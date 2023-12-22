ИТ-надзор. Почему контроль иностранных гигантов — это общемировой тренд

Глава СПЧ подчеркнул, что многие крупнейшие ИТ-компании в огромной степени находятся под контролем США, что ставит крест на объективности и равноценном учете интересов всех пользователей. С этим утверждением трудно поспорить, но дело даже не столько в юрисдикции, к которой принадлежат эти корпорации, сколько в их колоссальной власти над пользователями по всему миру и склонностях злоупотреблять своей властью.

Один из самых резонансных примеров касается соцсети Twitter (ныне X), которая корректировала алгоритм таким образом, чтобы скрыть информацию о содержании ноутбука сына действующего президента США Джо Байдена, Хантера. Желание «подчистить» его биографию было настолько велико, что администрация соцсети применила инструмент, который предназначен для предотвращения распространения детской порнографии: ссылки на информацию отмечались как небезопасные, а их передача блокировалась даже через личные сообщения.

В похожих проделках оказалась замешана и корпорация Google, которая, по признанию целого ряда экспертов, навязывает определенные взгляды через манипуляции с поисковой выдачей и алгоритмами принадлежащего ей видеохостинга YouTube, и даже тайно оказывает влияние на выборы в США. К такому выводу пришел, например, психолог-исследователь Роберт Эпштейн, доктор философии Гарварда, который наблюдал за деятельностью ИТ-гиганта в течение последних 10 лет.

В частности, ученый заявил, что в 76% случаев алгоритмы YouTube вели взрослых на контент либерального содержания через кнопку. В случае с детьми, согласно исходным данным за последние 3 месяца, этот показатель достигал 93%. Причем, как отметил Эпштейн, никто и никогда не привлекал Google к ответственности за это.

Манипулирование с алгоритмами, сообщает Эпштейн, применялось во время выборов президента США в 2020 году. Тогда ИТ-гигант искажал результаты поиска в сторону Джо Байдена, что, по оценке ученого, привлекло на его сторону 6 миллионов голосов, хотя перед выборами генеральный директор Google Сундар Пичаи пообещал Конгрессу: «Google не модифицирует никакие продукты, включая поиск, для продвижения определенной политической точки зрения... [Мы] не будем делать этого на предстоящих президентских выборах 2020 года».

Кроме того, надо помнить, что ИТ-гиганты формируют собственные нарративы и повестку, которые они считают возможным продвигать в угоду своим интересам. И здесь уместно вспомнить слитое в сеть видео с общего собрания компании после выборов президента в 2016 году. На нем топ-менеджеры ИТ-гиганта, в том числе Ларри Пейдж и Сергей Брин, выражали явное недовольство победой Дональда Трампа.

В частности, на встрече говорилось, что результат выборов противоречит ценностям Google, а сторонников избранного президента сравнили с экстремистами. При этом финансовый директор корпорации Рут Порат пообещала, что Google будет использовать «огромные силы и ресурсы, которыми мы располагаем, чтобы продолжать продвигать действительно важные ценности».

Казалось бы, приведенные выше примеры – внутреннее дело США, и международный надзор здесь не нужен. Но кто может гарантировать, что общественное мнение не корректировалось схожим образом в пользу угодных американским ИТ-компаниям политиков в других странах? И что сами ИТ-гиганты не продвигают противоречащий моральным нормам и законам того или иного государства контент, руководствуясь лишь собственными корпоративными ценностями и политиками.

Приведенные примеры объясняют, почему государственные органы разных стран ужесточают надзор за деятельностью транснациональных ИТ-платформ. К примеру, в ЕС вступил в силу «Закон о цифровых услугах», который в том числе усиливает контроль за контентом в соцсетях. Закон призван наделить пользователей платформ возможностью получить «дополнительные возможности» по контролю над рекомендательными системами, повысить конфиденциальность информации и безопасность несовершеннолетних, обеспечить более тщательную модерацию контента и обязать платформы регулярно проходить независимый аудит с публикацией отчетности.

Проблем, связанных с деятельностью ИТ-гигантов, хватает и американским пользователям, поэтому ряд законодательных инициатив по контролю за корпорациями предлагается и там. В частности, в Сенате внесли на рассмотрение законопроект о защите детей в социальных сетях (The Protecting Kids on Social Media Act). Документ предусматривает запрет лицам, не достигшим 18 лет, пользоваться соцсетями без согласия родителей, а также запрещает использовать алгоритмы для формирования контента, рассчитанного на несовершеннолетних. Тем, кто младше 13 лет, доступ к соцсетям планируется закрыть вовсе.

Международная практика показывает, что усиление контроля над деятельностью ИТ-гигантов действительно стало новым мировым трендом. Разные страны принимают свои ограничительные меры, однако в большинстве случаев их суть сводится к двум моментам: повышению прозрачности работы платформ и обеспечению безопасности пользователей. И идея, которую озвучил глава СПЧ, заключается в создании общих принципов, обязательных к соблюдению всеми ИТ-корпорациями, и контроле за их соблюдением на международном уровне.

Конечно, разные страны по-своему видят решение вопроса контроля платформ. Однако действительно эффективное решение вопроса невозможно без консолидации усилий международного сообщества и выработки определенных стандартов, единых для деятельности каждого ИТ-гиганта. К тому же, подобная унификация требований может упростить жизнь самим компаниям – большое количество юридических проволочек может быть заменено единой проверкой на соответствие требованиям по определенной процедуре.

Автор — директор Центра компетенций по глобальной ИТ-кооперации Вадим Глущенко.