«Петр и Феврония» на суахили: почему Африке впору отмечать День семьи любви и верности

«Женщина — цветок в саду, мужчина — ограда вокруг него», — гласит поговорка одного из народов Ганы — государства в Западной Африке. Под ней, скорее всего, подписались бы и многие российские приверженцы традиционных семейных ценностей. И это не единственное, в чем взгляды африканцев на семью и ее роль в жизни человека похожи на наши...

Африка очень разная — по языку, культуре, религии, обычаям. При этом основная ценность в жизни многих африканских народов — именно семья. Это не только жена и дети, которые обеспечивают продолжение рода, но и родители, дяди, тети, племянники и другие родственники, о которых африканец обязан заботиться.

Муж в африканской семье считается ее главой, как и в России. Он обеспечивает ее благосостояние — при том, что во многих африканских странах существует традиция многоженства: семья должна быть большой. Если в ней нет детей, это воспринимается как проклятье, а семья считается неполноценной.

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Так что африканец должен обеспечивать всех. Но жена тем временем тоже не только ведет хозяйство и занимается детьми, но и зарабатывает торговлей.

Предприимчивые африканки торгуют на рынке или ходят по деревням, продавая свои товары, никогда не жалуясь на усталость и слабость.

Африканская жена умеет преодолевать любые трудности — идти за водой несколько километров, потом стирать руками, расходуя воду максимально экономно, готовить еду в котелке, поставленном на камни, предварительно раздобыв дрова. При этом женщины не считают все это чем-то особенным.

Так, если предложить помощь африканке, несущей на голове тяжелый груз, — а именно так они переносят тяжести, — она сочтет себя оскорбленной. Как и многие наши соотечественницы, тянущие одновременно и работу, и семью, будут удивлены, если кто-то скажет им, что это подвиг.

Во многих африканских странах женщины выполняют функции своеобразного общественного контроля. В Гане и Нигерии, например, есть праздники, во время которых красочно одетые африканки ходят от дома к дому и в песнях, специально сочиненных по этому случаю, клеймят людей, которых община считает нарушителями общественных устоев. При этом, по традиции, пользуются полной неприкосновенностью. Недостойные члены общества после такого осмеяния либо исправляются, либо покидают общину.

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Удивительно, что если в Европе женщинам приходилось бороться за свои права, чтобы добиться какого-то влияния, то во многих африканских странах роль женщины в обществе была традиционно высока, говорит ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук Николай Щербаков.

Не случайно у многих африканских народов женщины были правительницами и просто влиятельными фигурами — причем именно в доколониальный период.

В 1708–1711 годах Дагомеей правила королева Хангбе. Принцессу халифата Сокото (государство в Северной Нигерии), писательницу и ученую Нану Асмау (1793–1864) называют одной из предшественниц исламского феминизма — она настаивала на увеличении грамотности среди мусульманок. С 1916 по 1930 год Эфиопией правила императрица Заудиту — как когда-то легендарная царица Савская. А Яаа Асантева (ок. 1840–1921), мать правителя Еджису, государства на территории современной Ганы, в 1900 году даже возглавила восстание против британских колонизаторов.

Так что, как ни парадоксально, именно европейский колониализм принес на Африканский континент засилье мужчин во власти.

А в последние десятилетия женщины Африки постепенно возвращают себе власть и политическое влияние. Нужны примеры? Сильви Киниги в 1993–1994 годах совмещала посты премьер-министра и президента Бурунди. Агата Увилингийимана была премьер-министром Руанды в 1993–1994-м. Эллен Джонсон-Серлиф – президентом Либерии с 2006 по 2018 год. Саара Куугонгельва с 2015 года занимает пост премьер-министра, Самия Сулуху Хасан с 2021 года — президент Танзании.

Получается, что в этом смысле России даже есть к чему стремиться?