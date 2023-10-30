Находка для шпиона

«Кто владеет информацией — тот владеет миром» — эти слова банкира Натана Ротшильда сегодня актуальны как никогда. За примером далеко ходить не нужно: американские ИТ-гиганты, которые достигли доминирующего положения на различных рынках не в последнюю очередь благодаря сбору персональных данных. Эту информацию они используют для создания и улучшения своих продуктов, продажи третьим лицам, передачи ее спецслужбам США.

Однако собирают данные не только ИТ-компании, но и исследовательские организации. Речь об информации о товарных рынках, в частности ценах на товары повседневного спроса, стоимости и составе потребительской корзины в регионах страны, динамике трат на различную продукцию. Кроме того, это сведения о здоровье людей, диагнозах, рекомендуемых медикаментах. Подобными данными исследовательские компании делятся с российскими производителями различных товаров. Последние на основе полученной информации определяют свои производственные и маркетинговые планы. Например, повышают или понижают цены на продукцию.

Таким образом, данные, которые собирают и обрабатывают исследовательские организации, — чувствительная информация для государства. Ведь манипуляция ей способна дестабилизировать социально-экономическую обстановку в стране. И такая проблема возможна, если эти данные будут от иностранных исследовательских компаний, поскольку неизвестно, как они используют собранную информацию. Ведь зарубежные организации обрабатывают ее и хранят не на территории РФ. Поэтому не исключено, что они могут намерено предоставлять российским производителям измененные сведения о потребительском рынке.

Кроме того, данными о жителях России иностранные исследовательские компании делятся с зарубежными спецслужбами. На основе таких аналитических отчетов правительства недружественных стран придумывают новые санкции против РФ или ужесточают прежние.

Поэтому законопроект по регулированию деятельности иностранных исследовательских компаний в России, который уже внесен в Государственную Думу РФ, крайне необходим. Согласно его требованиям, организация обязана быть зарегистрирована в России, а не менее 80% ее уставного капитала должно принадлежать россиянам. Также важно, чтобы все собранные данные она обрабатывала и хранила на территории РФ. Кроме того, компания должна подать заявление, чтобы ее включили в специальный реестр, который будет вести Федеральная антимонопольная служба. Если организация не включена в него или исключена, тогда она не вправе будет осуществлять исследования в России.

Возможно, кто-то в этом усмотрит жесткий подход по отношению к иностранным исследовательским компаниям. Но тут важно понимать, что, например, в США и Евросоюзе попытки проведения подобных исследований со стороны зарубежных и неподконтрольных организаций совсем запрещены. Поэтому то, что предлагают наши законодатели — это лояльный подход к регулированию иностранных исследовательских компаний, поскольку предполагает лишь ограничения. Иными словами, если они согласны соблюдать законодательные требования, могут продолжать вести свою деятельность на территории России.

Подчеркну, что законопроект направлен на обеспечение социально-экономической стабильности в стране и информационной безопасности населения. Шпионаж и манипуляция потребительскими данными, сведениями о здоровье людей посредством аналитических отчетов иностранных исследовательских компаний — это недопустимо. Особенно, когда против России коллективный Запад развязал информационную и экономическую войну. Поэтому крайне важно начать регулировать деятельность зарубежных исследовательских организаций. Если они с этим не согласны, тогда нам не по пути.

Автор — председатель правления РОЦИТ, депутат ГД РФ, зампредседателя комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.