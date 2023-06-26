С самого начала конфликта преданный своей вере папа Римский Франциск никогда не переставал говорить о мире. Хотя само упоминание о нем очень скоро стало восприниматься, сначала в Украине и на Западе, а затем и в России, как проявление слабости или даже предательства, считает эксперт по международным связям Эммануэль Гу.

Видя, как растет количество погибших с обеих сторон, папа не мог остаться в этому равнодушным ни как глава католической церкви, ни как глава того карликового государства - Ватикана, о котором Сталин иронично заметил: «А сколько дивизий у папы Римского?». Михаил Горбачев, сначала вынужденный наблюдать, как сателлиты СССР освобождаются от советской опеки, а затем, став бессильным свидетелем распада СССР, смог оценить значение папы-поляка в мировой геополитике.

Чем же тогда объяснить не очень сдержанную критику миролюбивых устремлений папы и его инициатив, таких как недавний визит в Киев кардинала Дзуппи, а вскоре и в Москву? Из «папских откровений» председателя Всемирного союза старообрядцев Леонида Севастьянова мы знаем больше, чем из пресс-релизов Ватикана. Что происходит за стенами Ватикана?

Недавно один итальянский политик заявил, что, столкнувшись с такой ситуацией, папа Иоанн Павел II взял бы в руки автомат Калашникова для защиты украинского народа. А папа Франциск постоянно призывает к диалогу, к прекращению конфликта и гибели людей, к восстановлению мира. Однако он не наивен, он осознает всю сложность проблемы, которая усугубляется Западом, ежедневно твердящим о необратимости ситуации или, что еще хуже, способным спровоцировать настоящую катастрофу постоянной эскалацией напряженности.

Тут следует напомнить, что первой страной, упомянувшей о ядерном оружии после 24 февраля 2022 года, была Франция. И что если бы требовалось какое-либо доказательство неэффективности первых десяти пакетов антироссийских санкций, то таким доказательством мог бы стать 11 пакет санкций: поезжайте в Москву прямо сейчас, она никогда не была так прекрасна, именно так ее описывает Бенжамен Кенелль в газете La Croix 15.06.2023.

Вот уже несколько месяцев Франциск подтверждает свою веру в мир. Отголоском этого в России является Леонид Севастьянов, который не перестает вызывать любопытство, интерес, ревность и осуждение (пока я пишу эти строки, митрополит православной церкви Леонид (Горбачев) призывает к его аресту).

В России тоже сегодня папу воспринимают как очень важного собеседника - см. недавние заявления заместителя министра иностранных дел России Александра Глушко.

Однако с обеих сторон все еще существуют серьезные сомнения, которые имеют два источника: во-первых, православная церковь, а во-вторых, напряженность внутри Ватикана.

Православная церковь всегда опасалась возможного прозелитизма со стороны католической церкви, хотя, благодаря усилиям церковной дипломатии, эффективно поддерживаемой за кулисами митрополитом Иларионом и монсеньором Винченцо Палья из Общины Святого Эгидия, патриарх Кирилл и папа Римский наконец-то встретились на Кубе (небезынтересно отметить, что на этой встрече присутствовал Леонид Севастьянов).

Сегодня православная церковь вернулась к своим извечным страхам и тормозит папские инициативы, в то время как патриарх Кирилл и, прежде всего, сама православная церковь должны рассматривать папский визит в Россию как возможность восстановить легитимность, которая была подорвана воинственными заявлениями, противоречащими миссии духовного наставника. А также исчезновением кворума, необходимого для преемственности Кирилла, ведь Украинская православная церковь, остававшаяся верной Москве, дистанцировалась: техническая «деталь», отсутствие которой заблокировало бы механизм преемственности патриарха.

