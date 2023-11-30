Баррель как аргумент

В последнее время на мировом нефтяном рынке вновь появились признаки усиления конкуренции. Да, спрос и предложение на нем по-прежнему регулируются в основном благодаря действиям стран-участниц альянса ОПЕК+, но в тоже время, согласно данным самого же картеля, растет добыча в государствах, не входящих в данную организацию. Да и внутри самого альянса, судя по всему, появляются желающие добиться пересмотра квот в сторону увеличения, а значит – наращивания собственного производства. Какой из этого вывод для России? Нам необходимо, несмотря на усиление внешнего давления, укреплять свой нефтегазовый комплекс. Реальный и дешевый баррель – добытый или готовый к извлечению из недр – вот главный аргумент в конкурентной борьбе, которая неизбежно будет нарастать на мировых рынках. Готова ли к этому Россия?

Ограничение добычи – не повод тормозить

Можно сказать, что как раз у России таких аргументов в избытке. Об этом, в частности, свидетельствует свежая отчетность о деятельности флагмана отечественной нефтяной промышленности – компании «Роснефть». Так, в январе-сентябре нынешнего года объем добычи углеводородов на предприятиях компании увеличился почти на 11% и достиг 5,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. При этом добыча жидких углеводородов за девять месяцев составила 4 млн барр. в сутки, что на 3,9% выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Безусловно, дальнейшему росту добычи препятствуют ограничения, взятые на себя Россией в рамках соглашения ОПЕК+. Но это не повод, чтобы «почивать на лаврах» и тормозить процесс разведки и разработки недр. Ибо, подчеркнем, отечественный нефтегазовый комплекс должен быть готов к любому развитию событий. И «Роснефть» демонстрирует именно такой подход, активно развивая и уже действующие активы и занимаясь подготовкой к запуску новых проектов. К примеру, проходка в эксплуатационном бурении на предприятиях компании за девять месяцев 2023 г. составила 9,1 млн м, что на 7% больше год к году. В эксплуатацию было введено 2,4 тыс. новых скважин, причем 71% из них – горизонтальные (удельная добыча на них – более чем в два раза выше, чем на наклонно-направленных). Доля новых горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта достигла 48%. Такой качественный рост – это также важнейший аргумент в глобальной конкурентной борьбе.

Но самое главное – это то, что компания продолжает активно реализовывать свой флагманский мегапроект «Восток Ойл», которому сейчас нет равных в мире. В январе-сентябре в рамках проекта было выполнено более 2,2 тыс. пог. км сейсморазведочных работ 2Д и 1,6 тыс. кв. км работ 3Д, проводится интерпретация полученных данных. Ведется бурение пяти скважин, завершены бурением три поисково-разведочные скважины, восемь скважин находятся на стадии испытаний. Ведется также строительство магистрального нефтепровода «Ванкор – Пайяха – Бухта Север» и нефтяного терминала «Порт Бухта Север».

И здесь важно еще раз подчеркнуть: текущие ограничения добычи – не повод, чтобы откладывать в долгий ящик такие важнейшие проекты, обеспечивающие как потенциальный рост производства углеводородного сырья, так и огромный мультипликативный эффект для всей российской экономики. Именно такие проекты – ключевой аргумент в предстоящем дележе глобальных энергетических рынков. А несмотря на нынешнее успешное балансирование спроса и предложения альянсом ОПЕК+ такой дележ, новый виток ожесточенной борьбы и за ресурсы, и за рыночные ниши – неизбежен.

То, что компания способна в кратчайшие сроки значительно нарастить добычу углеводородного сырья, она эффективно демонстрирует на примере газа. В январе-сентябре его производство на предприятиях компаний выросло на 33% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и достигло 1,5 млн б.н.э. в сутки. Это было обусловлено наращиванием объемов добычи в рамках действующих активов, а также запуском в прошлом году новых газовых проектов в ЯНАО. На фоне стагнации добычи у «Газпрома» рост показателей «Роснефти» – это тоже важный аргумент в мировой борьбе за энергоресурсы, демонстрация того, что Россия сохраняет свою роль ведущей газовой кладовой и может вопреки санкциям наращивать объемы излечения «голубого топлива».

Экономия, но не на инвестициях

Впрочем, важным фактором являются сегодня не только и не столько масштабы производства углеводородного сырья, сколько «цена вопроса», то есть себестоимость данного процесса. Когда говорят о главных конкурентах ОПЕК+, способных увеличить поставки нефти на мировые рынки и тем самым привести к падению цен на «черное золото», в первую очередь вспоминают о Соединенных Штатах с их сланцевой добычей. Но хорошо известно, что «ахиллесова пята» сланца – высокая себестоимость (впрочем, это относится и ко многим другим потенциальным источникам наращивания предложения на нефтяном рынке). Поэтому та страна, которая сможет продемонстрировать наиболее низкие издержки, будет задавать тон ценовой конъюнктуре и заставит потенциальных конкурентов забыть даже о самой возможности развязывания новых «ценовых войн».

