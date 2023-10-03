Биометрия обеспечит безопасность. В России заработал единый банк бесконтактных услуг

Правительство России до 30 сентября 2023 года обязало все частные и государственные компании передать хранящиеся у них биометрические данные граждан в государственную информационную систему «Единая биометрическая система» (ГИС ЕБС). По мнению заведующего международной лабораторией цифровой трансформации в госуправлении НИУ ВШЭ Евгения Стырина, такая централизация поможет в перспективе снизить административную нагрузку на бизнес и упростить жизнь россиян. При этом эксперт считает, что безопасность хранения биометрических данных будет значительно усилена.

В конце лета граждане с подачи некоторых соцсетей неоднозначно восприняли эту новость и потянулись в МФЦ писать отказы от предложенной биометрии. О том, что биометрия – дело добровольное и отозвать согласие человек может в любой момент – говорилось неоднократно. А вот еще один аргумент – ГИС ЕБС никак не связана с городскими системами видеонаблюдения, не подключена к уличным камерам, поэтому принудительно загружать данные граждан в систему невозможно, как минимум, технически. Вне зависимости от того, написал ли человек отказ.

Цель Единой биометрической системы – собрать уже существующие данные в одном месте для их надежной защиты, в том числе, за счет современных технологий. В частности, обеспечить безопасность помогает двухфакторная аутентификация пользователя при использовании сервисов, а сама система проверяет сразу два параметра (лицо и голос), что усиливает надежность проверки.

Кроме того, новые правила по работе с биометрией позволяют гражданам на 100% контролировать свой биометрический профиль через госуслуги.

Например, удалить его в несколько кликов. Такое управление биометрией не было доступно пользователям ранее, когда она хранилась в банках и других частных организациях. Биометрические технологии широко распространены во всем мире и особенно популярны в больших по территории, густонаселенных странах. Сегодня в мире созданы более 2,2 млрд биометрических профилей, тогда как в России не более 74 млн таких лиц, что составляет порядка половины населения страны. Лидером по применению систем идентификации среди стран является Индия: сегодня в биометрической системе Aadhaar ID зарегистрировано 99% взрослого населения страны – это более 1,2 млрд человек! Изначально система обеспечивала учетные и контрольные функции, но быстро стала использоваться для оказания гражданам дополнительных услуг.

В Китае биометрический профиль есть у 70% населения страны, а это сегодня 980 млн человек, включая граждан в возрасте от 16 лет. Биометрический профиль в Аргентине есть у 99% населения, что составляет 44 млн человек. Биометрия используется в большинстве случаев для оказания госуслуг.

Стоит отметить, что использование биометрических технологий ускоряет процессы идентификации граждан, при этом не требуется ввод данных вручную, включая коды подтверждения из SMS-сообщений. Государство активно работает и над обеспечением безопасности хранимых в ЕБС данных. Система может отличить живого человека от его фотографии, записанного видео или других способов подделки. Она постоянно дорабатывается с учетом новых технологий и требований. Этот принцип заложен в реализацию ряда реформ правительства, направленных на снижение административной нагрузки на бизнес. Все они, как и проект по изменению подхода к работе с биометрией, проводятся под руководством вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Информация о гражданах, которые никогда не сдавали биометрию банкам и другим организациям, не попадет в ЕБС. Однако те, кто захочет сдать данные, смогут сделать это через мобильное приложение или очно в любом из 13 тысяч отделений банков.

При этом в ГИС ЕБС хранимые данные не содержат информацию о ФИО, адресе, номере паспорта гражданина. При инициации действий гражданина через ЕБС система порождает «вектор» (специальный код) на основе биометрических данных гражданина, доступный информационным системам сторонних организаций для осуществления дальнейших транзакций. Таким образом, изначальные данные гражданина (голос, изображение) остаются недоступными извне.

Сейчас для граждан обеспечивается удаленный безопасный доступ к большому количеству цифровых услуг на основе биометрических технологий. При высоком уровне безопасности данных в дальнейшем российским гражданам будет обеспечен доступ из любой точки мира к более сложным услугам, связанным с ведением бизнеса, финансовыми операциями. Равный доступ к использованию в удаленном режиме государственных и коммерческих услуг получат и граждане с ограниченными возможностями.

Что касается бизнеса, то он продолжит развивать коммерческие сервисы на основе биометрии. При этом сбор данных, их сохранность будет обеспечивать государство. Это позволит снизить административную нагрузку на предпринимателей, освободив их от необходимости выполнять жесткие требования по работе с биометрией.

Уже сейчас по биометрии доступны вход на портал госуслуг, получение квалифицированного сертификата электронной подписи физического лица, заключение договора мобильной связи, дистанционное оформление карты болельщика, проход на территорию государственных органов и организаций. А до конца 2023 года планируется внедрить «оплату по лицу» на сумму до офлайн- и онлайн-покупок.

В дальнейшем биометрические данные смогут заменить паспорт при взаимодействии с МФЦ, получении и отправке почтовых отправлений, идентификации гражданина в различных жизненных ситуациях. А в правительстве еще раз напоминают, что список биометрических сервисов будет только увеличиваться.