Но парадоксальным образом в самом сердце Ватикана можно найти некую воинственную симметрию словам Кирилла, когда его агрессивное выступление противоречит духовной миссии. Чтобы сбить его с толку, Ватикан допускает идею, что папа придерживается пророссийской позиции. Возможно, это новая интерпретация соперничества между Opus Dei, к которой был гораздо ближе папа немецкого происхождения Бенедикт XVI, и иезуитами? Наведение порядка в финансах и в определенных привилегиях Ватикана не оставляет равнодушными «течения» больших «экономистов», чем других.

Именно на этом фоне папа Франциск - иезуит - поручил кардиналу Дзуппи - ключевой и бесспорной дипломатической фигуре в Общине Святого Эгидия (еще один компонент сфер влияния внутри католической церкви) - изучить, обсудить и предложить основы для мирного плана, сначала с Зеленским, который, фактически, отказался принять посредничество папы; и вскоре с Россией, где, следует напомнить, второй человек в Апостольской Нунциатуре Ватикана в Москве - польский прелат…

Таким образом, дипломатическая дорожная карта, полная всевозможных подводных камней, которые только посланник Дзуппи с его чрезвычайной чувствительностью к вызовам мира и личностям главных действующих лиц может обойти, чтобы попытаться сделать хотя бы шаг вперед к решению этого братоубийственного конфликта.

Папский подход свидетельствует о живой вере и прагматичном подходе, вдохновленном исключительно этой верой. Такой она остается и в Ватикане. Действительно, следует помнить, что папа Франциск является первым папой неевропейцем, сменившим двух пап (поляка и немца), население стран которых - польское и немецкое – по тем или иным причинам пострадало от советской власти.

Франциск умудряется управлять государством Ватикан и возглавлять католическую церковь, будучи свидетелем незаконных поборов крайне левых в Аргентине и последовавших за этим массовых убийств, организованных генералами при финансовой поддержке американских спецслужб. И, наконец, различные финансовые кризисы, частично обусловленные крупными глобальными институтами, находящимися под опекой Запада.

По сути, он является первым воплощением многополярного мира, возможно, единственным решением для восстановления баланса, в котором мирные решения преобладают над кровавыми конфликтами.

Таким образом, мы наблюдаем настоящую коалицию против папы в рамках G7 при вероятном соучастии влиятельных сил в самом Ватикане. Но папа Римский не является папой БРИКС+. Именно так уместно называть БРИКС сегодня, накануне следующего саммита в Южной Африке, добавляя, почему бы и нет, сравнение: совокупное население БРИКС+ в разы больше населения G7, это 3,3 миллиарда человек!

Потому что те, кому довелось обсудить этот конфликт с Его Святейшеством, знают, что он «ограничивает себя» своей Верой, своим духовным призванием и намерен поставить их исключительно на службу Миру и уважению ко всем народам.

Россияне должны понять, что они могут найти в нем собеседника, способного узаконить серьезные размышления о Мире в мире, который уже никогда не будет прежним. Каждый волен рассматривать это как возможность или как неудачу.

Запад, со своей стороны, должен понять, что решение не будет военным, о чем свидетельствуют неудачи контрнаступления, которое было объявлено весной... но началось летом, и которое сейчас, похоже, находится в процессе изменения масштабов, чтобы продолжиться следующим летом. Определенно, когда общение преобладает над действием и обуславливает его, количество смертей исчисляется десятками тысяч.

Папа Римский не придерживается пророссийской позиции, но россиянам, украинцам и Западу лучше прислушаться к его словам о мире, от которого, как мы знаем, нас непоправимо отделяет только время и количество жертв.

Если только Запад цинично не ждет конца Франциска, и не «инвестирует» в конклав, чтобы попытаться выбрать более послушного преемника, а не папу, который слишком хорошо воплощает многополярный мир, все еще находящийся в стадии становления.

Автор — бывший советник Фонда коммуникации и культуры и Епископальной конференции Италии, член научных комитетов аналитических центров Geopragma.fr и farefuturofondazione.it.