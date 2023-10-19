Веб-виражи: как изменилось пространство рунета за последние годы?

События последних лет существенно повлияли как на реальный мир, так и на виртуальный. Свои коррективы внес COVID-19 и тренд на удаленку, информационное противостояние на фоне СВО и блокировка зарубежных соцсетей. Несмотря на трудности, рунет не только принял вызов времени, но и преодолел все трудности.

Сухие факты

Российских доменных имен становится все больше. По итогам III квартала текущего года в зоне .RU зарегистрировано 5 121 886 доменных имен, что на 172 тысячи или 3,5% больше, чем в начале года, а в национальном кириллическом домене .РФ – 705 056 имен, что на 27 тысяч или 4% больше, чем в начале года.

Среди национальных доменов зона .RU также выглядит достойно. Несмотря на то, что в мировом рейтинге национальных доменов она недавно уступила 5-е место домену Бразилии .BR, существенные темпы роста позволяют говорить о том, что в ближайшее время .RU сможет вернуть утраченные позиции.

Тем более, что темпы роста других национальных доменов близки к нулю или показывают отрицательную динамику – как, например, домен Великобритании .UK (-0,8%).

Сомневающийся читатель может спросить, а кто контролирует безопасность новых доменов? И я вам отвечу: на страже безопасности рунета стоят российские регистраторы и организации, компетентные в определении нарушений в сети интернет. Они следят за соблюдением законов и противостоят вредоносному использованию доменных имен. Только с начала 2023 года компетентными организациями было направлено 36 652 обращения к регистраторам, по итогам рассмотрения которых было заблокировано 35 751 вредоносный домен.

Какие были вызовы?

• 2020 год. Пандемия COVID-19, массовый переход на дистанционный формат работы и повсеместный локдаун – этот год останется в памяти у каждого. Весь мир активно следил за новостями в попытках справиться с нарастающим чувством тревоги. И мошенники не упустили возможности этим воспользоваться. За этот год регистраторы получили более 10 тысяч обращений от компетентных организаций, более 90% которых касались фишинга. Почти 9,5 тысячи ресурсов были заблокированы. Также в течение 2020 года поступили требования Генпрокуратуры РФ в отношении фейковой информации на более чем 1670 сайтах. Около 1100 интернет-ресурсов удалили подобные материалы, а остальные были заблокированы. В тот «пандемийный» год многие процессы перешли в «онлайн», в результате чего произошел рост доменного рынка, особенно этот процесс коснулся европейских стран. Резкое увеличение нагрузки на трафик заставило провайдеров серьезнее отнестись к развитию пиринговых отношений. Кроме того, повысилось число запросов к DNS по именам, связанным с коронавирусом. Координационный центр начал вести мониторинг реестра национальных доменов на наличие регистраций, тематически связанных с COVID-19.

• 2021 год. Вакцинация, тренд на удаленку и постепенное возвращение к обычной жизни. рунет буквально наводнили фейки о вакцинации. С начала 2021 года киберволонтеры Общественной палаты России выявили в интернете порядка 23 тыс. материалов с ложной информацией. Координационный центр доменов .RU/.РФ продолжил мониторинг «коронадоменов», выявляя потенциально опасные сайты для минимизации рисков. Это дало свои плоды – по итогам года было зарегистрировано в 3 раза меньше «коронадоменов», чем в 2020 году.

• 2022 год. Очередная волна фейков на фоне начала СВО. Бесконтрольное распространение ложных данных, количество которых выросло в шесть раз по итогам года. А доменная индустрия столкнулась с отказом части зарубежных удостоверяющих центров в выдаче SSL-сертификатов попавшим под санкции российским компаниям и прекращением работы с российскими пользователями нескольких крупных регистраторов. Но все эти сложности были успешно преодолены, также в декабре вступила в силу новая редакция правил регистрации доменных имен в доменах .RU и.РФ, которая позволяет противостоять распространению фейков.

• 2023 год. Геополитическая обстановка и санкции существенно повлияли на развитие цифровой экономики и рост доменной индустрии. Российские национальные домены на фоне импортозамещения и развития малого бизнеса показали впечатляющие результаты — количество доменных имен в зоне .RU превысило 5,1 млн, а в зоне .РФ 700 тыс.

При этом рунет столкнулся с небывалым числом киберугроз: количество обращений компетентных организаций к регистраторам выросло почти в 4 раза, усложнились и появились новые фишинговые схемы и векторы атак. Однако созданная Координационным центром и партнерами эффективная схема их обнаружения позволяет зонам .RU и .РФ оставаться одними из самых безопасных.

Коротко о главном

Что же в итоге? Последние четыре года стали эпохальными, в том числе и для рунета.

С одной стороны, мы столкнулись с ростом киберугроз, и это требует новых решений для противодействия им и обеспечения безопасности интернет-пользователей.

С другой стороны, сложившаяся ситуация стала толчком для интенсивного развития рунета, роста доменного пространства, внедрения отечественных сервисов и технологий. Сегодня россияне все чаще выбирают отечественное: российские домены, российские платформы, российское ПО, а разработчики готовы быстро реагировать на запросы.

Автор — директор Координационного центра доменов .RU/.РФ, член правления РОЦИТ Андрей Воробьев.