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Герой дипфейка. Как защитить себя и привлечь автора к ответственности

Эксперт рассказал, как действовать жертвам дипфейка

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Pexels
Сегодня стать героем дипфейка проще, чем может показаться – технологии позволяют создавать их прямо у себя дома без специального оборудования. По словам члена РОЦИТ, члена Общественного совета при МВД России, полковника полиции в отставке Алексея Трифонова, зоне риска не только знаменитости, политики и топ-менеджеры крупных компаний – жертвой травли или шантажа с применением дипфейка может стать кто угодно, если неудачно сойдутся обстоятельства.

Бытовых сценариев масса – бывший муж подставил лицо экс-супруги в порноролик и вымогает деньги, недовольный учителем ученик подделал его голос и наговорил директору гадостей. К сожалению, полностью застраховаться от подобных случаев почти нереально, но возможность постоять за себя существует.

Вариантов действий несколько, и выбор правильного из них зависит от многих обстоятельств, которые даже могут стать основанием для возбуждения уголовного дела против автора дипфейка. Тем не менее, никто не мешает использовать несколько видов воздействий одновременно – решение остается за вами.

Первое, что необходимо знать пострадавшему – он имеет право потребовать у разместившей дипфейк площадки удалить недостоверные сведения о себе. Эту обязанность для соцсетей, поисковых систем и других сайтов закрепляет федеральный закон №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации». После получения требования администрации ресурса дается 10 суток на удаление ссылок на дипфейк или обоснованный отказ, который можно оспорить в суде.

Стоит учесть, что само создание дипфейка пока не является незаконным деянием. Однако шантаж и другие подобные действия с его применением уже попадают под определение преступления, для которых предусмотрены отдельные статьи в УК РФ – в этом случае стоит обратиться в полицию.

Помимо этого, преступным может быть не сам дипфейк, а способ получения материала для его создания. Если ваши фото или видео оказались в сети без вашего согласия, и эти материалы нигде ранее не были опубликованы, это можно считать нарушением неприкосновенности частной жизни.

Вернемся к озвученному выше примеру с мстительным бывшим мужем. Если он не шантажировал супругу непристойным дипфейком, а опубликовал его, то неудавшегося порнорежиссера можно привлечь к ответственности за изготовление и оборот порнографических материалов.

Стоит отметить, что пользователю нет необходимости решать подобную проблему в одиночку. В России существуют профильные общественные организации, которые созданы помогать гражданам и служить связующим звеном между ними и государственными органами. К таким относится РОЦИТ, на базе которого функционирует Горячая линия Рунета – отправить обращение можно через удобную форму на сайте.

Как я уже говорил выше, застраховаться от шантажа, буллинга и вымогательства с применением дипфейков почти нереально, особенно публичным людям. Тем не менее, на бытовом уровне минимизировать риск можно. Правило простое – чем меньше опубликовано материалов с вашим участием, тем сложнее создать достоверный дипфейк. А цифровая подделка низкого качества моментально бросится в глаза и не сможет стать сколь-либо серьезным аргументом в руках преступников и недоброжелателей.

Самое главное – помните, что способы и юридические основания для защиты себя существуют. Их можно и нужно применять.

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