Выборы в России, особенно в новых регионах, предсказуемо не остались без внимания западного истеблишмента и прессы. Заместитель директора Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Роман Парма рассказал, как Запад меняет понятие демократии в зависимости от своих целей.

Самое время проявить некоторое неравнодушие в адрес «эталонной» демократии и вспомнить, как, собственно, она творится и творит. В феврале 2023 года США и Евросоюз громко осудили попытку Грузии принять закон о прозрачности иностранного влияния, встав на защиту грузинской демократии. Брюссель поспешил напомнить Грузии о европейских ценностях, не соответствуя которым страна рискует и без того призрачным членством в Евросоюзе. Протесты финансируемого, по всей видимости, из-за рубежа грузинского гражданского общества были горячо поддержаны европейскими коллегами по цеху. Законопроект был отозван – угрозы демократии побеждены.

По неведомому стечению обстоятельств тогда же, в феврале 2023 года, Еврокомиссия инициировала проект директивы о «прозрачности скрытого вмешательства третьих стран» тоже в защиту демократии, но уже европейской. Создание реестра европейских НКО с иностранным финансированием в одночасье превратилось в давно назревшую меру, а причитания о вопиющем нарушении прав человека и угрозах демократии трансформировались в стратегическую задачу защиты суверенитета.

Предстоящие в 2024 году выборы в Европарламент вкупе с громкими коррупционными скандалами, разразившимися в законодательном органе в конце прошлого года, настроили европолитиков на качественно иной лад. Европейское гражданское общество аккуратно было высказалось о некотором противоречии в позиции Евросоюза. Но отчего-то в 27 государствах-членах ЕС на защиту демократии встало вдвое меньше организаций, чем в одной Грузии. Никакого противоречия: демократия демократии рознь, а контекст определяется географией.

Вновь остались не удостоенными внимания, не то что порицания, страны Прибалтики: Эстония в попытке лишить проживающих в стране лиц с гражданством России и Белоруссии права голосовать на муниципальных выборах и Латвия, фактически приступившая к депортации россиян.

Не менее интересный пример преподнесла Польша в подготовке к парламентским выборам. В мае парламент Польши принял закон о борьбе с российским влиянием, предполагающий учреждение госкомиссии по изучению возможного российского влияния на безопасность Польши в течение последних 20-ти лет. В своем русофобском рвении руководство страны так перестаралось, что на принятие закона, фактически позволяющего блокировать любого оппозиционного кандидата без соблюдения надлежащих правовых процедур, уже не смогли закрыть глаза ни Евросоюз, ни США. Еврокомиссия признала закон «антидемократическим» и запустила процедуру о нарушении законодательства ЕС. Госдеп выразил обеспокоенность о потенциальных «злоупотреблениях» в отношении кандидатов от оппозиции в ущерб легитимности польских выборов. Пока президент Дуда спешил успокоить «партнеров», миссия по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ приняла решение об организации в Польше ограниченного наблюдения за парламентскими выборами, поскольку оснований для полноценного мониторинга, собственно, не нашлось.

По соседству с Польшей крепнет еще одна демократия – украинская. По данным опросов The Economist/YouGov, уже 42% опрошенных американских граждан считают Украину демократией. Для сравнения, Польшу в том же опросе назвали демократией 39% американцев. Вероятно, новым критерием демократичности стали объемы поставляемой военной «помощи». Американским налогоплательщикам с легкой руки Зеленского может выпасть честь еще и выборы на Украине оплатить – во благо украинской демократии. Кстати, в отношении событий, разворачивающихся в Нигере, Госдеп США незамедлительно встал на сторону избранного президента, «решительно осудив попытки нарушения конституционного порядка» в стране. Напомню, схожая ситуация была в 2014 году. Тогда Госдеп не менее решительно осудил попытку госпереворота в Гамбии, незадолго до этого раздавая руками Нуланд «печеньки» на Евромайдане в поддержку антиконституционного переворота на Украине.

Но вернемся в 2023-й. В августе Международная служба при Американском университете в Вашингтоне, ведущий поставщик кадров для дипслужбы США, опубликовала результаты исследования «Заголовки и линии фронта» на примере заголовков в газете The New York Times, третьей по тиражу в стране. Сравнив освещение двух конфликтов - в Йемене и на Украине - в которых, к слову, Соединенные Штаты занимают диаметрально противоположные позиции, эксперты обнаружили явный перекос в объемах и эмоциональности подачи информации (несложно догадаться, в чью сторону перекос). В этой связи исследователи допустили возможность необъективности в информировании общества и пришли к выводу о «почтительном» отношении СМИ к позиции действующей власти – той, что так усердно пытается замять коррупционные скандалы, ведущие, в том числе, и на Украину. Возможно, в скором времени мы увидим схожий сравнительный анализ интенсивности освещения в беспристрастных американских СМИ коррупционных скандалов семейства действующего президента Байдена и череды процессов над экс президентом Трампом.

Сея разумное, доброе, вечное, Соединенные Штаты и партнеры под лозунгом демократических перемен привнесли мир, процветание, свободу в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Сегодня немалые усилия прилагаются Вашингтоном для эскалации ситуации в Европе, на очереди Тайвань. И всюду на кону «демократия» – та, что зиждется на rules-based order. А фундаментом этого продвигаемого и так тщательно оберегаемого Западом порядка, основанного на правилах, является простая истина: там, где правила игры не позволяют выиграть, «джентльмены» меняют правила...»