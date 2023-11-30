Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Баррель как аргумент

Аналитик Андрианов рассказал, как России укрепить позиции на глобальных энергорынках

close
100%
Charlie Riedel/AP
Доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов рассказал, за счет чего Россия может укрепить свой нефтегазовый комплекс.

В последнее время на мировом нефтяном рынке вновь появились признаки усиления конкуренции. Да, спрос и предложение на нем по-прежнему регулируются в основном благодаря действиям стран-участниц альянса ОПЕК+, но в тоже время, согласно данным самого же картеля, растет добыча в государствах, не входящих в данную организацию. Да и внутри самого альянса, судя по всему, появляются желающие добиться пересмотра квот в сторону увеличения, а значит – наращивания собственного производства. Какой из этого вывод для России? Нам необходимо, несмотря на усиление внешнего давления, укреплять свой нефтегазовый комплекс. Реальный и дешевый баррель – добытый или готовый к извлечению из недр – вот главный аргумент в конкурентной борьбе, которая неизбежно будет нарастать на мировых рынках. Готова ли к этому Россия?

Ограничение добычи – не повод тормозить

Можно сказать, что как раз у России таких аргументов в избытке. Об этом, в частности, свидетельствует свежая отчетность о деятельности флагмана отечественной нефтяной промышленности – компании «Роснефть». Так, в январе-сентябре нынешнего года объем добычи углеводородов на предприятиях компании увеличился почти на 11% и достиг 5,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. При этом добыча жидких углеводородов за девять месяцев составила 4 млн барр. в сутки, что на 3,9% выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Безусловно, дальнейшему росту добычи препятствуют ограничения, взятые на себя Россией в рамках соглашения ОПЕК+. Но это не повод, чтобы «почивать на лаврах» и тормозить процесс разведки и разработки недр. Ибо, подчеркнем, отечественный нефтегазовый комплекс должен быть готов к любому развитию событий. И «Роснефть» демонстрирует именно такой подход, активно развивая и уже действующие активы и занимаясь подготовкой к запуску новых проектов. К примеру, проходка в эксплуатационном бурении на предприятиях компании за девять месяцев 2023 г. составила 9,1 млн м, что на 7% больше год к году. В эксплуатацию было введено 2,4 тыс. новых скважин, причем 71% из них – горизонтальные (удельная добыча на них – более чем в два раза выше, чем на наклонно-направленных). Доля новых горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта достигла 48%. Такой качественный рост – это также важнейший аргумент в глобальной конкурентной борьбе.

Но самое главное – это то, что компания продолжает активно реализовывать свой флагманский мегапроект «Восток Ойл», которому сейчас нет равных в мире. В январе-сентябре в рамках проекта было выполнено более 2,2 тыс. пог. км сейсморазведочных работ 2Д и 1,6 тыс. кв. км работ 3Д, проводится интерпретация полученных данных. Ведется бурение пяти скважин, завершены бурением три поисково-разведочные скважины, восемь скважин находятся на стадии испытаний. Ведется также строительство магистрального нефтепровода «Ванкор – Пайяха – Бухта Север» и нефтяного терминала «Порт Бухта Север».

И здесь важно еще раз подчеркнуть: текущие ограничения добычи – не повод, чтобы откладывать в долгий ящик такие важнейшие проекты, обеспечивающие как потенциальный рост производства углеводородного сырья, так и огромный мультипликативный эффект для всей российской экономики. Именно такие проекты – ключевой аргумент в предстоящем дележе глобальных энергетических рынков. А несмотря на нынешнее успешное балансирование спроса и предложения альянсом ОПЕК+ такой дележ, новый виток ожесточенной борьбы и за ресурсы, и за рыночные ниши – неизбежен.

То, что компания способна в кратчайшие сроки значительно нарастить добычу углеводородного сырья, она эффективно демонстрирует на примере газа. В январе-сентябре его производство на предприятиях компаний выросло на 33% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и достигло 1,5 млн б.н.э. в сутки. Это было обусловлено наращиванием объемов добычи в рамках действующих активов, а также запуском в прошлом году новых газовых проектов в ЯНАО. На фоне стагнации добычи у «Газпрома» рост показателей «Роснефти» – это тоже важный аргумент в мировой борьбе за энергоресурсы, демонстрация того, что Россия сохраняет свою роль ведущей газовой кладовой и может вопреки санкциям наращивать объемы излечения «голубого топлива».

