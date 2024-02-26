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Как не остаться без всего: почему важно размещать контент на отечественных платформах

В РОЦИТ назвали безопасными для пользователей российские онлайн-платформы

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Порой сложно отказаться от привычки, даже если она вредная. Поэтому человек с ней живет дальше. Так и с некоторыми российскими блогерами, которые продолжают вести свою деятельность исключительно на западных онлайн-площадках, некоторые из которых и вовсе признаны экстремистскими и запрещены в стране. Как подчеркнула эксперт РОЦИТ, генеральный директор российской социальной сети LOOKY Анна Баринова, у этого могут быть разные причины: дело привычки или намеренный умысел. Например, для кого-то из лидеров мнений велик соблазн «всерую» зарабатывать на рекламе.

Конечно, в том, чтобы вести блог на иностранных площадках ничего противозаконного нет. Тем не менее такой подход бьет прежде всего по аудитории автора. Подписчики должны «пробираться» через ряд неудобств. Например, столкновение с деструктивным контентом и фейками, которые активно продвигаются на иностранных площадках, отсутствие оперативной связи с техподдержкой, постоянное использование VPN-сервисов.

Последние являются отдельной историей. VPN-сервисы регулярно становятся причиной утечки персональных данных в открытый доступ. Из-за таких программ быстро нагревается и разряжается смартфон, тормозят интернет и другие приложения на телефоне. Помимо этого, разработчики нередко продают персональные данные пользователей третьим лицам, в том числе и мошенникам.

В то же время не стоит забывать, что запрещенные ресурсы заблокированы не просто так. На них может содержаться противоправный контент, орудовать злоумышленники и педофилы. Например, последние себя вальяжно чувствуют в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). По необъяснимой причине площадка распространяет детскую порнографию и не блокирует пользователей, которые не только предпочитают такой контент, но и пытаются установить связь с несовершеннолетними.

Вопросы есть и к YouTube. Да, видеохостинг не заблокирован, поэтому нет необходимости включать VPN-сервис, что уже хорошо. Но от этого YouTube не перестает быть сомнительным ресурсом. На площадке много лживого и деструктивного контента, мошенников там тоже хватает. Да и в целом предвзятая модерация платформы не сулит ничего хорошего и для блогера, поскольку в любую минуту его канал могут заблокировать. То есть многолетний труд может быть уничтожен безвозвратно, а все видео удалены. Согласитесь, ситуация малоприятная.

YouTube уже много раз без объяснения причин внезапно удалял каналы российских блогеров. Так, например, с этим уже успели столкнуться Артемий Лебедев, Макс КомикадZe, Дмитрий «Гоблин» Пучков, Вован и Лексус, Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!». И в такой ситуации лидер мнений максимум, что может сделать – обратиться в техподдержку YouTube, а потом ждать ответа неделями и месяцами.

Помимо этого, велик риск пессимизации блогера на зарубежных платформах. Если он пророссийски настроен, его контент нацелен на объективность, тем самым идет вразрез с западной пропагандой.

Поэтому, если лидер мнений, который ведет деятельность только на западных площадках, в частности на YouTube, не желает, чтобы в один момент весь его труд пропал даром и столкнуться с пессимизацией, ему будет не лишним начать дублировать свой контент на отечественные платформы. Наши площадки предлагают блогерам много возможностей по созданию и монетизации контента. Последнее особенно важно для лидера мнений, так как на западных платформах с монетизацией проблема. Например, YouTube ее и вовсе отключил в России. Помимо этого, выделю техподдержку наших отечественных площадок, которая стремится к максимальной оперативности.

Наши платформы ничем не уступают западным. Даже в некоторых моментах лучше. И если российский блогер не хочет расставаться с зарубежными платформами, он ничего не потеряет, если продублирует свой контент на отечественные. Даже напротив, выиграет: получит дополнительный охват и монетизацию. Например, в LOOKY он сможет привлечь новых подписчиков в четыре раза быстрее, чем на зарубежных площадках. Более того, у автора есть возможность продублировать весь контент из Instagram в LOOKY всего в один клик.

Главное – благодаря дублированию контента на отечественные платформы он позаботится о безопасности своих подписчиков, предоставит им выбор, на какой площадке смотреть его творчество. Иными словами, проявит свою социальную ответственность. В то же время лидер мнений поможет и нашим платформам: повысит популярность площадок, увеличит их аудиторию, тем самым косвенно поспособствует укреплению цифрового суверенитета России.

Автор — генеральный директор российской социальной сети LOOKY Анна Баринова.

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