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Морочат голову: чем опасен контент иноагентов в сети

Правозащитник Шлыков назвал способы защиты подростков от контента иноагентов

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Bernhard Classen/Global Look Press
Подростковый возраст — время острой чувствительности и стремления к крайностям. В этот период девушки и молодые люди активно ищут себя, взахлеб читают книги, статьи и посты в интернете, засматриваются фильмами и роликами. Юные умы стремятся лучше узнать мир и понять свое место в нем. И от того, какие выводы они успеют сделать в эту мимолетную пору, во многом зависит их будущая взрослая жизнь, отмечает основатель и лидер Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России», правозащитник Артур Шлыков.

Подростки настойчивы в своем стремлении к индивидуализации, поэтому привычные авторитеты для них теряют значимость. Родителей слушать не интересно. Другое дело — друзья и медийные персоны, за деятельностью которых молодежь следит в сети. Именно к их голосам и мнениям прислушиваются тысячи тинейджеров, часто воспринимая информацию некритически.

Школьники поглощают знания, но не всегда оказываются способны отфильтровать правду от информационного мусора. И, к сожалению, на просторах интернета слишком много откровенно вредного контента, который может пагубно сказаться на человеке в период взросления.

Особенно опасно, когда несовершеннолетние пользователи попадают под влияние иноагентов. Иноагенты, будь то отдельные инфлюенсеры или СМИ, оказываются даже хуже иностранной пропаганды, потому что выпускают материалы на русском языке и создают впечатление, будто могут судить о ситуации в нашей стране. Между тем, обычно такие контентмейкеры вещают из-за границы и даже не представляют, что происходит в российском обществе. А те редкие антипатриотические авторы, которые еще не ударились в бегство, живут не здесь, а в своих фантазиях.

Наиболее активны иноагенты в запрещенных социальных сетях и на видеохостинге YouTube. Не удивительно, ведь они транслируют прозападную позицию, которую яростно продвигают на своих площадках политически ангажированные ИТ-гиганты. Фигурам, негативно высказывающимся в адрес РФ, осуждающим российские власти и «болеющим» за Украину в спецоперации, всячески благоволят.

Недавно, публиковавшийся на YouTube, но заблокированный за пророссийскую позицию, блогер Стас «Ай, Как Просто!» объяснил, почему ролики новых диссидентов набирают миллионы просмотров и не уходят из рекомендованного. У видеохостинга имеется список угодных западным патронам лиц, которых активно продвигают, потому что они говорят «нужные» вещи.

Подростки, привлеченные цепляющим контентом иноагентов, не понимают, что ими манипулируют и настраивают на свой лад. Школьники верят словам «борцов с режимом» и глубоко воспринимают антироссийские высказывания. Загипнотизированные и потерявшие всякие нравственные ориентиры юноши и девушки делятся постами и видео своих кумиров с другими подростками. И антипатриотизм распространяется, как зараза.

Самое ужасное, что контент иноагентов, наполненный фейками и безнравственностью, спонсируется отечественными компаниями. Согласно данным министерства юстиций, в прошлом рекламу у иноагентов купили свыше 200 российских юридических и физических лиц. Пока антигосударственники кормятся рекламными деньгами, у них будут ресурсы для создания материалов. А значит, они продолжат промывать головы несовершеннолетним пользователям.

Государство активно работает над пресечением этой опасной тенденции. Во вторник, 20 февраля, Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов. Нововведение призвано лишить признанных иноагентами средства массовой информации и блогеров заработка на любых платформах, будь то соцсети или отдельные сайты. Кроме того, инициатива предполагает запрет рекламы ресурсов иноагентов в СМИ и интернете.

Власти рассчитывают на то, что, лишившись финансовой поддержки и мотивации к деятельности, иноагенты ослабят свое давление на молодежь в сети. Вероятно, так и произойдет, однако родителям не стоит забывать и о своей роли в этой большой игре.

Конечно, просто запрещать подростку смотреть канал или читать какого-то автора не эффективно. Вместо этого стоит способствовать формированию у тинейджеров критического подхода к действительности. Проводите время со своими детьми, вместе читайте и смотрите контент для развития рационального мышления и увидите: это сыграет решающую роль в будущем вашей семьи и нашей страны.

Автор — основатель и лидер Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России», правозащитник Артур Шлыков.

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