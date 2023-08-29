Код в помощь: как импортозаместить open source-проект

Несмотря на то, что национальный репозиторий, аналог GitHub, еще находится в стадии запуска, он может стать важным шагом в развитии отечественной IT-индустрии, считает сооснователь компании разработчика российского веб-сервера Angie Антон Ключкин. О том, что в настоящий момент тревожит отечественную разработку, и какие шаги следует предпринять для развития рынка свободного программного обеспечения в РФ, эксперт рассказал «Газете.Ru».

С 2021 года в России активно обсуждаются проекты, основанные на открытом коде, и готовится запуск эксперимента по созданию национального репозитория, аналога GitHub. В то же время отечественную разработку серьезно тревожит ситуация в мире, которая показала, что международная кооперация может быть очень хрупкой и нестабильной.

С каждым днем все больше российских проектов на базе свободного программного обеспечения (СПО) подвержены зависимости от транснациональных гигантов, и только культура сообщества разработчиков помогает избежать рисков отключения России от этой инфраструктуры.

Сегодня под проектами СПО понимают участие российских компаний в разработке крупнейших технологий по всему миру. Свой код российские компании целиком раскрывают крайне редко, предпочитая коммитить в мировые проекты, либо делясь с рынком модулями и отдельными субпродуктами. Однако, мы в Angie пошли дальше и решили импортозаместить open source-проект в России. Мы серьезно доработали популярный веб-сервер Nginx и используем его как для привлечения внешней экспертизы, так и для создания фундамента под коммерческие версии продукт. И еще для работы с нашими партнерами в Китае.

Оpen source может быть не только экономически эффективным в ряде случаев, но и крайне полезным для развития всей отрасли.

Система коммита в проектах свободного программного обеспечения на международном уровне сложилась за десятилетия, и воссоздать подобные условия в России в короткий срок, вероятно, не представляется возможным. Тем не менее, мы должны обсуждать возможности использования свободного ПО в качестве инструмента для оптимизации использования ресурсов внутри страны.

В этой связи следует обратить внимание на набор ограничений, которые необходимо решить с отраслью при разработке политик в области свободного ПО.

Одно из ограничений — это отсутствие стимулов у российских компаний для выстраивания своей бизнес-модели по принципу проектов с открытым кодом. На рынке это едва ли дает весомое преимущество, а ресурсов требует немало. Несмотря на создание реестра проектов, которые будут участвовать в эксперименте по созданию российского репозитория, до сих пор нет ясности по поводу того, как все это будет работать и какие преимущества это даст компаниям. Многие компании, в том числе и мы, зарегистрировались в нем. Но даже если условные Сбербанк, Ростелеком и Яндекс скинутся в общий котел российского репозитория своим кодом, то не слишком очевидно, почему другие разработчики будут тратить время на этот код, а не на очередной модуль для одного из мировых проектов СПО.

Еще одно ограничение — заборное мышление, которое блокирует кооперацию с коллегами в поиске лучшего решения. Сегодня каждая крупная компания, у которой есть свободные деньги, забывает про эффективность и начинает строить свою закрытую систему разработки — иногда просто потому что может, а не потому, что ей это ей на самом деле надо.

Создание закрытых систем разработки тормозит весь рынок. К примеру, блокирует саму возможность создания фондов, ведущих разработку ПО для всего рынка, но при этом в отрыве от влияния вендора. В Китае такой подход работает, но в России он даже не стоит на повестке дня – идея снижения издержек за счет внедрения опенсорс подхода при разработке не слишком понятна как рынку, так и государству.

Наконец, отсутствует общая непрерывная дискуссия о будущем российского open source-проекта и его философии как класс. Чтобы установить ясные приоритеты и траекторию развития, необходимо проговаривать такие сложные вопросы, как, например, обязательное требование для госкомпаний делиться своим кодом с рынком. Или вот еще хорошая тема для разговора — целесообразность создания доверенного репозитория Минцифры в ситуации, когда параллельно свои репозитории бросились создавать Ростелеком, ГК «Астра» и ДИТ Москвы.

Я против дирижизма, но внятные приоритеты развития крайне важны.

Сейчас в России не существует документа, который бы определял позицию государства по участию российских компаний в международных проектах СПО.

В новых реалиях велики риски того, что изменяющийся законодательный ландшафт может крайне негативно отразиться на проектах СПО. Так уже вышло с ситуацией, когда поправки в закон о некоммерческих организациях создали неопределенность для тех компаний, которые работают с иностранными фондами, ведущими разработку проектов в области СПО (а это, надо отметить, общемировая практика).

На мой взгляд, Минцифра, законодательный корпус и отрасль должны возобновить диалог, который начался в 2021 году при разработке стратегии развития открытого ПО.

Несмотря на значительные изменения в мире, изменения в области СПО не были учтены и не отражены нигде.

Чтобы быть более конкретным, я бы предложил возобновить диалог с обсуждения следующих шагов.

В первую очередь, необходимо провести исследование open source комьюнити в России и его системы ценностей.

Во-вторых, нужно разработать меры поддержки для российских компаний, которые ведут, либо готовы вести разработку своих корневых продуктов в формате СПО.

Следующим шагом должна стать разработка меры стимулирования разработчиков, которые вносят вклад в развитие российских open source проектов.

Далее следует определиться с тем, как работает система репозиториев в стране — еще чуть-чуть и их будет больше, чем разработчиков.

Затем необходимо продумать создание системы фондов, которые ведут разработку в интересах всего рынка, но независимо от отдельных вендоров.

Наконец, требуется принять рамочную стратегию развития open source, чтобы в первую очередь зафиксировать отношения к СПО проектам со стороны государства.

Автор — сооснователь компании разработчика российского веб-сервера Angie Антон Ключкин