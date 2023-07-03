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Призрак в смартфоне: как понять, что вы не одни в собственном гаджете

IT-эксперт рассказал, как обнаружить взлом смартфона и ПК

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Shutterstock
Благодаря усилиям государственных и общественных служб цифровое пространство год от года становится все безопаснее, однако на вооружении у злоумышленников по-прежнему есть немало способов навредить наивному пользователю. Так, недавно в Роскачестве рассказали, что киберпреступник может забраться в смартфон или компьютер, используя VPN-сервисы. По словам IT-эксперта Артема Геллера, в случае со смартфоном подобный взлом сложно обнаружить. Тем не менее он отметил, что существует ряд признаков, которые нельзя оставлять без внимания.

Например, ваш телефон работает слишком медленно, даже когда на устройстве еще много свободной памяти. Ваш телефон виснет. Досадно, когда гаджет функционирует с перебоями, но еще хуже, если это сигнал, указывающий на более значительную проблему. Еще один тревожный звоночек, если ваш телефон начинает часто перегреваться. Конечно, дело может быть в самом железе, но вероятность, что перегрев вызван нагрузкой извне, стоит учитывать.

В случае с компьютером «красные флажки» чуть очевиднее.

О том, что вы не одни в собственном ПК, могут говорить следующие признаки. Компьютер внезапно выключается, перезагружается, тормозит и в целом ведет себя нестабильно. На рабочем столе и/или в «Моем компьютере» творится что-то странное: пропадают документы или целые папки, из ниоткуда появляются файлы, которых раньше не было.

Еще один признак, что что-то не так — документы и медиафайлы становится невозможно прочесть. Этот сценарий самый опасный. Он означает, что ваши файлы были зашифрованы. Возможно, ситуацию удастся исправить с помощью антивируса, однако шанс, что программа знакома с типом шифрования, который применил хакер, ничтожно мал. Обычно помогает только полная переустановка операционной системы. Файлы, к сожалению, это не спасет.

В первых двух случаях антивирусное ПО показывает себя намного эффективнее. Главное, не забыть отключить интернет на время диагностики системы, чтобы прервать возможную утечку данных. Дополнительно лучше вручную просмотреть все установленные программы и удалить все подозрительное и просто ненужное.

О том, что VPN могут стать слабым местом вашего устройства, открывающим путь для заражения шпионским ПО и не только, говорят уже давно.

К примеру, известен случай, когда приложение VPN было заражено специальным вирусом, который превращает устройство в инструмент для майнинга криптовалюты. Из-за большого трафика, естественно, страдала нормальная работа системы.

И это не просто частные случаи, а целая тенденция. В прошлом году 21% от всех хакерских атак пришлись на пользователей анонимайзеров. Думается, такие цифры должны вызывать разумную подозрительность в отношении подобных сервисов. Ведь стать целью кибератаки не хочется никому, а многие VPN «рисуют» на телефонах и компьютерах вызывающе яркую мишень.

Опасаться стоит взлома или кражи ключей шифрования VPN (шифрование служит для защиты ваших данных), а также утечки IP и запросов DNS-сервера. Есть сведения, что ранее уже подвергались взлому ChatVPN, GeckoVPN, SuperVPN и другие приложения.

Если вы узнали о взломе, немедленно отключите скомпрометированный сервис и измените всю конфиденциальную информацию, которую возможно, начиная с паролей и платежных сведений.

Представьте, что всевидящее око наблюдает за всеми вашими действиями в интернете. Подумаете, что еще вы можете сделать, чтобы уменьшить урон от утечки данных?

Даже фантазия о том, что киберпреступник взломал ваш телефон или компьютер, вызывает неуютное ощущение. Но хуже всего то, что часто не нужен никакой хакер, чтобы ваши данные оказались в чужих руках.

Так, многие VPN-сервисы, в первую очередь бесплатные, создают журналы, куда записываются сведения об устройстве, персональная информация, данные с посещаемых сайтов и так далее.

Нередко эти сведения продаются рекламодателям.

Бывают и случаи, когда огромные массивы данных оказываются выставленными на продажу в даркнете. И неизвестно, как именно они туда попадают. К примеру, в 2021 году в теневом интернете продавали сведения более чем 45 млн пользователей Free VPN и Dash VPN. База данных копилась сервисами годами и включала пароли и данные профилей за период с 2017 года.

Возможность сохранять те или иные данные зачастую указывается в пользовательском соглашении, которое, разумеется, мало кто читает. Эксперты предупреждают, что часто в таких соглашениях используется фраза «сервис не передает данные пользователя за исключением…» и далее следует внушительный список этих самых исключений.

Более того, VPN-сервисы не всегда соблюдают собственную политику конфиденциальности. Во время последней крупной утечки данных пользователей анонимайзера это было явно видно. В сеть попали 360 млн записей клиентов SuperVPN, среди которых IP-адреса и сведения о посещении веб-страниц, которые сервис якобы вообще не записывает.

Подобные сервисы уже многократно проявляли халатное отношение к персональным данным, но пользователи продолжают надеяться на удачу и пользоваться сомнительными сервисами. Между тем, в мае 2023 объем утечек персональных данных граждан РФ в два раза превысил тот же показатель за прошлый год. В открытом доступе оказались 38 млн записей, содержащих электронные адреса и телефоны интернет-пользователей.

И это лишь незащищенная информация, а сколько более ценных и опасных сведений сейчас находится в даркнетовских базах, подготовленных для продажи? Ответ на этот вопрос есть: в даркнет сливают настолько много баз со сведениями о пользователях, что цены на них падают из-за избытка предложения.

Конечно, власти предпринимают меры по защите персональных данных россиян от цифровых угроз. Так, президент РФ поручил правительству до 1 июля 2023 года рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов для компаний, допустивших утечку персональных данных, а также усилить ответственность за их незаконный оборот.

Кроме того, с 1 сентября 2022 года негосударственные операторы уведомляют Роскомнадзор о любой обработке персональных данных. Однако пользователям Рунета и самим стоит быть начеку и лишний раз не рисковать своими деньгами и ценными сведениями, используя сомнительные сервисы и приложения.

Автор — Артем Геллер, эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, управляющий партнер СМЕНА (Группа AIC), генеральный директор студии lab.AG.

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