Экономия, но не на инвестициях

Впрочем, важным фактором являются сегодня не только и не столько масштабы производства углеводородного сырья, сколько «цена вопроса», то есть себестоимость данного процесса. Когда говорят о главных конкурентах ОПЕК+, способных увеличить поставки нефти на мировые рынки и тем самым привести к падению цен на «черное золото», в первую очередь вспоминают о Соединенных Штатах с их сланцевой добычей. Но хорошо известно, что «ахиллесова пята» сланца – высокая себестоимость (впрочем, это относится и ко многим другим потенциальным источникам наращивания предложения на нефтяном рынке). Поэтому та страна, которая сможет продемонстрировать наиболее низкие издержки, будет задавать тон ценовой конъюнктуре и заставит потенциальных конкурентов забыть даже о самой возможности развязывания новых «ценовых войн».

Такой аргумент сегодня предъявляет «Роснефть». Удельные расходы на добычу углеводородов у компании в третьем квартале нынешнего года составили 2,5 долл./барр.н.э, что является одним из самых низких показателей в мире. Этого удалось добиться за счет повышения эффективности производства и усиления контроля над расходами. Как итог, за девять месяцев нынешнего года важнейший финансовый индикатор – EBITDA – вырос у компании на 19,3%, до 2 403 млрд рублей.

Финансовые аналитики уже оценили такую благоприятную тенденцию. Так, эксперты «БКС Мир Инвестиций» повысили прогнозы по целевой цене акций «Роснефти» на 25%, до 760 рублей за акцию, банка «Синара» – на 11%, до 640 рублей. А свежая отчетность позволяет смело ориентироваться именно на верхнюю границу данных прогнозов. В свою очередь, акционеры могут рассчитывать на высокие дивиденды по итогам как 2023-го, так и 2024 года.

При этом важно подчеркнуть, что введение режима жесткой экономии и снижение себестоимости не препятствуют наращиванию инвестиций в новые проекты. Так, капитальные затраты «Роснефти» за девять месяцев 2023 г. составили 909 млрд рублей, что на 10,6% выше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. Основная часть данных капиталовложений направляется на реализацию проекта «Восток Ойл».

И это также – важные факторы укрепления позиций России на глобальных энергетических рынках. В то время как мировая нефтегазовая индустрия страдает от катастрофического недоинвестирования (что уже в среднесрочной перспективе приведет к дефициту углеводородов на мировом рынке), ведущая отечественная компания одновременно демонстрирует и отличную финансовую устойчивость, и завидную инвестиционную активность.

Минфин как угроза глобальной энергобезопасности

Но, конечно, эффект перечисленных факторов – не бесконечен. Невозможно постоянно снижать издержки, при этом одновременно сохраняя свой инвестиционный потенциал. Запас прочности даже у таких мощных структур, как «Роснефть», имеет свой предел. И создается впечатление, что этот предел очень хочет нащупать отечественный Минфин – так, из любопытства. Иначе как объяснить многочисленные экзотические фискальные эксперименты над нефтяной отраслью, о которых упоминает глава «Роснефти» Игорь Сечин?

В частности, речь идет о непроработанном решении финансового ведомства по сокращению демпфера. Именно оно спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе – сентябре нынешнего года и его пришлось в спешном порядке отменять. Но на этом активность Минфина не сошла на нет. «Уже в октябре Минфином России были инициированы очередные изменения одного из базовых параметров налогообложения в нефтяной отрасли – порядка определения цены на нефть для налоговых целей», – отметил глава «Роснефти».

Кроме того, планируется экономически не обоснованное снижение прогноза разницы между ценой российской нефти и нефти сорта Brent, что приведет к дополнительной фискальной нагрузке на нефтяные компании. Кстати, для расчета налогов Минфин по-прежнему использует совершенно не актуальный в современных условиях ценовой индикатор – котировку Brent. «Финансовое ведомство игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны: формирование новых направлений поставок российской нефти и подходов к ее ценообразованию», – подчеркивает Игорь Сечин.

Наконец, министерство предлагает использовать для налоговых целей существующий только в «виртуальной реальности» (или в параллельной Вселенной) показатель – стоимость фрахта для поставок российской нефти в Европу (хотя такие поставки запрещены в результате введения европейского эмбарго). Почему? Да только потому, что так можно «содрать еще одну шкуру» с отечественной нефтяной промышленности.

«Еще одна инициатива, реализованная без проведения всестороннего анализа ее влияния и без обсуждения с отраслью, – дифференциация цен на газ для различных категорий промышленных потребителей на фоне роста налоговой нагрузки на отрасль. Принятые изменения приведут к разбалансированию рынка и созданию дефицита газа для социально значимых отраслей», – приводит глава «Роснефти» очередной пример нормотворчества Минфина. Параллельно объем платежей по НДПИ на газ в ближайшие три года вырастет на 25%, что приведет к сокрушению инвестиций в газовую отрасль и подорвет ее добычной потенциал.

