«Новая нефть». Как защитить персональный данные

Как известно, персональные данные – «новая нефть». Называют их не просто так – в современном мире они действительно представляют невероятную ценность, поэтому их законодательная защита давно стала обязательной. Юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School (входит Ultimate Education) Ефим Казанцев рассказал, каким «правовым арсеналом» по данной теме сейчас располагает Россия, и насколько успешно нам удается им пользоваться.

Отношения, связанные с защитой персональных данных, регулируются Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных). В этом законе дано определение персональных данных, закреплены права субъекта персональных данных, установлены принципы и условия обработки персональных данных, а также предусмотрена ответственность за нарушение установленных правил и назначен орган, уполномоченный защищать права субъектов персональных данных.

К сожалению, на практике положения закона не всегда выполняются, а права субъектов персональных данных периодически нарушаются. Обработка данных без согласия их субъектов, с нарушением условий обработки и хранения могут привести к утечкам персональных данных. В таких ситуациях пострадавшие задаются логичным вопросом: «Как защитить свои права?»

Предусмотренные законом механизмы

Общие основания ответственности за нарушение прав субъектов персональных данных установлены статьей 24 Закона о персональных данных. Там сказано, что лица, виновные в нарушении требований этого закона, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных, подлежит возмещению, независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков.

Таким образом, за нарушение прав субъектов персональных данных виновное лицо можно наказать при помощи разных видов юридической ответственности: административной, уголовной или гражданско-правовой.

Административная ответственность за нарушение законодательства о персональных данных предусмотрена статьей 13.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Разными частями этой статьи установлена административная ответственность за следующие нарушения: нарушение правил обработки персональных данных; неисполнение обязанностей при взаимодействии с гражданином – субъектом персональных данных; невыполнение требований по защите персональных данных; неисполнение обязанностей при взаимодействии с Роскомнадзором.

Для каждого вида нарушений в зависимости от конкретных обстоятельств предусмотрены определенные суммы административных штрафов. К примеру, за обработку персональных данных в целях, несовместимых с целями их сбора, или за обработку в не предусмотренных законом случаях максимальный штраф для должностных лиц составит 20 тыс. рублей, для организации – 100 тыс. рублей.

Более существенные нарушения влекут более существенные штрафы. Так, за обработку персональных данных с использованием баз данных, находящихся за пределами РФ, должностные лица могут получить штраф в размере до 200 тыс. рублей, юридические лица – до 6 млн рублей. За повторное нарушение должностных лиц оштрафуют на 800 тыс. рублей, а организации – на 18 млн рублей.

В отдельных случаях может наступить и уголовная ответственность. Пример – статья 137 УК РФ, предусматривающая лишение свободы сроком до двух лет за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну без его согласия. Тот же срок можно получить за неправомерный доступ к компьютерной информации, в том числе содержащей персональные данные – это состав статьи 272 УК РФ.

Что делать?

Необходимо отметить, что административная и уголовная ответственность не нацелены на возмещение убытков пострадавшего и компенсацию морального вреда. Для решения этой задачи в дело вступает гражданско-правовая ответственность. Важный момент – инициатива в таком случае должна исходить от потерпевшей стороны. Именно пострадавший должен будет собрать доказательства и обратиться в суд. Каких-то формальных требований к сбору нет – действуют общие нормы о доказательствах и доказывании.

В частности, пострадавшему нужно доказать факт нарушения прав, размер причиненных убытков и причинную связь между нарушением и последствиями. В качестве доказательств можно использовать документы, скриншоты, показания свидетелей, электронные письма, переписку в мессенджерах и так далее.

Анализ российской судебной практики показывает, что суммы компенсации морального вреда по подобным делам суды определяют, как правило, небольшие. Тем не менее, не стоит забывать о том, что с ответчиков также взыскиваются расходы на представителей и оплату госпошлины, а победивший в суде субъект персональных данных вместе с парой тысяч рублей получает и моральное удовлетворение от состоявшегося в его пользу решения.

Защищать свои права, связанные с персональными данными, можно и нужно! Российское законодательство дает широкий спектр инструментов для такой защиты в виде административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности.