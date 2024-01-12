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Тренд на здоровый образ жизни: почему компаниям выгодны программы ДМС

В СберСтраховании назвали преимущества корпоративной программы ДМС

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Пресс-служба Сбера
Корпоративная программа ДМС далеко не новый продукт на рынке, тем не менее она есть далеко не в каждой компании. О том, как низкая безработица стимулирует повышение уровня заботы о сотрудниках и будет ли расти спрос на медицинскую страховку, рассказала директор медицинского страхования СберСтрахования Наталья Харина.

Здоровье идет бонусом

Тренд на здоровый образ жизни пришел в Россию уже давно. Сюда можно отнести и культуру регулярных чекапов, и следование принципам здорового питания, и спрос на занятия спортом, фитнесом, йогой.

Сегодня мы находимся в уникальной ситуации, когда интеграцию этого тренда в корпоративную культуру стимулируют условия рынка труда. Преимущественно это связано с рекордно низкими показателями безработицы в 2023 году: количество предложений о работе превышает число свободных специалистов. Безусловно, это обостряет конкуренцию между компаниями.

На ряду с зарплатными предложениями значимой частью такого соперничества за кадры традиционно является социальный пакет, а его самой привлекательной опцией — корпоративная программа добровольного медицинского страхования.

Опциональный стандарт помощи

В последние два года компании сокращали расходы на социальный пакет для сотрудников, но в 2023 году ситуация начала меняться. Число оформленных в СберСтраховании полисов ДМС для юрлиц за первую половину этого года выросло в два раза в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года.

Согласно нашей статистике, наибольшей популярностью среди услуг, за которыми клиенты обращаются по ДМС, ожидаемо, пользуются консультации терапевтов. Каждый пятый посещает узких специалистов, каждый шестой — сдает анализы. Однако набор услуг, доступ к которым дает полис, гораздо больше.

В зависимости от своих целей и потребностей работодатели могут расширить набор классических опций ДМС защитой от дополнительных рисков. У СберСтрахования это, например, программа по лечению особо опасных заболеваний: онкологии и болезней, которые требуют сложных кардио- и нейрохирургических операций. После первичной постановки диагноза человек может перепроверить его, получить поддержку куратора, пройти лечение у лучших специалистов в России или за рубежом.

Среди других доступных опций: компенсация до 90% стоимости лекарств, выписанных врачом, а также защита на случай столкновения с переносчиками опасных болезней — клещами, особенно актуальная для Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, СберСтрахование подготовила широкую линейку чекапов, которые подбираются с учетом отраслевой принадлежности фирмы клиента. Таким образом, подбирая страховку для коллектива можно учесть весьма широкий круг рисков.

Здоровье и благополучие

Предупреждать возникновение рисков, а не разбираться с последствиями гораздо выгоднее для бизнеса, особенно если речь идет о поиске замены специалисту, выбывшему из-за серьезных проблем со здоровьем. Компании разделяют такую позицию: среди частых запросов по расширению классической программы ДМС — организация медкабинета в офисе, большим интересом пользуются и отраслевые чекапы.

Однако работать с уже проявившимися симптомами недостаточно. Подход к здоровью должен быть комплексным: регулярные занятия спортом, следование принципам здорового питания, борьба со стрессом — залог хорошего самочувствия на долгосрочную перспективу. Со стороны компаний также все чаще звучат запросы по расширению наполнения программы ДМС за счет wellness-опций: организации психологической поддержки, проведения для сотрудников дней здоровья.

В ответ на это СберСтрахование уже развивает программы, которые, помимо классических функций ДМС, включают онлайн- и оффлайн-фитнес, консультации диетолога, возможности организовать для сотрудников тематические вебинары. Такие дополнительные программы, ориентированные на формирование здоровых привычек, служат профилактикой для ряда заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни и неправильным питанием.

Мобильный доктор

Тренд на повсеместный переход в «цифру» затрагивает и сферу оказания медицинской помощи. Например, если человек работает удаленно и живет за городом, поездка на консультацию может быть проблематичной. Телемедицинские услуги позволяют попасть на прием к специалисту, не выходя из дома, с помощью смартфона или ноутбука. Такой формат оказания медпомощи позволяет не привязываться к конкретной клинике, экономить время на дорогу, наблюдаться у понравившегося специалиста, даже при смене места жительства.

Наряду с положительными аспектами такой синергии: дистанционной записью к врачу, электронной медкартой, удаленными консультациями, есть и отрицательная сторона. Это, так называемое, «гугл-лечение» — тревожная, но объяснимая тенденция: если человек не уверен, к какому специалисту ему следует обратиться, высока вероятность, что волнующий вопрос будет задан в интернете.

Аналогичная ситуация может сложиться, если ждать приема у доктора слишком долго. По этой причине особое внимание стоит уделять тому, чтобы клиентский путь был максимально коротким, понятным и удобным для человека. В случае с ДМС обратиться за помощью можно в круглосуточный колл-центр или через мобильное приложение.

Конечно, полностью перевести оказание медицинской помощи в «цифру» пока не получится. Обследования нельзя сделать по телефону, а консультация по видеосвязи не всегда может заменить полноценный осмотр в кабинете. Тем не менее мы видим перспективу работы в этом направлении и планируем расширять линейку продуктов, которые делают диалог с медицинскими специалистами еще более доступным.

Автор — директор медицинского страхования СберСтрахования Наталья Харина.

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