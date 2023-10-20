Предопределенный разворот

Сразу после саммита «Один пояс, один путь» в Пекине открылся V Российско-Китайский энергетический бизнес-форум (РКЭБФ). В церемонии приняли участие представители правительств России и Китая, а также руководители крупных энергетических компаний. Соорганизаторами мероприятия являются «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC).

Основную роль в «восточном развороте» для нашей страны играет Китай.

Его потребности в энергоресурсах стремительно растут. В 2000-х он стал нетто-импортером газа. Притом, в 2005 году эта страна потребляла 46,8 млрд куб. м, в 2010-м – 106,9 млрд куб. м, а в 2021-м – 380,3 млрд куб. м. В 2022-м произошло снижение на 1,2% (до 375,7 млрд куб. м). Оно было связано исключительно с сознательным решением китайских компаний минимизировать закупки аномально подорожавшего голубого топлива через биржу.

В этом Китай радикально отличается от Евросоюза, который лишь делал вид, что экономит газ, в то время как у него продолжается неконтролируемый обвал спроса на газ под давлением высоких цен и экономических проблем. В первой половине 2023-го потребление в Китае увеличилось на 5,6% (до 194,1 млрд куб. м). Ожидается, что по итогам текущего года этот показатель вырастет на ‎5,5 — 7%‏ ‎– до 385-390 ‎млрд‏ ‎куб. ‎м.‏ ‎Таким образом впервые в истории потребление голубого топлива в КНР превысит аналогичный показатель в Евросоюзе.

Добыча в газовом сегменте Китая за последние десять лет удвоилась (111,5 млрд куб. м в 2012-м и 221,8 млрд куб. м в 2022-м). Тем не менее, потребности страны растут опережающими темпами, и в середине 2030-х годов импорт голубого топлива может увеличиться еще на 150 млрд куб. м.

В нефтяном сегменте добыча также растет, хоть и не столь стремительно. Добыча в КНР держится на уровне порядка 4 млн баррелей в сутки, а потребление увеличивается примерно на 0,5 млн баррелей в сутки за год. И в текущем году, по прогнозу ОПЕК, страна перешагнет отметку в 16 млн баррелей в сутки, в следующем – 16,6 млн баррелей в сутки.

Китай сегодня – крупнейший импортер нефти на планете. И он заинтересован в надежных поставках, на которые не могли бы оказывать влияние конфликты на Ближнем Востоке, и которые не могли бы пострадать от потенциального обострения ситуации в Ормузском и Малаккском проливах, а также на Суэцком канале. И в этом мало какая страна может помочь так же эффективно, как Россия.

На это обстоятельство обратил внимание в своем докладе, сделанном на открытии РКЭБФ, ответственный секретарь Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин. «В контексте событий, происходящих сейчас на Ближнем Востоке, важно отметить безопасность поставок российской нефти в КНР. Эта нефть поступает по нефтепроводу ВСТО, который в текущей ситуации представляется нам гораздо более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал ввиду растущей геополитической нестабильности этих регионов», — завил он.

Игорь Сечин также обратил внимание, что в 2023 году в КНР «уже поставлено более 75 млн т российской нефти, что на 25% больше, чем в прошлом». Стоит заметить, что этот объем примерно равен российским поставкам в КНР за весь 2021 год. Уже тогда китайский рынок стал основным для российского черного золота.

Кстати, проект ВСТО позволил укрепить энергобезопасность востока нашей страны – нефть поступает не только на экспорт, но и на переработку на два российских НПЗ на Дальнем Востоке. Собственно, китайский рынок настолько велик, что ориентированные на него проекты легко становятся якорными и позволяют с большей эффективностью вкладывать средства в развитие российских регионов.

А также соседство Китая и развитие его рынка позволяют уверенно реализовывать крупнейшие на планете инфраструктурные проекты. «Крупнейшие на планете» – это не фигура речи. Так, например, «Восток Ойл» сегодня – это самый значимый по объемам нефтяной проект в мире (ресурсная база – 6,5 млрд т нефти). Притом он обеспечит дополнительную загрузку расширяющегося Северного морского пути, который упрощает транспортировку (в первую очередь энергетических) грузов в Азию.

Помимо этого, Китай на своем примере демонстрирует альтернативную модель так называемого «зеленого» энергоперехода. По словам Игоря Сечина, на долю этой страны приходится примерно 60% всего производства ветроэнергетических установок в мире и свыше 80% солнечных панелей. Также КНР – лидер по продажам и производству электромобилей и аккумуляторов. То есть нельзя сказать, что Китай игнорирует актуальные «зеленые» веянья, но он при этом не впадает в «зеленый» радикализм, свойственный Евросоюзу. В КНР стараются гармонично развивать все виды электрогенерации, не создавая дискриминационных условий ни для одного из них, повышая их эффективность и снижая удельные показатели выбросов (в том числе угольных электростанций).

В целом российская модель развития электроэнергетики сегодня близка к китайской. Мы также стараемся не отдавать предпочтения какому-то одному виду электрогенерации.

Китай сегодня – это не только один из трех крупнейших энергетических рынков на планете. Это еще и экономический центр мирового масштаба, на который ориентируется огромное множество стран. Отражением этого становится укрепление роли юаня в мировой торговле. Хотя не стоит ждать, что этот процесс будет идти молниеносно, но при этом не стоит игнорировать факт, что юань уже теснит в международной торговле евро, а также снижает долю все еще востребованного доллара. «Развитие региональных рынков и дальнейшая интеграция стран Глобального Юга, а также стабильность и предсказуемость китайской экономики неизбежно способствует увеличению значимости юаня в мировой торговле и снижению зависимости от доллара США», – отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин. А также он добавил, что «современная модель китайской экономики будет еще более устойчива к внешним шокам и позволит Китаю в долгосрочной перспективе перейти на новую качественную ступень развития».

Российский «разворот на Восток» не носит сиюминутный характер, он не продиктован исключительно политическими соображениями. Это стратегический процесс, который длится как минимум два десятка лет. В его основе исключительно экономическая логика. И в него вовлекаются не только Россия и Китай, но и страны Глобального Юга, а также куда более удаленные от Евразии регионы.

Автор — заместитель директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Александр Фролов.