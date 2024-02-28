Подводные камни: чем может быть опасно размещение контента на зарубежных площадках

Сегодня многие российские блогеры сталкиваются с вопросом о выборе площадок для размещения своего контента. Некоторые отдают предпочтение зарубежным платформам, но попадают в среду с высокими рисками. Другие публикуются на отечественных ресурсах и оказываются в более выгодном положении. Игорь Грибков, советник по налоговой практике в юридической компании ЭБР и эксперт образовательной платформы Moscow Digital School (входящей в Ultimate Education), объяснил, какие риски необходимо учитывать, прежде чем размещать контент на иностранных платформах.

При выборе площадки имеют значение не только экономические и технические, но также юридические аспекты работы с платформами. Не стоит забывать, что часть популярных иностранных площадок признана судом по заявлению Генеральной прокуратуры РФ экстремистскими, а их деятельность запрещена на территории России. Также важны налоговые последствия деятельности блогеров.

Большинство авторов пользуются платными услугами платформ по продвижению своих аккаунтов и контента. Налоговый кодекс РФ разрешает уменьшать облагаемые налогом доходы от предпринимательской деятельности только на те расходы, которые подтверждены документами. Документы должны соответствовать как общим требованиям законодательства (например, ФЗ «О бухгалтерском учете» предполагает наличие в документе подписи должностного лица), так и специальным требованиям (к примеру, в области строительства, рекламы, валютного контроля).

Если российский блогер оплачивает услуги компаний, деятельность которых на территории РФ запрещена, выставленные этими организациями документы будут вызывать вопросы с точки зрения соответствия их российскому законодательству. С высокой вероятностью налоговые органы могут признать такие услуги и расходы на них незаконными. Тогда уменьшение доходов с учетом этих расходов в документах будет нарушением, за которое дополнительно начислят налоги и пени и привлекут к ответственности в виде штрафа в размере 20% от суммы налогов.

Кроме того, статьей 282.3 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за финансирование экстремистской деятельности. Наказание по этой статье предполагает санкции вплоть до лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

При работе с площадками, деятельность которых не запрещена на территории РФ, может понадобиться подтвердить реальность указанных расходов в случае налоговой проверки. Согласно НК РФ, документы должны быть оформлены на основе реальных операций. Большинство претензий налоговых органов связано именно с признанием сделок с контрагентами фиктивными. Это значит: расходы, по которым должны уменьшать уплачиваемые налоги, не были подтверждены.

Стоит учитывать, что проверка часто проводится через 2-3 года после совершения сделки, когда найти все необходимые документы уже проблематично. Кроме того, услуги цифровых площадок не оставляют следов в материальном мире. В связи с этим налоговым органам трудно доказать факт оказания услуг и подтвердить их стоимость, указанную в документах. Если блогер покупал услуги российской платформы, налоговики могут направить ей запрос, провести так называемую «встречную» проверку и в короткие сроки получить ответ, чтобы подтвердить информацию, представленную налогоплательщиком.

В случае с иностранной компанией такие встречные мероприятия становятся затруднительными. Во-первых, чтобы их провести, налоговой обычно необходимо направить международный запрос. Ждать ответа приходится от нескольких месяцев до года и более, из-за чего важная информация может поступить уже после окончания проверки и рассмотрения дела в суде. Во-вторых, многие государства, в которых зарегистрированы иностранные площадки, находятся в «черном» списке ФНС, т.е. в числе стран, не обменивающихся с Россией информацией для целей налогообложения. В число таких стран, например, входят Великобритания и США. Понятно, что рассчитывать на представление этими странами необходимых документов не стоит. А значит есть риск признания налоговыми органами расходов блогера неподтвержденными достаточными доказательствами.

Также у блогеров могут возникать сложности с вопросами налогообложения их доходов за рубежом. Например, компания Google в прошлом году сообщила авторам контента о необходимости представить не позднее 10.12.2023 документы, подтверждающие право на льготы в рамках соглашения об избежании двойного налогообложения. В сообщении было указано, что, в соответствии с главой 3 Налогового кодекса США, корпорация обязана собирать налоговую информацию об авторах, получающих роялти от просмотров в США, взимать с таких авторов налоги и сообщать об этом в Налоговое управление США. В случае непредставления документов, подтверждающих право на льготу, ставка налога может составлять до 30% от дохода, полученного в США.

Другой важный вопрос связан с обязательными требованиями к маркировке рекламы, действующими с 1 сентября 2022 года. На данный момент профильными ведомствами не сформирована единая позиция по поводу необходимости маркировки рекламы в запрещенных соцсетях. Однако в конце 2023 года Минфин РФ разработал поправки в Налоговый кодекс, которые не позволяют учитывать расходы на рекламу без специальной маркировки, а также на запрещенных площадках. Если поправки будут приняты, стоимость рекламы в заблокированных ресурсах фактически вырастет на 15-20% за счет налогов. Такие изменения могут заставить уйти с этих площадок даже тех российских рекламодателей, кто пока этого не сделал.

С октября 2022 года изменился и порядок уплаты так называемого «налога на Google» — НДС на электронные услуги иностранных организаций, включая рекламу и продвижение на зарубежных площадках. С 2019 года иностранные компании обязали самостоятельно подавать декларации и платить НДС по этим услугам. В 2022 году из-за отказа многих зарубежных банков проводить платежи в Россию, уплата налога для иностранцев превратилась в сложную, иногда нерешаемую задачу. Поэтому теперь российские юрлица при покупке у иностранцев электронных услуг должны выступать в роли налогового агента по НДС — удерживать и перечислять налог в бюджет. В случае неуплаты, их привлекают к ответственности.

Помимо перечисленных сложностей, с 2022 года у блогеров, работающих с иностранными площадками, появились проблемы с перечислением денежных средств. Прямые транзакции с российских счетов за рубеж и обратно стали невозможны, из-за чего возникла необходимость использовать счета в иностранных банках. Даже если банк соглашается открыть счет российскому резиденту, остается обязанность предоставлять налоговым органам отчетность по таким счетам, а также о соблюдать правила валютного контроля. А с учетом того, что далеко не все виды платежей с использованием счета в иностранном банке разрешены нашим законодательством, штрафы за финансовые операции могут достигать 40% и даже 100% от суммы операции.

Кроме того, авторам контента важно не забывать о таких факторах работы с зарубежными площадками, как: отключение отдельными иностранными платформами монетизации на российском рынке, регулярные случаи блокировок этими платформами контента и каналов российских блогеров, миграция аудитории на российские площадки, сложности с защитой авторского права за рубежом.

Автор — советник по налоговой практике в юридической компании ЭБР и эксперт образовательной платформы Moscow Digital School (входящей в Ultimate Education) Игорь Грибков.