Такой аргумент сегодня предъявляет «Роснефть». Удельные расходы на добычу углеводородов у компании в третьем квартале нынешнего года составили 2,5 долл./барр.н.э, что является одним из самых низких показателей в мире. Этого удалось добиться за счет повышения эффективности производства и усиления контроля над расходами. Как итог, за девять месяцев нынешнего года важнейший финансовый индикатор – EBITDA – вырос у компании на 19,3%, до 2 403 млрд рублей.

Финансовые аналитики уже оценили такую благоприятную тенденцию. Так, эксперты «БКС Мир Инвестиций» повысили прогнозы по целевой цене акций «Роснефти» на 25%, до 760 рублей за акцию, банка «Синара» – на 11%, до 640 рублей. А свежая отчетность позволяет смело ориентироваться именно на верхнюю границу данных прогнозов. В свою очередь, акционеры могут рассчитывать на высокие дивиденды по итогам как 2023-го, так и 2024 года.

При этом важно подчеркнуть, что введение режима жесткой экономии и снижение себестоимости не препятствуют наращиванию инвестиций в новые проекты. Так, капитальные затраты «Роснефти» за девять месяцев 2023 г. составили 909 млрд рублей, что на 10,6% выше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. Основная часть данных капиталовложений направляется на реализацию проекта «Восток Ойл».

И это также – важные факторы укрепления позиций России на глобальных энергетических рынках. В то время как мировая нефтегазовая индустрия страдает от катастрофического недоинвестирования (что уже в среднесрочной перспективе приведет к дефициту углеводородов на мировом рынке), ведущая отечественная компания одновременно демонстрирует и отличную финансовую устойчивость, и завидную инвестиционную активность.

Минфин как угроза глобальной энергобезопасности

Но, конечно, эффект перечисленных факторов – не бесконечен. Невозможно постоянно снижать издержки, при этом одновременно сохраняя свой инвестиционный потенциал. Запас прочности даже у таких мощных структур, как «Роснефть», имеет свой предел. И создается впечатление, что этот предел очень хочет нащупать отечественный Минфин – так, из любопытства. Иначе как объяснить многочисленные экзотические фискальные эксперименты над нефтяной отраслью, о которых упоминает глава «Роснефти» Игорь Сечин?

В частности, речь идет о непроработанном решении финансового ведомства по сокращению демпфера. Именно оно спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе – сентябре нынешнего года и его пришлось в спешном порядке отменять. Но на этом активность Минфина не сошла на нет. «Уже в октябре Минфином России были инициированы очередные изменения одного из базовых параметров налогообложения в нефтяной отрасли – порядка определения цены на нефть для налоговых целей», – отметил глава «Роснефти».

Кроме того, планируется экономически не обоснованное снижение прогноза разницы между ценой российской нефти и нефти сорта Brent, что приведет к дополнительной фискальной нагрузке на нефтяные компании. Кстати, для расчета налогов Минфин по-прежнему использует совершенно не актуальный в современных условиях ценовой индикатор – котировку Brent. «Финансовое ведомство игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны: формирование новых направлений поставок российской нефти и подходов к ее ценообразованию», – подчеркивает Игорь Сечин.

Наконец, министерство предлагает использовать для налоговых целей существующий только в «виртуальной реальности» (или в параллельной Вселенной) показатель – стоимость фрахта для поставок российской нефти в Европу (хотя такие поставки запрещены в результате введения европейского эмбарго). Почему? Да только потому, что так можно «содрать еще одну шкуру» с отечественной нефтяной промышленности.

«Еще одна инициатива, реализованная без проведения всестороннего анализа ее влияния и без обсуждения с отраслью, – дифференциация цен на газ для различных категорий промышленных потребителей на фоне роста налоговой нагрузки на отрасль. Принятые изменения приведут к разбалансированию рынка и созданию дефицита газа для социально значимых отраслей», – приводит глава «Роснефти» очередной пример нормотворчества Минфина. Параллельно объем платежей по НДПИ на газ в ближайшие три года вырастет на 25%, что приведет к сокрушению инвестиций в газовую отрасль и подорвет ее добычной потенциал.

Ну и, наконец, вишенка на торте – решение Центробанка об увеличении ключевой ставки. Это отрицательно скажется на стоимости финансирования, а значит и на инвестициях в нефтегаз.

Одним словом, отечественный Минфин делает все возможное для того, чтобы подорвать систему аргументов, выстраиваемую российскими нефтяниками и нацеленную на укрепление позиций РФ на мировых энергетических рынках. Не будет ли позиция отечественного финансового ведомства иметь такой же эффект, как «зеленая политика» западных регуляторов, уже фактически приведшая к глобальному недофинасированию нефтегазоаого комплекса? Такое вполне возможно, и в результате пострадают не только конкретные отечественные нефтяные компании или Россия в целом, но и вся система глобальной энергетической безопасности, для которой наша страна – это, по сути, последняя надежда.

Автор — доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.