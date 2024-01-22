Из России с любовью: какие страны наиболее заинтересованы в российских ИТ-услугах

Нас с детства учат делиться с другими. Щедрость русской души можно увидеть не только на примере отдельных людей, но и в деятельности целых сообществ, в том числе — бизнес-сообществ. Правило «поделись с ближним» сегодня как никогда актуально для рынка ИТ-услуг, который уверенно нацелился на наращивание экспорта в дружественные страны. Директор АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко назвал самые перспективные направления для ИТ-экспорта.

В настоящее время в России уже действуют десятки технологических компаний, которые активно экспортируют отечественное ПО за рубеж. Разработки наших специалистов находят применения в самых разных отраслях: от здравоохранения до промышленного производства. И это при том, что в 2022 году пришлось резко переориентировать поставки программного обеспечения, сменив целевые иностранные рынки.

Долгое время основной целью для экспорта технологических решений была Западная Европа, однако, после введения санкций и разрыва отношений с этими торговыми партнерами, фокус внимания сместился. Стоит признать, что напряжение в отношениях с западными компаниями нарастало на протяжении нескольких лет. Самые чуткие игроки стали искать альтернативные пути еще в 2020 году, начали изучать рынки Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. И это, как показала практика, было весьма мудрым решением.

В будущем взаимодействие с иностранными компаниями и организациями, как коммерческими, так и государственными, будет становиться все теснее. Крупное исследование российского технологического объединения «Руссофт» показало, что большинство (73%) отечественных разработчиков ПО видят большие перспективы в экспорте на территорию Азии. 43% компаний заинтересованы в выстраивании торговых отношений со странами СНГ и 35% хотят связать судьбу своих экспортных решений со странами Персидского залива. Среди последних выделяются, разумеется, Объединенные Арабские Эмираты. А вот с остальными направлениями, попавшими и не попавшими в этот топ-3, разберемся подробнее.

Впечатляющий рост экспорта будет происходить по азиатскому направлению. Куда же именно «повезут» наши продукты? Прежде всего, в Индию и страны Юго-Восточной Азии. Эти динамичные и развитые рынки открыты для новых предложений. Они не хотят замыкаться на собственных продуктах и, одновременно, не слишком стремятся плясать под дудку западных ИТ-компаний, соглашаясь на ненадежное сотрудничество, в котором нужно соблюдать слишком много навязанных правил.

Удивительно, но во многом западные санкции позволили отечественной ИТ-сфере нарастить свою привлекательность как экспортера устойчивых и стабильных в обслуживании решений. В последние годы весь мир увидел, что контракты с компаниями, находящимися под влиянием коллективного Запада, абсолютно ненадежны. Это заставило многие страны обратить внимание на свежие предложения, в том числе со стороны российских разработчиков. Особенно пристально иностранные заказчики присматриваются к разработкам в сфере информационной безопасности, которые на деле продемонстрировали свою эффективность под натиском хакерских атак против российских ресурсов после февраля 2022 года.

Отдельным направлением для экспорта можно выделить страны СНГ. Уже сегодня Казахстан лидирует по показателю фактического экспорта российского программного обеспечения. И государство-партнер не планирует останавливаться на достигнутом, делая все возможное для форсирования цифровизации на своей территории.

Ждут нас и другие страны Евразийского экономического союза, а именно Армения, Белоруссия и Киргизия. Также перспективным видится сотрудничество с Узбекистаном, где государство активно встречает любые инновации в сфере ИКТ. ИТ-компании на территории этой страны даже освобождены от налогов.

Интересным направлением для российских продуктов стала Латинская Америка. Только в первом квартале прошлого года российские ИТ-компании продали этому региону больше продуктов, чем за весь 2022 год. Рост интереса к нашим технологическим решениям здесь достаточно велик. Согласно анализу исполнительного директора российского ИТ-холдинга Т1 Михаила Книгина, наиболее перспективными латиноамериканскими странами, с нетерпением ждущими поставок отечественного ПО, можно назвать Бразилию, Аргентину и Чили.

Крайне интересными для здешних партнеров станут разработки в сфере искусственного интеллекта и речевых технологий, биометрические технологии и продукты в сфере информационной безопасности.

Не стоит забывать и про Африку — еще один перспективный регион для экспорта идей российских разработчиков. Сегодня процесс цифровизации в Африке все еще находится на низком уровне. Во многих африканских странах о формировании технологического хаба не идет и речи: им бы хотя бы население интернетом обеспечить. Тем не менее это и делает Африку уникальным экспортным направлением для России.

В нашей стране на высочайшем уровне развита цифровизация государственного сектора, города, образования. Именно это в первую очередь требуется Африке, где инициатива по развитию информационных технологий часто исходит с верхов, а не является продуктом действия капиталистической конкуренции.

На сессии «Безопасность информационного пространства: вызовы и возможности для сотрудничества», прошедшей в рамках второго саммита Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка замглавы Минцифры Александр Шойтов назвал Африку одним из ключевых партнеров нашей страны. По его словам, РФ готова всячески содействовать цифровой трансформации региона и делиться своими достижениями в области цифровизации социально-значимых услуг.

В целом экспорт продуктов, позволяющих осуществить цифровизацию в сфере госуправления, видится крайне перспективным для нашей страны. В частности, Россия может предложить странам глобального Юга и странам организации исламского сотрудничества уникальные пакетные решения, благодаря которым эти страны не будут привязаны к четким стандартам, а смогут строить свою экосистему на основе наших продуктов.

Как заявил на выставке на ВДНХ во время мероприятия, приуроченного ко дню цифровизации вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в рамках национального проекта «Экономика данных» кабмин собирается проработать конкретные меры поддержки ИТ-экспорта. Мы уже увидели, на что способны отечественные технологические компании, если дать им позитивный толчок. И, думается, это совсем не предел их возможностей.

Автор — директор АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко.