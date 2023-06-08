Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Анатомия фейка. Почему ложь распространяется быстрее правды

Названы факторы, способствующие распространению информационных фейков

close
100%
Freepik
Ежедневно мы, читая ленту новостей в социальной сети или просматривая очередной ролик на видеохостинге, сталкиваемся с ложной информацией, порой не всегда осознавая этого. Фейки – проблема актуальная, но далеко не новая, ведь механизмы, которые обуславливают их существование и желание распространять их, остаются неизменными.

Для начала обратимся к некоторым фактам. Так, в 2018 году группа ученых из Массачусетского технологического института обнаружила, что фейковая информация в Twitter распространяется гораздо быстрее, причем способствуют этому именно люди, а не боты. Есть и конкретная цифра – фейк имеет на 70% больше шанс ретвита, чем правда. Но чем же обусловлены такие результаты?

У восприятия ложной информации есть некоторые закономерности. Во-первых, многие люди склонны верить тому, что обрабатывается проще и быстрее, полагаясь на ярлыки. Такой способ мышления далеко не плох – «вручную» анализировать абсолютно всю информацию было бы невероятно тяжело, и все мы так или иначе прибегаем к автоматизации мыслительных процессов. Тем не менее, эта же особенность и обуславливает уязвимость к фейковой информации.

Еще один фактор, о котором прекрасно знают распространители фейков – уверенность людей в том, что они способны отличить правду от лжи. Эта вера часто играет с аудиторией СМИ и соцсетей злую шутку – как доказала команда ученых под руководством профессора Университета штата Юта Бена Лайонса, свои умения переоценили 75% участвовавших в исследовании американцев, хотя 90% из них считали, что их способность распознавать ложь развита выше среднего. Схожую уверенность демонстрируют и россияне – 62% участников опроса Rambler&Co заявили, что умеют отличать правдивые новости от фейков.

Свою роль играют и когнитивные искажения – это ошибки, отклонения в мышлении, нелогичные и предвзятые убеждения. Список их довольно обширен, и наверняка вы с ними так или иначе сталкивались в разговорах с друзьями или родственниками. Одно из таких искажении – фильтрация, то есть концентрация лишь на одной стороне ситуации, позитиве или негативе. С фильтрацией схоже черно-белое мышление, которое не позволяет видеть все нюансы вопроса, которые порой способны радикально все изменить. Обобщение, поспешные выводы, навешивание ярлыков – это и многое другое не только проявляется в повседневном общений, но и способствует восприятию, созданию и распространению фейковой информации.

Стоит признать, что вина за распространение фейков не всегда лежит на людях. Отдельного упоминания заслуживает рекомендательный алгоритм YouTube – социолог Зейнеп Туфекчи, профессор Колумбийского университета, выяснила, что он способен радикализировать зрителей, еще больше убеждая их в правильности своей точки зрения. Особенно явно это прослеживалось на примере конспирологических теорий – после просмотра нескольких таких роликов алгоритм любезно подкинет еще несколько по схожей теме.

В частности, однажды YouTube был подвергнут критике за рекомендацию видеороликов, пропагандирующих теорию заговора о том, что стрельбы в школе в Паркленде, штат Флорида, на самом деле не было, а выжившие – проплаченные актеры. Исследователь из Колумбийского университета Джонатан Олбрайт намеренно искал связанные с теорией ролики на YouTube, и благодаря работе алгоритма он смог выйти на 9000 видеороликов, пропагандирующих эту и связанные с ней другие теории заговора.

К сожалению, развитие технологии играет лишь на руку распространителям фейковой информации. Казалось бы, в эпоху до интернета обнаружить ложь было значительно труднее – тогда было невозможно моментально проверить информацию по нескольким источникам за несколько минут. С другой стороны, сейчас у каждого из нас есть доступ к любой информации мира, однако мы видим, что проблему фейков это не решило. Напротив, доверия стало еще меньше – вместе с распространением таких программ, как Adobe Photoshop, фотография перестала быть однозначно достоверным доказательством какого-либо события. А постоянно совершенствующиеся дипфейки уже ставят под сомнение подлинность видео и аудиоматериалов.

Единственное, что способно предоставить защиту от фейков – критическое мышление и умение анализировать, искать и сравнивать информацию из различных источников, вовремя подмечая неточности, несоответствия и совпадения.

