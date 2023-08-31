Проблемы безопасности: как защитить детей в современном обществе

Проблемы безопасности детей и подростков были актуальны всегда. Для решения многих из них уже выработаны действенные инструменты. Однако с развитием общества и технологий возникают новые вызовы в информационной, транспортной, финансовой сферах, которые требуют оперативного и системного реагирования. В преддверии нового учебного года «Движение первых» подготовило ряд инициатив, которые призваны решить эти проблемы.

17 мая 23 года президент подписал указ и утвердил «Стратегию комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года», в которой были отмечены основные угрозы. Федеральное агентство по делам молодежи разработало и в настоящее время реализует программу «Безопасная молодежная среда», включающую блоки, направленные на обеспечение профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде, в том числе правонарушений среди молодежи и в отношении молодых людей, распространения идеологии терроризма и экстремизма.

«Движение первых» отреагировало на «Стратегию детской безопасности» запуском ряда программ, направленных на обучение ребят непосредственно таким практическим навыкам, которые они могут применять в самых разных сферах реальной жизни. Прежде всего, работа ведется в трех основных сферах - транспортная безопасность, кибербезопасность и повседневная безопасность.

Одно из важнейших направлений – транспортная безопасность и безопасность на дорогах. Здесь мы работаем в партнерстве с Минтрансом и МВД. Конечно, в первую очередь, наша задача – обучить детей правилам дорожного движения. Проект «Безопасность в движении», который мы запустили в партнерстве с «Юными инспекторами движения», направлен на теоретическую и практическую подготовку детей и подростков в использовании самокатов, велосипедов и СИМ.

Очень серьезная проблема – прокатные самокаты, по количеству которых наша страна в лидерах. В одной только Москве уже выдано более 60000 лицензий на самокаты, а по стране их около 275000. И их количество постоянно увеличивается, соответственно, растет аварийность. Сейчас только ленивый не ругает самокатчиков. Именно поэтому мы предложили ребятам в рамках проекта «Безопасность в движении» и обучение управлению самоката, и изучение в игровой форме с инструкторами правил дорожного движения. Важно, чтобы с ранних лет дети соблюдали нормы поведения на дороге. Самокаты и их водители не должны быть злом для участников движения.

Я сам езжу на работу и с работы преимущественно на самокате, люблю на нем путешествовать, для меня самокат — это в том числе и возможность изучать город. Поэтому я хорошо знаю, что раздражение пешеходов связано, прежде всего, с неэтичным поведением водителей, как правило, прокатных самокатов, которые двигаются с большой скоростью и не следят за дистанцией. Наша задача - просвещать, прививать культуру гармоничного сосуществования пешеходов и самокатчиков на одних пешеходных зонах. 12 августа состоялось открывающее мероприятие проекта «Безопасность в движении» в Парке Горького, где дети учились езде на средствах индивидуальной мобильности. Далее «Движение» планирует запустить школы «Безопасность в движении» в регионах, чтобы сделать обучение вождению еще доступнее.

В Интернете угроз для детей не меньше, чем в реальности. В России нет юридической ответственности за травлю в сети, и, хотя с 1 февраля 21 года у нас и действует закон о самоконтроле соцсетей, обязывающий сами онлайн-площадки контролировать предоставляемый пользователями контент, регулятор кибербуллинга отсутствует. Мы подписали соглашение с «Альянсом по защите детей в цифровой среде» и разрабатываем обучающие материалы для школьников, которые как раз могут предупредить это столкновение с негативом. В конце сентября-начале октября «Движение первых» планирует запустить в социальных сетях кибермарафон, направленный на повышение уровня информационной безопасности. Мы собираемся с помощью «Альянса» собрать ведущих экспертов IT-компаний России, чтобы они ответили на детские вопросы, касающиеся непосредственно киберугроз.

Росмолодежь, в свою очередь, тоже активно работает в этом направлении. Здесь проводят регулярный мониторинг. Весь противоправный контент, который выявляется, передается в Роскомнадзор и подвергается блокировке.

Кроме того, мы запустили подкаст по кибербезопасности на собственной интернет-площадке – на «Классном радио». В настоящее время для совместной работы приглашаем партнеров в лице крупнейших медиахолдингов. В ближайшем будущем группа инициативных ребят для площадки VK разработает веб-версию игры, которая будет содержать несколько сегментов - противодействие буллингу, кибербезопасность, и финансовую безопасность и многое другое. Сопровождать и поддерживать всю эту деятельность будет проект «Азбука цифровой грамотности», где под каждую букву алфавита подобран термин из сферы кибербезопасности и полезный набор советов. «Движение» ставит своей целью научить детей тому, как использовать цифровые сервисы с умом, продуктивно и без вреда.

Третья важнейшая сфера безопасности детей – повседневная безопасность. Один из флагманских всероссийских проектов «Движения первых» – «Первая помощь», запущенный совместно с российским Красным Крестом и при поддержке волонтеров-медиков и Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Главная задача — дать базовые знания оказания первой помощи с учетом возрастной категории от 6 до 18 лет. С малышами мы учимся отличать ядовитые грибы и ягоды от съедобных и как не заблудиться в лесу, а ребятам постарше прививаем навыки поведения в чрезвычайных ситуациях, обучая различным методам оказания первой помощи. Например, как правильно остановить кровь, как перевязать рану, помочь тонущему и сделать искусственное дыхание, то есть, как спасти жизнь.

Наша задача за этот год совместно с Российским Красным Крестом до конца года обучить до 350 тысяч школьников. В настоящее время мы также готовим инструкторов в рамках летней оздоровительной компании, постоянно проводим мастер классы, а 8–9 сентября пройдет большой марафон, который закончится соревнованиями по оказанию первой медицинской помощи. Это, наверное, один из самых популярных проектов «Движения», ребятам нравится, когда приезжают инструкторы, привозят специальное оборудование и манекены, для них это становится увлекательным квестом. А общение с волонтерами-медиками или с представителями медицинских университетов помогает многим школьникам определиться с будущей профессией.

В каждый проект «Движения» мы внедряем различный набор навыков, связанных с безопасностью, будь то кибербезопасность, первая помощь, цифровая грамотность, работа с персональными данными или работа с людьми. Еще одним направлением деятельности, которое мы планируем развивать в ближайшем будущем, станет финансовая грамотность в разных игровых форматах.

Автор — руководитель «Движения первых» Григорий Гуров