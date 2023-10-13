Испытано на прочность: почему алюминиевая отрасль РФ вызывает зависть у глобальных игроков

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на международном форуме «Российская энергетическая неделя» 11 октября поручил ускорить импортозамещение в топливно-энергетическом комплексе страны. Тем временем, как отмечает директор Института цветных металлов и материаловедения СФУ Владимир Баранов, в российской экономике есть отрасли, где собственные технологии не просто успешно и эффективно развивались на протяжении последних десятилетий, но и становились предметом зависти глобальных игроков. О том, как это происходило, например, в алюминиевой отрасли России, эксперт рассказал «Газете.Ru».

Разговоры о голландской болезни и зависимости России от импорта в целом и от импортных технологий в частности активно велись на разных уровнях в нулевые и десятые годы текущего столетия, но из-за благоприятной конъюнктуры в основном так и оставались разговорами. В последние годы ситуация изменилась, и тема получила новое звучание, а «маховик» начал какое-то содержательное движение.

Современная алюминиевая индустрия родилась в нашей стране в 2000 году, когда после тяжелого переходного периода 90-х годов Олег Дерипаска объединил активы нескольких компаний и создал РУСАЛ.

В развитии компании промышленник всегда опирался на людей — привлекал перспективную молодежь, вкладывал в развитие сотрудников и обеспечение достойных условий работы и жизни. Серьезные инвестиции направлялись и в научно-исследовательские разработки. У РУСАЛа не было таких преференций, как у многих западных конкурентов, так что, чтобы оставаться в числе лидеров, Олег Дерипаска сделал ставку на комплексное развитие современных прорывных технологий.

В совокупности это позволяло планомерно повышать эффективность производства, развивать инновации и создавать собственные технологии, обеспечившие компании высоко конкурентное положение в открытой мировой экономике.

В основе технологических достижений РУСАЛа — огромная научная работа и сотни патентов.

В 2002 году в Красноярске был создан Инженерно-технологический центр компании, куда влились лучшие инженерные кадры заводов и ученые институтов и университетов, которые создали великолепный сплав науки и

В 2003 году в периметр компании вошел Всероссийский алюминиево-магниевый институт, который взял на себя проектирование новых предприятий, в 2007 институт СибВАМИ, который разрабатывает проектную и рабочую документацию для модернизации и техперевооружения заводов.

В 2017 году компания совместно с НИТУ «МИСиС» создала Институт легких материалов и технологий, ставший главной площадкой по созданию новых прорывных материалов и аддитивных технологий и сегодня являющийся ведущим центром России по созданию алюминиевых сплавов и продуктов из них для всех отраслей, например, высокопрочной фольги для аккумуляторных батарей, сверхлегких автомобильных дисков или новой линейки пигментов, а также ведущим центром по развитию 3D-технологий.

Еще в нулевые РУСАЛ, опираясь на разработанные внутри компании технологии, начал впервые в постсоветский период создавать в стране новые предприятия в алюминиевой отрасли. В 2006 году был запущен Хакасский алюминиевый завод с самой современной на тот момент технологией электролизера РА-300. В том же году Олег Дерипаска дал старт проекту по строительству БЭМО – Богучанского энерго-металлургического объединения, которое объединяет ГЭС и алюминиевый завод.

Реализация проекта стоимостью более 3,5 млрд долларов заняла 10 лет.

В 2012-2013 годы падение цен на металл подтолкнуло РУСАЛ к принятию долгосрочной программы замены неэффективных мощностей по производству первичного алюминия на современные. Были остановлены низкоэффективные предприятия в западной части страны в пользу алюминиевых заводов Сибири, которые прошли глубокую модернизацию. Специалисты компании внедряли новые технологии, обеспечивающие качество продукции и увеличивающие производительность, а также сокращение экологического следа производств. В сфере защиты окружающей среды ключевая роль принадлежит входящему в структуру РУСАЛа институту СибВАМИ, который создает одни из лучших в индустрии системы газоудаления и очистки атмосферных выбросов, позволяющие улавливать до 99% выбросов.

Помимо уже упоминавшегося выше электролизера РА-300, инженеры РУСАЛа разработали также технологию РА-400. А в 2017 году новые сверхмощные электролизеры РА-550, в разработке которых участвовали научные специалисты нашего Сибирского федерального университета, были введены в опытно-промышленную эксплуатацию на Саяногорском алюминиевом заводе, позволив компании заложить новые стандарты в мировой алюминиевой отрасли. Технология обеспечила снижение капитальных затрат при строительстве и операционных затрат, повышение энергетической эффективности и сокращение трудозатрат на обслуживание оборудования. Что важно, РА-550, как и очень многие другие разработки РУСАЛа, имеет позитивный эффект на экологию, в частности снижая вредные выбросы.

Еще более перспективной — и уникальной — является технология инертного анода, которая обещает стать настоящей революцией в электролизе.

И РУСАЛ является мировым лидером в создании и развитии этой технологии. Над ее развитием работает Инженерно-технологический центр компании в Красноярске и научные партнеры компании. Алюминий, произведенный компанией, основанной Олегом Дерипаска, по технологии инертного анода, имеет удельные выбросы углекислого газа в десятки раз ниже, чем среднеотраслевые показатели, и соответствует самым строгим глобальным климатическим, экологическим и отраслевым требованиям. Что интересно, его использование сопровождается производством кислорода: один электролизер, работающий по технологии инертного анода, может производить такой же объем О2, как 70 га леса.

Такой промышленной технологии нет ни у кого из конкурентов, и за лидерство в ней идет нешуточная борьба, вплоть до промышленного шпионажа. На рынке известна история про то, как к алюминиевой компании с якобы с партнерским предложением для работы над инертным анодом обратился один стартап. Однако уже на начальном этапе обсуждения условий выяснилось, что реально предложить что-то содержательное он не мог, но демонстрировал местами нездоровый интерес к разработке. То есть фактически компания пыталась войти в проект, чтобы получить доступ к ноу-хау РУСАЛа и, вероятно, передать его конкурентам.

Начав с небольшого сибирского завода, за 25 лет Олег Дерипаска смог развить алюминиевую отрасль России и вывести нашу страну в мировые лидеры в этой отрасли.

Сегодня РУСАЛ крупнейший за пределами КНР и один из самых эффективных производителей крылатого металла в мире. Алюминий РУСАЛа с низким углеродным следом под брендом ALLOW несмотря на активное противодействие недружественных стран пользуется заслуженным спросом по всему миру и остается незаменимым элементом «зеленой» экономики.

Компания не просто производит металл, но и создает новейшие технологии и продукты, благодаря которым постоянно расширяются сферы применения алюминия. Профессиональная команда РУСАЛА, собранная еще основателем компании, воплощает в жизнь его замысел и работает над тем, чтобы Россия сохраняла лидерские позиции в глобальной алюминиевой отрасли.

Помимо внутренних инноваций, важно, что и выпускаемая РУСАЛом продукция в основном представляет собой продукцию с высокой добавленной стоимостью, которая используется в современных и высокотехнологичных отраслях. И один из вызовов для компании — развитие внутреннего рынка России как в плане потребления, так и переработки, поскольку известно, что это является индикатором технологического развития государства и его промышленного суверенитета. В нашей стране потребление алюминия на душу населения хоть и выросло за последние несколько лет примерно на четверть до 8 кг, все еще сильно отстает от уровня развитых стран, где он варьируется от более 15 кг в Италии до более 40 кг в Китае.

Автор — директор Института цветных металлов и материаловедения СФУ Владимир Баранов.