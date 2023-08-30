Нефтегазовая неваляшка. Что происходит в нефтяной отрасли?

В мире хорошо известна традиционная русская игрушка неваляшка (у которой, впрочем, как и у матрешки, есть японские корни). В разных странах имеются ее аналоги, но именно у нас она получила наибольшую популярность. Возможно – потому, что отражает традиционное отношение российского народа к любому внешнему делению – можно отклониться в сторону, но после этого неизменно следует возврат в вертикальное положение. Эксперт аналитического центра ИнфоТЭК, доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов считает, что такой же эффект сегодня наблюдается на примере отечественной нефтяной отрасли, которая вынуждена маневрировать как при воздействии санкций, так и не ослабевающего фискального давления в РФ, но при этом ее устойчивость не вызывает никаких сомнений.

Два фактора устойчивости

Ярким подтверждением такого феномена может служить свежая отчетность «Роснефти» по итогам первой половины 2023 года. Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, компания смогла продемонстрировать стабильные результаты и рост основных показателей.

К примеру, компания примерно на треть увеличила добычу газа, доведя ее по итогам января-июня до 43,7 млрд кубометров и выйдя по данному показателю на первое место в стране среди независимых производителей. Этого удалось добиться благодаря наращиванию добычи в рамках новых проектов в ЯНАО.

Что касается жидких углеводородов, то их добыча сдерживается в связи с участием России в соглашении ОПЕК+ и взятыми на себя страной добровольными обязательствами по дополнительному сокращению производства нефтяного сырья. Но при этом «Роснефть» не ослабляет, а наоборот укрепляет свой добычной потенциал. Так, в первом полугодии было выполнено 2,7 тыс. пог. км сейсмических работ 2Д и 5,8 тыс. кв. км 3Д, завершены испытанием 19 поисково-разведочных скважин. А проходка в эксплуатационном бурении по итогам января-июня достигла 5,9 млн м, увеличившись на 6,3% год-к-году. В эксплуатацию введено более 1,5 тыс. новых скважин, причем 69% из них – горизонтальные.

И нет никаких сомнений в том, что на время отклонившись от траектории роста добычи, которой компания придерживалась на протяжении многих лет, она сможет без проблем вернутся к ней в случае ослабления ограничительных мер в формате ОПЕК+. В это заставляют верить как минимум два обстоятельства.

Во-первых, компания активно реализует новые проекты. Можно сказать, что тут она является лидером не только в России, но и во всем мире. Не секрет, что под воздействием «зеленой повестки» ведущие компании-мейджоры сворачивают свои инвестиции в нефтегаз, что уже в среднесрочной перспективе может привести к дефициту углеводородного сырья и к проблемам в энергетическом комплексе многих стран. «Роснефть» же тем временем вводит в эксплуатацию как отдельные месторождения, так и целые нефтегазоносные провинции. И этот процесс активно развивался и в первом полугодии нынешнего года.

В первую очередь речь идет о флагманском проекте «Восток Ойл», который после 2030 года сможет обеспечить добычу в объеме около 100 млн тонн в год. В течение января-июня в рамках данного проекта было выполнено более 2,2 тыс. пог. км сейсморазведочных работ 2Д и 1,6 тыс. кв. км работ 3Д, завершено бурением две поисково-разведочные скважины, начато бурение трех скважин, еще восемь находятся на стадии испытаний. Продолжается также сооружение магистрального нефтепровода «Ванкор – Пайяха – Бухта Север» и нефтяного терминала «Порт Бухта Север» и создание другой необходимой инфраструктуры.

Примечательно, что вопреки сложным внешним условиям компания наращивает капитальные затраты – в первом полугодии они составили почти 600 млрд рублей, что на 13,7% выше год к году. Основная их доля пришлась именно на сегмент «Разведка и добыча».

Во-вторых, компания демонстрирует высокую эффективность при разработке уже имеющихся месторождений, рекордно снижая издержки. Так, во втором квартале 2023 года удельные расходы на извлечение из недр 1 барреля нефти составили $2,8. Для сравнения, в Саудовской Аравии, славящейся низкой себестоимостью добычи, данный показатель составляет $3/барр. А, к примеру, у британской ВР он равен $5,94/б. н.э., у бразильской Petrobras – $7,6 долл/б. н.э.

Эксперты верят, акционеры голосуют рублем

Но, конечно, главный элемент устойчивости любого бизнеса – это доверие партнеров и акционеров. И как раз здесь у «Роснефти» нет никаких проблем. Так, только с начала 2023 года цена акций компании на Московской бирже выросла почти в 1,5 раза, а капитализация в августе достигла почти 6 трлн рублей. Важное свидетельство доверия к нефтяной компании – кратный рост числа российских акционеров – физических лиц: с 2021 по 2023 год их количество увеличилось в 4,5 раза, до почти 900 тыс. человек.