Помимо этого, необходимо знать о когнитивных искажениях, которым может быть подвержен каждый. Учиться этому нелегко, но постоянно совершенствующиеся технологии не оставляют иного выбора.

Картина дня
Военная операция на Украине. День 470-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 470-й день
«Пустое дело и скотство». Все о конфликте с участием Понасенкова и неизвестного мужчины
112: на юриста Зарипова завели уголовное дело после конфликта с участием блогера Понасенкова
Стало известно о первых жертвах ЧП на Каховской ГЭС
Мэр Новой Каховки сообщил, что пять пастухов утонули во время наводнения после разрушения ГЭС
В Кремле заявили, что Путин своевременно сообщит о своем участии в выборах
В МЧС РФ заявили о возможности эвакуации жителей Херсонской области
Politico: в конгрессе США просят Байдена предоставить Украине ракеты ATACMS
Депутат объяснила, почему в регионах невозможно сократить период отключения горячей воды до трех дней
Новости и материалы
В ЕП призвали Грузию выбрать между будущим в ЕС и возвращением в прошлое с РФ
В Словакии неизвестный разбил автомобиль возлюбленного президента Словакии
Путин пообещал написать письмо бойцам в зону боевых действий
«Спартак» помогает полузащитнику Игнатову в судебном процессе против агента Маньякова
ЕК предупредила о начале рецессии в странах еврозоны
Юлия Пересильд рассказала, чего ей не хватает после возвращения из космоса
Гидрометцентр РФ оценил мировые погодные показатели в мае
Эрмитаж начал продажу входных билетов с открытой датой
Москвичам пообещали отсутствие комаров до конца июня
Финские таможенники раскрыли, как изменилась торговля с Россией
Жена Игоря Николаева рассказала о сложном периоде в жизни
Медведь забрался в автомобиль и разодрал салон из-за оставленного внутри собачьего корма
Глава Орловской области Клычков заявил о намерении вновь принять участие в выборах
Суд в Гааге утвердил включение Литвы к иску Украины против России
МЧС показало видео работ в Херсонской области после прорыва на ГЭС
Президент Венгрии раскритиковала политику Евросоюза по антироссийским санкциям
Тренер по фигурному катанию Тарасова отреагировала на сообщения об ухудшении ее здоровья
На фестивале уличной музыки в Рязани запретили исполнять песни иноагентов
Все новости
Машины утонули, курьеры не работают: последствия ливня и урагана во Владивостоке
Во Владивостоке произошел потоп из-за сильного ливня
Военкоры рассказали о наступлении Украины. В Москве и Киеве молчат
Рогов заявил о колоссальных потерях ВСУ в ходе попытки ночного наступления в Запорожье
Попали в яму, спали в спортзале, ели борщ. Как пассажиры самолета Air India два дня жили в Магадане
Резервный борт Air India забрал застрявших в Магадане пассажиров рейса в Сан-Франциско
Беженец из Сирии напал с ножом на детей во французском городе Анси
Пострадали шестеро маленьких детей
Попался на просроченной визе: что известно о стрелявшем в российского ресторатора в Таиланде
На Пхукете задержали гражданина Казахстана, подозреваемого в покушении на россиянина
Курсы минета и секс на публике: как знаменитые пары поддерживают страсть в отношениях
Истории российских и зарубежных звезд о секретах страстного супружеского секса
Нью-Йорк утонул в дыму: как теперь выглядит город
«На экзамен я нарядилась как порнозвезда»: 5 забавных историй о сдаче экзаменов
В период летних сессий наши герои вспомнили студенческое прошлое
Бесправные уклонисты. Не явившимся в военкомат россиянам запретят водить машину
МВД готовит приказ о запрете управления автомобилем для уклоняющихся от призыва
«Чтобы не было подозрений». Эрдоган предложил создать комиссию по ЧП на Каховской ГЭС
В ООН считают, что ситуация в результате подрыва Каховской ГЭС ухудшится в ближайшие часы
Софья Сапега помилована Лукашенко и передана российской стороне
Освобожденную из белорусской тюрьмы Софью Сапегу встретил губернатор Приморья Кожемяко
Прорыв дамбы Каховской ГЭС сделал невозможным наступление на этом участке фронта
Полковник Ходаренок: разлив Днепра исключает наступательные действия на Херсонском направлении
Проклятый новый дом: в прокат выходит драма «Узлы», снятая учеником Александра Сокурова
Рецензия на драму «Узлы» от ученика Сокурова Олега Хамокова
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях