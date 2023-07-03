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Благополучный кризисный год: изоляция не удалась

Аналитик объяснил причины инвестиционной привлекательности «Роснефти»

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Максим Богодвид/РИА Новости
В марте 2022 года Международное энергетическое агентство опубликовало прогноз, согласно которому под давлением санкций добыча нефти в РФ должна была упасть на 25-30% (порядка 2,5-3 млн баррелей в сутки). Но вот наступило лето 2023 года. Отрасль устояла, и крупнейшая нефтяная компания России «Роснефть» выплачивает существенные дивиденды, а в совет директоров компании включает в свой состав представителей Ближнего Востока и Индии. Как случилось, что изоляция не удалась, «Газете.Ru» рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По меткому замечанию главы европейской дипломатии, Европа — это сад, а большая часть остального мира – джунгли. И с этим шовинистическим тезисом не стоит спорить. Надо просто кивнуть и согласиться: да, мы – джунгли. Однако сад требует ухода, для которого нужно и время, и энергоносители. И когда вы запрещаете крупнейшему поставщику обеспечивать вас энергоносителями, вам может казаться, что вы — Бог, изгоняющий Адама и Еву из райского сада. Но в действительности вы нерадивый садовник, который не думает о будущем.

Во втором квартале прошлого года Соединенные Штаты перестали покупать российскую нефть и нефтепродукты. Чуть позже Евросоюз принял шестой пакет санкций, который ставил неуверенную точку в истории нефтяного импорта из России, сохранив несколько исключений. В то же время страны Большой семерки и Евросоюза приняли ряд ограничений, которые касались технологий, оборудования и услуг для российской нефтепереработки. Были введены запреты на поставку в нашу страну катализаторов и присадок, необходимых в производстве современного моторного топлива, масел и т.п. Также были нанесены удары по добычным проектам и геологоразведке.

Предполагалось, что Россия будет вынуждена снизить добычу до 7-7,5 млн баррелей в сутки, качество нефтепродуктов, а также объем их производства резко упадут.

Ожидалось, что сложные добычные операции станут невозможны, остановится освоение Арктики и иных сложных регионов.

Сегодня наша страна вместе с партнерами по ОПЕК+ взяла на себя обязательство по добровольному сокращению добычи (примерно до 9,4-9,5 млн баррелей в сутки). Кстати, вместе с нами снижают добычу и те страны, которые, по мнению мыслителей из G7 и ЕС, должны были заместить российские объемы на мировом рынке.

Все российские нефтеперерабатывающие заводы работают практически в прежнем режиме.

Качество их продукции нисколько не ухудшилось. А добычные проекты продолжают реализовываться.

Сейчас, когда российские нефтегазовые компании подвели итоги прошлого 2022 года и часть итогов 2023-го, можно уверенно сказать, что отечественная нефтегазовая отрасль устояла, а, утратив одних крупных покупателей, обрела новых.

Если обратиться к наиболее значимым примерам, то крупнейший игрок в российской нефтяной отрасли – «Роснефть». И за счет масштаба этой компании ее состояние во многом является индикатором всей отечественной нефтянки.

Она объявила о размере дивидендов по итогам 2022 года (17,97 руб. на одну размещённую акцию). Если учесть промежуточные дивиденды, выплаченные из прибыли за первое полугодие 2022-го, то на одну акцию за прошлый год пришлось 38,36 руб.

«Роснефть» — компания с государственным участием, и она не менее 50% чистой прибыли по МСФО направляет на выплату дивидендов.

По итогам прошлого года эти 50% как раз соответствуют общей сумме выплат акционерам, то есть 406,5 млрд руб.

Обычно представители широкой аудитории в таких случая интересуются: «А мне-то что с этих выплат?» Во-первых, крупнейшим акционером «Роснефти» является государство, которое направляет полученные средства на общие нужды. Во-вторых, любой гражданин за счет многочисленных и вполне официальных цифровых сервисов может стать акционером практически любой публичной компании. Включая «Роснефть». Благо, у компании по итогам прошлого года один из самых высоких для российского рынка уровней дивидендной доходности (10,1%).

Разумеется, это ни в коем случае не стоит расценивать как персональную инвестиционную рекомендацию (тем более, что некоторые отечественные компании из ряда отраслей и вовсе отказались от выплаты дивидендов, даже если у них нет оправдания в виде возросшей налоговой нагрузки). Это лишь один из возможных ответов на часто звучащий вопрос в стиле «а мне-то что с этих выплат». Впрочем, учитывая, что с более чем благополучного сентября 2021 года по ноябрь 2022-го общее количество акционеров «Роснефти» увеличилось с 233,6 тыс. до 796,6 тыс. человек, многие этот ответ уже знают.

Особенно стоит отметить, что в условиях санкций, как и предыдущие годы компания демонстрирует низкий уровень затрат на добычу углеводородов (к началу второго квартала 2023 года менее 3 долларов за баррель нефтяного эквивалента). Это примерно на уровне компаний Персидского залива и значительно ниже, чем у крупных мировых игроков вроде TotalEnergies (5,5 доллара за баррель н.э.), bp (6,1 доллара баррель н.э.), Equinor (6,5 долларов за баррель н.э.).

«Роснефть» сохранила планы по своему флагманскому проекту — «Восток Ойл».

Это на данный момент, если не крупнейший, то один из самых крупных добычных проектов в мире. А ведь с началом санкционной истерии этот проект торопились хоронить многие уважаемые эксперты и СМИ.

По оценке аналитиков Сбера, чистая прибыль компании в 2023 году может вырасти почти на 42% (до 1,15 трлн рублей). Хотя, безусловно, стоит учитывать, что мы живем в период высокой неопределенности. В то же время, в пользу данного прогноза говорит стремление стран ОПЕК+ не допустить падения котировок черного золота и слабая зависимость российских нефтяных показателей от наиболее высокорисковых рынков (США и Евросоюза).

Российские компании и до 2022 года поставляли более половины нефти в Азию. А сейчас этот показатель лишь увеличился — за счет рекордного роста поставок в Индию. Притом, что Индия и раньше рассматривалась как одно из наиболее перспективных направлений деятельности.

В этом смысле примечательным фактом являются обновления в составе директоров «Роснефти». Один из новых представителей — Мухамед Бин Салех Аль-Сада (председатель попечительского совета Университета науки и технологий Дохи, член Консультативного совета Верховного совета стран Персидского залива). Ранее он занимал должность министра энергетики и промышленности Катара, председателя правления Qatar Petroleum. Второй новый представитель — Говинд Коттис Сатиш (управляющий директор индийской Value Prolific Consulting Services Pvt Ltd), который после четырех десятков лет работы в 2021 году покинул Indian Oil.

Возвращаясь к меткому образу, который предложил мировой общественности глава европейской дипломатии, остается отметить следующее: сад, как правило, эстетичнее, чем джунгли, но джунгли гораздо важнее для мира.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов

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