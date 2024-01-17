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Цифровая слежка: как иностранные спецслужбы используют ИТ-гигантов

ИТ-эксперт Избаенков объяснил необходимость перехода на отечественные программы

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Shutterstock/G-Stock Studio
Существует расхожий миф, что интернет способен дать человеку анонимность и приватность. Отчасти это так — пользователь может завести себе два профиля в соцсети: официальный и частный, или даже секретный. Вполне вероятно, что его коллеги и друзья никогда не узнают про тайный аккаунт. Зато про него будет знать администрация соцсети. Вот тут-то, по мнению члена Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), директора направления кибербезопасности EdgeЦентра Артема Избаенкова, и возникает загвоздка.

Так ли это страшно, ведь есть пользовательские соглашения, нормы конфиденциальности? Все верно, однако, если речь идет о западных соцсетях, про конфиденциальность можно забыть. И это справедливо не только для социальных сетей. Использовать продукты ИТ-гигантов — все равно что согласиться находиться под постоянным наблюдением иностранных спецслужб.

Факт сотрудничества бигтеха с разведкой уже давно очевиден и раскрыт в многочисленных журналистских расследованиях. Google, Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Microsoft и подобные компании подозреваются в работе на правительство США уже — только вдумайтесь — десятки лет. За это время было проведено множество исследований, подтверждающих ангажированность крупных технологических корпораций. К примеру, в 2021 исследовательская группа выяснила, что последние 20 лет бигтех получает огромные суммы от контрактов с американскими силовиками.

Помимо косвенных доводов, есть и совершенно прямые доказательства слежки ИТ-гигантов за людьми и передачи сведений о пользователях Соединенным Штатам. В мае прошлого года владельца Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), который открыто признавал свое сотрудничество со спецслужбами США, оштрафовали на €1,2 млрд за передачу персональных данных европейцев Америке. А в декабре того же года Google перестала опровергать обвинения в слежке за пользователями, в том числе в режиме «Инкогнито». Это при том, что в 2022 году корпорация уже получала штраф в $392 млн за отслеживание местоположения после отказа людей от этой опции в настройках.

Кроме того, в конце 2023 года раскрылась практика так называемого «шпионажа за push-уведомлениями». Сенат США обнародовал информацию о том, что правительства имеют право запросить у Apple и Google доступ к push конкретных пользователей и активно пользуются этим правом. То есть, все это время ИТ-корпорации передавали подобные сведения по запросу иностранных властей, не разглашая этот факт.

Создается ощущение, что бигтех чувствует себя абсолютно безнаказанным. Вполне возможно, даже миллиардные штрафы не могут сравниться с щедрой «оплатой услуг» со стороны американской разведки. Единственным действительно ощутимым ударом для ИТ-гигантов могло бы стать сокращение числа пользователей. И хочется надеяться, что в России продолжат отказываться от иностранных решений в пользу отечественных ИТ-продуктов. Эту поставку данных наших граждан уже давно пора прекращать.

Автор — член РОЦИТ, директор направления кибербезопасности EdgeЦентра Артем Избаенков.

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