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Меняем западное на лучшее, российское. Как идет импортозамещение в отечественной сфере IT

Член РОЦИТ рассказал об импортозамещении иностранного ПО в России

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Задача импортозамещения в сфере информационных технологий была комплексно поставлена государством семь лет назад, когда стали очевидными системные риски от привычки использования иностранного программного обеспечения (ПО) и «железа» в госсекторе. Глава АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ», член РОЦИТ Илья Массух рассказал, каких успехов достигла Россия в этом направлении.

Исход западных IT-вендоров в прошлом году лишь приблизил намеченные цели: к началу 2025 года на объектах критической информационной инфраструктуры — значимой для экономики страны и безопасности государства — иностранное ПО должно быть полностью заменено на российское, а крупнейшие госкомпании к этому времени более чем на две трети заменят иностранное аппаратное обеспечение на оборудование, произведенное в России.

В силу объективных причин российская индустрия ПО всегда находилась на более зрелой стадии развития по сравнению с радиоэлектронной продукцией (РЭП), если брать во внимание степень локализации и автономности процессов разработки, тестирования и внедрения отечественных решений. Поэтому инициативы по замещению импорта были начаты именно с нее.

Показательно, что именно 2022 год стал переломным с точки зрения закупок российского ПО для обеспечения государственных и муниципальных нужд, когда они более чем в два раза превысили закупки иностранного. В отдельных областях и по отдельным решениям импортозамещение ПО уже состоялось. Так, экспресс-мониторинг закупок ПО в области информационной безопасности (ИБ), проведенный АНО «ЦКИТ», показал, что доля закупок российских ИБ-решений выросла с 64% в 2021 году до 98% по текущим данным за 2023 год. Растущие доли закупок российской продукции приведут накопленным итогом и к полному импортозамещению в использовании ПО.

Здесь важно понять роль российского реестра ПО, который Минцифры России создало и ввело в эксплуатацию тоже семь лет назад, в 2016 году. В него включено свыше 18 тыс. российских решений от почти 7 тыс. правообладателей. Факт включения ПО в реестр означает, что оно по всем критериям — начиная от технологического стека, юридической чистоты и заканчивая наличием необходимых лицензий, а также способности поддерживать и дорабатывать продукт — соответствует принятым правилам и может считаться российским.

При этом на любой известный иностранный программный продукт найдется несколько близких российских аналогов. Найти их поможет официальный сервис поиска, созданный при участии АРПП «Отечественный софт». Там, где в прикладных областях, например, в инженерных расчетах или проектировании промышленных изделий, функциональность российского ПО не является достаточной, продукты дорабатываются в рамках специально созданных в 2022 году индустриальных центров компетенций (ИЦК), объединяющих крупнейших заказчиков и разработчиков наиболее популярных решений, в том числе с грантовой поддержкой со стороны государства.

Таким образом, государство не просто стимулирует переход на российское ПО. Оно способствует его развитию и тиражируемости путем обеспечения функциональной прозрачности, интероперабельности (способности эффективно взаимодействовать с другим ПО) и механизмов для системной доработки под требования отраслевых заказчиков. Что, безусловно, приведет к повышению конкурентоспособности российского ПО и на рынках дружественных стран. ИТ-рынок характеризуется тем, что если у тебя нет сильной домашней позиции, у тебя практически нет шансов выйти за рубеж.

Если говорить про совместимость российского ПО и «железа», в реестре российской РЭП, который ведет Минпромторг России, перечислено свыше 3 тыс. разных видов оборудования. С учетом имеющейся у организаций и компаний структуры парка оборудования, под отечественную электронику в подавляющем большинстве случаев можно найти российское ПО из любых классов.

Глядя на текущие успехи в области импортозамещения и понятные общие цели, все же нужно понимать, что достижение оптимальной совместимости российского ПО и «железа», полного покрытия ими всех необходимых прикладных областей IT потребует еще немало усилий и взаимодействия регуляторов, экспертного сообщества, производителей ПО, РЭП и крупных потребителей данной продукции. Но в выигрыше в итоге будет вся страна.

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