересов своего родного государства — показатель низкого уровня профессиональной, личностной и социальной самореализации. Человек, который уверен в себе и в своих возможностях работать на благо себя и Родины, никогда не станет искать врага в тех, кто формировал его личность и создавал все условия для развития. Но когда человек решает заработать клеветой в адрес своего государства, за счет своих же сограждан, иначе как омерзительным назвать это сложно. К счастью, против этого уже приняты меры — Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, запрещающий размещать рекламу у иноагентов. Это абсолютно логично — если кто-то выбирает путь ябедничества, псевдообид и фейков, порочащих образ России и ее граждан, то и финансы на это сомнительное занятие придется искать на стороне, а не заставлять жителей России «скидываться» на поток дезинформации. Иногда, чтобы начать ценить то, что имеешь, надо потерять. Может быть такой путь для кого-то станет шансом осознать, что Родина не продается и не предает.

Автор — эксперт РОЦИТ, генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино Максим Ксензов.

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