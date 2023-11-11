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Армия — это единая система

Политолог объяснил, почему нельзя допустить конфликтов в армии РФ

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РИА Новости
Писатель и политолог Армен Гаспарян рассказал, почему эмоциональные высказывания российских медиаперсон могут негативно сказываться на настроении гражданского общества и даже играть на руку украинской стороне.

Знаете, удивляет, что люди, которые должны бы понимать, с чем они имеют дело, когда ведутся на эмоции социальных групп, находящихся в состоянии эмоциональной нестабильности и, в силу этого, активно используются противником в качестве своеобразного «информационного тротила» для российского гражданского общества.

Да, да, речь о некоторых наших «военкорах», которые, в силу разных, подчеркну, обстоятельств ведутся на помощь «вдов мобилизованных», которых в свою очередь, эксплуатируют ЦИПсО. Ранее они же, кстати, продвигали «тему боеприпасов» , вы помните.

Особенно выделяются Роман Алехин, Сергей Москальков, Алекс Паркер и Анастасия Кашеварова. За ними как-будто торопятся похайповать и некоторые депутаты, например, Алексей Журавлев.

Кашеварова вот написала у себя в телеге, что обязательно «нужны отпуска» - «три месяца в окопах, один месяц в тылу для восстановления». Журавлев в пылу энтузиазма призвал дать каждому мобилизованной по дате его мобилизации.

Ребята, вы серьезно? Вы себе представляете логистику, если ваши «хотелки» будут выполнены хотя бы большей частью? Ну да, средства-то из казны, не ваши.

Кто-то из упомянутых и иже с ними гонится за увеличением числа подписчиков, кто-то готовится к выборам. Некоторые, прямо скажу, поддались эмоциям. Слишком.

Военное руководство, по возможности, дает отпуска - сам знаю, кто приехал и уже уехал обратно. Но так чтобы - «штык в землю, ничего не знаю, у меня отпуск» - так нельзя, это фронт, это присяга, это дисциплина.

Легко пенять на мифических «генералов в кабинетах». Вообще-то армия это единая система, организм и если благодаря каким-то медиаперсонам одна часть организма будет конфликтовать с другой его частью, то этот организм обречен. На радость врагу. Вы этого добиваететесь?

Автор: писатель, политолог Армен Гаспарян.

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