Прививки для отрасли: как цифровая экономика России развивается в новой реальности

В последние годы российский IT-бизнес, экосистема цифровой экономики сталкиваются с беспрецедентными вызовами, но как я неоднократно отмечал, для нашей отрасли кризис — это своего рода прививка, которая укрепляет «иммунитет».

Аналитики РАЭК предполагали, что экономика Рунета по итогам 2022 года продемонстрирует рост в районе 11%, но, как мы узнали на РИФе, рост составил 29% — это очень хороший показатель, который демонстрирует, что отрасль смогла адаптироваться к новым реалиям и найти точки роста.

По итогам 2022 года экономика Рунета преодолела планку в 12 трлн рублей и показала двузначный рост, который во многом был обеспечен за счет положительной динамики сегментов электронной коммерции и инфраструктуры. В этом году эксперты ожидают рост на 29% и достижение показателя в 16 трлн рублей.

В России существует большое количество предпосылок для дальнейшего роста и развития IT-сферы: у нас есть сильные компании, свои сервисы, разработки, ПО. Кроме того, сильную поддержку как компаниям, так и специалистам оказывает государство, а наш «цифровой» министр Максут Шадаев находится в тесном контакте с компаниями и айтишниками. И я уверен, благодаря налаженному общению и тому вниманию, с которым государство относится к отрасли, меры поддержки будут продолжаться, трансформироваться, отвечая актуальный потребностям. Такая гибкость и мобильность очень важны.

Хочу отдельно рассмотреть то, как регулировалась «цифра» в 2022 году. По мнению экспертов АНО «Цифровая экономика», основными направлениями государственного регулирования в прошлом году стало регулирование сбора, хранения персональных данных и доступа к ним, поддержка IT-компаний, а также формирование и объединение баз данных и предоставление доступа к ним. Помимо этого, специалисты выделили контрольно-надзорную деятельность, повышение технологической безопасности предприятий России, расширение перечня дистанционно проводимых работ и услуг, и выравнивание условий конкуренции. Это также говорит о комплексном подходе к развитию отрасли, о понимании ее системного значения со стороны государства.

IT-отрасль много раз показала свою стрессоустойчивость, способность находить новые решения, выстраивать коммуникацию и постоянно генерировать новые бизнес-идеи. Такого роста и развития невозможно было бы достичь без интенсивной коммуникации и сотрудничества IT-бизнеса, госструктур и общественных организаций. Убежден, что мы, в том числе и на площадке АНО «Цифровая экономика», и дальше будем наращивать это сотрудничество, совместно преодолевая возможные вызовы и решая самые разнообразные задачи.