Ну и, наконец, вишенка на торте – решение Центробанка об увеличении ключевой ставки. Это отрицательно скажется на стоимости финансирования, а значит и на инвестициях в нефтегаз.

Одним словом, отечественный Минфин делает все возможное для того, чтобы подорвать систему аргументов, выстраиваемую российскими нефтяниками и нацеленную на укрепление позиций РФ на мировых энергетических рынках. Не будет ли позиция отечественного финансового ведомства иметь такой же эффект, как «зеленая политика» западных регуляторов, уже фактически приведшая к глобальному недофинасированию нефтегазоаого комплекса? Такое вполне возможно, и в результате пострадают не только конкретные отечественные нефтяные компании или Россия в целом, но и вся система глобальной энергетической безопасности, для которой наша страна – это, по сути, последняя надежда.

Автор — доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.

Картина дня
Верховная рада отменила выборы президента Украины
Группа морпехов погибла при взрыве на полигоне под Ростовом
Лавров рассказал, какую участь западные страны уготовили для Молдавии
Ревнивая россиянка обвинила мужчину в попытке изнасилования узнав о новой пассии
Стилист Сергей Зверев пришел на открытие катка в синей шубе и гигантской шапке-ушанке
Банк России сообщил об увеличении международных резервов
Российские десантники нанесли артудар по позициям ВСУ у Работино
Новости и материалы
В Кишиневе попрощались с ветераном Сталинградской битвы
Карлсон заявил, что США скрывают правду об НЛО
В Китае рассказали о важности российской нефти для стран Запада
Обнаружена связь между финансовой грамотностью и продолжительностью жизни
Россияне пообещали сотруднику таможни взятку и стали фигурантами уголовного дела
Соцсети удивило значение слова «Pepsi»
Израиль отозвал своего посла в Мадриде
Ветеран ЦСКА считает, что возвращение Вагнера в команду не приведет ни к чему хорошему
Волгоградские старшеклассницы стянули штаны со школьника
ВС РФ усилили подготовку к атаке ДРГ у Каховского водохранилища
«Зенит» готов расстаться со звездой из Бразилии
Главы МИД РФ и Венгрии обсудили ситуацию на Украине
В России рассказали о популярности позиции Венгрии по Украине в ЕС
Премьер Словакии раскритиковал стратегию США и Евросоюза по Украине
ЦБ оценил рост продаж валюты экспортерами
Трампа заподозрили в тайном переводе $40 млн для оплаты налоговых счетов
Премьера Франции заметили с вейпом на заседании парламента
Стали известны сроки запуска единой системы ОСАГО для Белоруссии и России
Все новости
«Мы точно не знаем»: Зеленский оценил перспективу вступления Украины в НАТО
Зеленский заявил, что Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым
Разработчика суперкомпьютеров могут поместить в психбольницу. Его обвиняют в финансировании ФБК*
Ярославский суд рассмотрит вопрос о помещении в психбольницу ученого Абрамова
ФАС признала повышение тарифов «Мегафоном» неправомерным
Москвичка жестоко покусала двоих пытавшихся познакомиться с ней мужчин
Реклама ... Рекламодатель: ООО «ОККО», г. Санкт-Петербург ИНН 7814665871, ОГРН 1167847381130
«Никак этот гул не обойти было»: как в СССР слушали «вражьи голоса» и рок-н-ролл по радио
35 лет назад власти СССР выключили все «глушилки» западных радиостанций
«На вершине трапа с недовольным лицом»: Штайнмайер полчаса ждал главу МИД Катара в самолете
Штайнмайера вынудили полчаса ждать встречи с главой МИД Катара в аэропорту Дохи
Умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
«Немая ярость»: легендарный Джон Ву возвращается в Голливуд, но не может связать двух слов
В прокат вышел боевик Джона Ву «Немая ярость» с Юэлем Киннаманом
Не пережил крушения «Луны». Одно из последних интервью академика Михаила Марова
Умер один из научных руководителей космических исследований СССР Маров
Клады, призраки и подземные ходы: 5 тайн Санкт-Петербурга
Подборка легенд о Северной столице
«Злобная глупость». Болгария не пустила в свое небо Марию Захарову
Песков назвал абсурдным и глупым решение Болгарии не пускать самолет с Захаровой
Два брата-террориста из ХАМАС расстреляли людей в Иерусалиме. Главное о теракте
Число жертв стрельбы на остановке в Иерусалиме выросло до трех, восемь ранены
«Госсекретарь, изменивший дипломатию»: умер Генри Киссинджер
Kissinger Associates: в возрасте 100 лет умер экс-госсекретарь США Киссинджер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий