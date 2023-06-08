Анатомия фейка. Почему ложь распространяется быстрее правды

Ежедневно мы, читая ленту новостей в социальной сети или просматривая очередной ролик на видеохостинге, сталкиваемся с ложной информацией, порой не всегда осознавая этого. Фейки – проблема актуальная, но далеко не новая, ведь механизмы, которые обуславливают их существование и желание распространять их, остаются неизменными.

Для начала обратимся к некоторым фактам. Так, в 2018 году группа ученых из Массачусетского технологического института обнаружила, что фейковая информация в Twitter распространяется гораздо быстрее, причем способствуют этому именно люди, а не боты. Есть и конкретная цифра – фейк имеет на 70% больше шанс ретвита, чем правда. Но чем же обусловлены такие результаты?

У восприятия ложной информации есть некоторые закономерности. Во-первых, многие люди склонны верить тому, что обрабатывается проще и быстрее, полагаясь на ярлыки. Такой способ мышления далеко не плох – «вручную» анализировать абсолютно всю информацию было бы невероятно тяжело, и все мы так или иначе прибегаем к автоматизации мыслительных процессов. Тем не менее, эта же особенность и обуславливает уязвимость к фейковой информации.

Еще один фактор, о котором прекрасно знают распространители фейков – уверенность людей в том, что они способны отличить правду от лжи. Эта вера часто играет с аудиторией СМИ и соцсетей злую шутку – как доказала команда ученых под руководством профессора Университета штата Юта Бена Лайонса, свои умения переоценили 75% участвовавших в исследовании американцев, хотя 90% из них считали, что их способность распознавать ложь развита выше среднего. Схожую уверенность демонстрируют и россияне – 62% участников опроса Rambler&Co заявили, что умеют отличать правдивые новости от фейков.

Свою роль играют и когнитивные искажения – это ошибки, отклонения в мышлении, нелогичные и предвзятые убеждения. Список их довольно обширен, и наверняка вы с ними так или иначе сталкивались в разговорах с друзьями или родственниками. Одно из таких искажении – фильтрация, то есть концентрация лишь на одной стороне ситуации, позитиве или негативе. С фильтрацией схоже черно-белое мышление, которое не позволяет видеть все нюансы вопроса, которые порой способны радикально все изменить. Обобщение, поспешные выводы, навешивание ярлыков – это и многое другое не только проявляется в повседневном общений, но и способствует восприятию, созданию и распространению фейковой информации.

Стоит признать, что вина за распространение фейков не всегда лежит на людях. Отдельного упоминания заслуживает рекомендательный алгоритм YouTube – социолог Зейнеп Туфекчи, профессор Колумбийского университета, выяснила, что он способен радикализировать зрителей, еще больше убеждая их в правильности своей точки зрения. Особенно явно это прослеживалось на примере конспирологических теорий – после просмотра нескольких таких роликов алгоритм любезно подкинет еще несколько по схожей теме.

В частности, однажды YouTube был подвергнут критике за рекомендацию видеороликов, пропагандирующих теорию заговора о том, что стрельбы в школе в Паркленде, штат Флорида, на самом деле не было, а выжившие – проплаченные актеры. Исследователь из Колумбийского университета Джонатан Олбрайт намеренно искал связанные с теорией ролики на YouTube, и благодаря работе алгоритма он смог выйти на 9000 видеороликов, пропагандирующих эту и связанные с ней другие теории заговора.

К сожалению, развитие технологии играет лишь на руку распространителям фейковой информации. Казалось бы, в эпоху до интернета обнаружить ложь было значительно труднее – тогда было невозможно моментально проверить информацию по нескольким источникам за несколько минут. С другой стороны, сейчас у каждого из нас есть доступ к любой информации мира, однако мы видим, что проблему фейков это не решило. Напротив, доверия стало еще меньше – вместе с распространением таких программ, как Adobe Photoshop, фотография перестала быть однозначно достоверным доказательством какого-либо события. А постоянно совершенствующиеся дипфейки уже ставят под сомнение подлинность видео и аудиоматериалов.

Единственное, что способно предоставить защиту от фейков – критическое мышление и умение анализировать, искать и сравнивать информацию из различных источников, вовремя подмечая неточности, несоответствия и совпадения.

Помимо этого, необходимо знать о когнитивных искажениях, которым может быть подвержен каждый. Учиться этому нелегко, но постоянно совершенствующиеся технологии не оставляют иного выбора.