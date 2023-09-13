На страже уникального контента: как защитить свои и не нарушить чужие права в Сети

Деятельность блогеров и инфлюенсеров неразрывно связана с использованием объектов авторского права. Они часто используют изображения, музыку и другие объекты, которые могут принадлежать другим правообладателям. В случае использования таких объектов без разрешения правообладателя, это может привести к серьезным последствиям. Игорь Чувствинов, юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education), рассказывает о том, как не нарушить авторские права при создании контента.

Как правило, блогеры используют в своей деятельности различные объекты авторского права: изображения (фотографии и картинки), включая мемы, кадры из фильмов, музыку и др. В случаях, когда такие объекты заимствованы из интернета, вопрос законности их использования становится очень актуальным. Особенно если правообладатель активно отслеживает их использование в интернете и занимается защитой прав на них.

Сегодня большим трендом в сфере защиты авторских прав в интернете являются изображения.

Связано это с относительно легкой процедурой защиты и гибким инструментарием. Благодаря последнему можно воздействовать на нарушителя, начиная от взыскания денежной компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей, заканчивая возможностью блокировки сайта и прекращение выдачи ссылок поисковой системой на такой ресурс.

Достаточно ярким трендом в сфере авторских прав является массовое обращение в суд за защитой прав на фотографии различных компаний в интересах третьих лиц — правообладателей фото.

Иными словами, потенциально любой из правообладателей такого контента может как самостоятельно, так и через третье лицо обратиться в суд за защитой своих интересов.

В связи с этим блогеры в ряде случаев могут столкнуться с рисками, если используют чужие изображения, будь то фотографии, просто картинки или мемы.

Немного отклоняясь от авторского права, можно также добавить, что в некоторых случаях такие изображения, а довольно часто и мемы, правообладатель может зарегистрировать в качестве товарных знаков. Инструментарий по защите прав на них концептуально схож с инструментарием авторского права — все то же обращение в суд с последующим взысканием денежных средств и возможностью блокировки контента или целого сайта, содержащего материалы блогера.

Здесь ярким примером будет регистрация в качестве товарного знака мема «Наташ, вставай мы там все уронили» с изображением котов и характерными надписями рядом с ними.

Другим ярким примером является товарный знак «Ждун», который также зарегистрирован в РФ. При этом изначально он являлся скульптурой – объектом авторского права.

Здесь, возможно, невольно возникнет вопрос: а если блогер использует какую-то картинку, которая еще и зарегистрирована как товарный знак, это будет «двойное нарушение»?

Ответ на него положительный, так как формально закон допускает возможность предъявления исков как в защиту фотографии или картинки, так и в защиту прав на товарный знак. На практике это называется «мультиплицированием» ответственности нарушителей, когда сущностно незаконное использование одного и того же объекта квалифицируют как два отдельных нарушения.

Это также является распространенным трендом у правообладателей. В связи с этим блогерам следует понимать и то, что правообладатель может обратиться с подобными исками.

Возвращаясь исключительно в сферу авторского права, отдельно хочется акцентировать внимание на распространении такого явления, как попытка признания нарушением авторских прав на кинофильм или книгу, пересказ их содержания.

Яркий пример в России — случай с автором «Пиши, сокращай» Максимом Ильяховым. Он обнаружил, что на сайте Smart reading были опубликованы саммари его книг. Ильяхов этого не разрешал делать, поэтому обратился в Арбитражный суд г. Москвы, потребовав компенсацию за нарушение прав на товарный знак и литературные произведения на общую сумму более 9 млн рублей. Суд удовлетворил требования писателя.

Однако владелец сайта Smart reading не согласился с решением суда и подал апелляцию в Девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы. Позже апелляция поддержала решение первой инстанции — оно было оставлено в силе.

Затем последовала кассация в лице Суда по интеллектуальным правам, где решение суда первой инстанции взыскать компенсацию было отменено в части взыскания компенсации в связи с не привлечением судом второго соавтора литературных произведений. Суд по интеллектуальным правам отправил дело на новое рассмотрение в московский Арбитражный суд, чтобы привлечь второго автора и установить размер компенсации уже для двух писателей.

Другой яркий пример «привлечения за пересказ» — иск большого количества медиакомпаний к владельцам Youtube-канала Fast Movie, на котором размещались пересказы различных кинофильмов. Правообладатели фильмов в лице 13 медиакомпаний не ограничились гражданским иском в размере 2 млрд японских иен (около $14,2 млн), но и инициировали возбуждение уголовного процесса. В итоге авторы канала были приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 2 лет с отсрочкой исполнения на срок до 4 лет, а также штрафом в размере $25 тыс.

Таким образом, можно сказать, что основным трендом является активизация различных правообладателей и авторов контента, отслеживание незаконного размещения и использования в интернете.

При этом следует сказать, что и у блогеров, безусловно, возникают права на создаваемый ими контент. Также у них появляется возможность защиты прав на свое творчество при условии законности его создания.

Следует сказать, что перечень того, что создают и могут эффективно защищать блогеры достаточно обширен. В нем также присутствуют литературные произведения в виде текстовых блогов, видео и фотоматериалы, музыкальные произведения, сайт, используемый блогером для своей деятельности и иные объекты.

Тем не менее сегодня наблюдается куда большая активность в защите прав на контент и среди иных авторов и правообладателей. Причин этому может быть большое количество. Например, недооценка эффективности защиты авторских прав с помощью законного инструментария, нежелание переводить возникающий конфликт в юридическую плоскость. Однако не следует ожидать того, что это застывшая в одном моменте картина. В будущем подход к защите своего контента может существенно поменяться.

Кроме того, интересной остается ситуация с зарубежными площадками, например, YouTube. Российским креаторам и блогерам, на мой взгляд, сложно будет отстоять свои права в связи с тем, что у компании нет представительства в РФ. В этом смысле, российские сайты более доступны и удобны для пользователей и блогеров, так как до них могут «дотянуться» судебная и исполнительная система, как до компаний, имеющих представительство в России, а следовательно, авторы могут быстрее и эффективнее добиться справедливости.

Автор — юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) Игорь Чувствинов.