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Как нарушаются личные границы пользователей в сети и что с этим делать

Депутат Немкин рассказал, как обезопасить свои персональные данные в сети

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Unsplash
Личные границы пользователей в интернете – это прежде всего про защиту персональных данных. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, чтобы их обезопасить, большинство людей стремятся сохранять конфиденциальность и анонимность в сети. Однако добиться этого сложно. И порой пользователь даже не сможет узнать, где и когда нарушили его личные границы – это сбор персданных, отслеживание геолокации, показ назойливой таргетированной рекламы, использование фотографий человека для создания поддельных видео и многое другое.

Самым распространенным нарушением границ, с которым каждый пользователь может столкнуться – незаконный сбор персданных, зачастую излишних. Причем собирать их может даже совсем безобидная программа, например, календарь. Если брать шире, тогда стоит упомянуть VPN-сервисы, которые сейчас популярны у россиян. Некоторые из них без согласия пользователя собирают его персданные, а потом продают их третьим лицам.

Эксперты по кибербезопасности не раз заявляли об утечках персональных данных из-за этих приложений. Помимо этого, бесплатные VPN-сервисы – это источник агрессивной таргетированной рекламы, которую нельзя скрыть, и приходиться ее просматривать. Также некоторые из таких программ могут следить за человеком.

Хотя следить за пользователями могут не только VPN-сервисы, но и другие приложения, а порой даже и устройства. Например, в начале июня этого года стало известно, что Федеральная служба безопасности России раскрыла «разведывательную акцию» американских спецслужб с использованием iPhone. Несколько тысяч устройств российских и зарубежных пользователей оказались заражены вредоносным ПО.

С развитием технологий нарушать личные границы пользователя в интернете становится все проще. Например, с появлением возможности с помощью нейросетей создавать дипфейки по сети стали активно распространяться поддельные видеоролики эротического характера с участием знаменитостей. По данным экспертов, количество подобных роликов резко возросло в интернете. Так, в мае этого года на 30 сайтах появилось почти 150 тыс. видеороликов, которые в общей сложности набрали 3,8 млрд просмотров.

При этом главным источником трафика для сайтов с поддельными эротическими видео со звездами является поисковик Google. В то же время некоторые ресурсы предлагают пользователям за деньги «обнажать» женщин, которых они знают, например одноклассниц или коллег.

Кроме того, в июле этого года Google обновил свою политику конфиденциальности, и теперь ИТ-гигант оставляет за собой право использовать весь контент в интернете для обучения своего чат-бота с искусственным интеллектом Bard. Иными словами, например, фотография пользователя без его согласия может быть использована при обучении Bard.

Действительно, защищать личные границы в интернете становится все сложнее. Тем не менее минимизировать угрозы можно, если отключать VPN-сервисы, когда нужно зайти в банковский сервис, на «Госуслуги» и другие ресурсы, на которых содержится персональные данные: пароли и логины, паспортные данные, номера кредитных карт и прочее.

В социальных сетях и мессенджерах не стоит делиться с незнакомыми людьми личной информацией. Особенно не стоит передавать незнакомцу свои фотографии или видео с собственным участием, чтобы у злоумышленника не было возможности сделать дипфейк с вашим лицом. Переходить на сомнительные ссылки, отвечать на электронные письма от неизвестных отправителей с просьбой прислать персональные данные или открыть файл, который находится во вложении, – всего этого тоже не нужно делать, если вы хотите сохранить свои личные границы в интернете.

Также не советую выкладывать в соцсетях селфи с паспортом и посадочным талоном перед поездкой, чтобы не стать жертвой кибермошенников.

Помимо этого, будет не лишним пройти курсы по повышению цифровой грамотности. В частности, обратить внимание на акцию «Цифровой Диктант». Она дает возможность пользователю узнать свой уровень цифровых компетенций и понять, какие знания и навыки нужно подтянуть. Очередной «Цифровой диктант» пройдет с 29 сентября по 15 октября.

И самое надежная защита личных границ в интернете – это цифровой детокс. Если есть желание и возможность, откажитесь на пару часов или дней от смартфона, планшета или персонального компьютера. Освободившееся время посвятите чтению бумажных книг, прогулкам, путешествиям, общению с близкими и чему-нибудь еще интересному, чтобы хотя бы на время перестать беспокоиться о защите личных границ в сети.

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