Эксперты также высоко оценивают финансовые перспективы компании. В частности, корпоративно-инвестиционный блок «Сбера» – Sber CIB – в своем недавнем обзоре нефтегазового рынка РФ повысил прогноз по целевой цене акций «Роснефти» почти на 20% – с 550 до 655 рублей. По оценкам Сбера, дивиденды нефтяной компании по итогам 2023 года могут превысить 70 руб. на акцию, а дивидендная доходность составит 13%. Хотя еще недавно, в июне, аналогичный прогноз составлял 52 рубля (что тоже немало). Напомним, по итогам 2022 года дивиденды в совокупности составили 38,36 рублей на акцию, а общая сумма средств, направленных на выплату, – 406,5 млрд рублей. Иными словами, прогнозируется рост дивидендов без малого в два раза.

Также Сбер назвал «Роснефть» единственной компанией в российском нефтегазовом секторе, которой удастся избежать снижения EBITDA и увеличить чистую прибыль в 2023 году.

Другие аналитики также надеются на прекрасные финансовые результаты компании по итогам года. Ожидается, что курс ее акций как минимум превысит психологическую отметку в 600 рублей. Так, банк «Ренессанс капитал» прогнозирует, что данный показатель составит 640 рублей за бумагу, BCS Global Markets – 610 рублей.

Таким образом, «Роснефть» наглядно демонстрирует, что даже в условиях сильнейшего внешнего давления она способна не только сохранять экономическую устойчивость и показывать стабильные финансовые результаты, но и неукоснительно выполнять обязательства перед своими акционерами. Тут стоит напомнить, что крупнейшим акционером «Роснефти» является Российская Федерация. То есть весьма значительный объем дивидендов, выплачиваемых компанией, идет в бюджет страны.

Кстати, исходя из текущих результатов, промежуточные дивиденды «Роснефти» также обрадуют акционеров, а значит, и государственный бюджет. Согласно подсчетам, дивиденды по итогам первого полугодия могут составить почти 31 рубля на акцию. Для сравнения, за весь 2022 год «Роснефть» выплатила дивиденды из расчета 38,4 рублей за бумагу.

Поэтому не удивительно, что на фоне публикации своих результатов акции нефтяной компании на бирже выросли почти на 4%.

Прижать отрасль «к полу»

Однако если неваляшку силой прижать к полу и удерживать, то никакие механизмы балансировки не помогут вернуться ей в вертикальное положение. К сожалению, подобный «эксперимент» по отношению к отечественной нефтянке пытаются провернуть сейчас в финансовом блоке правительства РФ.

Как заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, комментируя результаты деятельности компании за первое полугодие, нестабильность налогового окружения, включая уже принятые изменения законодательства и новые инициативы, осложняет деятельность «Роснефти».

Да и аналитики Сбера в своем обзоре оценили риск увеличения налогообложения нефтяного сектора РФ как «высокий». По расчетам ИнфоТЭК, фискальная нагрузка на нефтянку сегодня является одной из самых высоких в российской экономике и составляет 78%. Только за последние 3,5 года в налоговое законодательство страны было внесено 26 изменений ключевых параметров, увеличивающих финансовое бремя для отрасли. В результате принятых только в июле 2023 года изменениях по сокращению на 50% размера топливного «демпфера» и росту нагрузки в нефтедобыче общая сумма изъятий из отрасли за 2023-2026 годах составит 1 трлн рублей.

При этом именно «Роснефть» является крупнейшим налогоплательщиком страны по суммарным выплатам в бюджеты всех уровней в течение последних пяти лет.

В подобной ситуации крайне сложно, практически невозможно планировать инвестиции и развивать проекты, так как в любой момент и без того высокая фискальная нагрузка на отрасль может быть увеличена.

При этом уровень налоговой нагрузки в нефтяной отрасли кратно превосходит аналогичный показатель для других отраслей: производства минеральных удобрений (26%), угольной промышленности (29%), финансового сектора (29%), электроэнергетики (42%), горнорудной и металлургической отрасли (46%), трубопроводной транспортировки нефти (46%), отрасли услуг связи и интернета (48%), сектора добычи алмазов и драгоценных металлов (49%) и даже газовой отрасли (69%).

Компании вышеперечисленных отраслей по итогам 2022 года получили огромные сверхприбыли, которые могли бы послужить источником формирования дополнительных доходов бюджета. Если довести налоговую нагрузку для этих отраслей до уровня, свойственного нефтяной промышленности (78%), то бюджет РФ смог бы получить дополнительно 4 трлн рублей. Но, увы, власти страны продолжают экспериментировать с «нефтяной неваляшкой», словно пытаясь проверить – поднимется ли она в очередной раз…