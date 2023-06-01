Рекорды вопреки: «Роснефть» преподнесла сюрприз инвесторам

В марте 2022 года аналитические организации прогнозировали, что под давлением санкций добыча нефти в Росси упадет на 25-30%. Но по итогам года отечественные компании продемонстрировали рост (примерно на 2%).

Тогда не менее уверенно зазвучали прогнозы, что уж в 2023 году производство черного золота совершенно точно обвалится. Якобы российские нефтяники не смогут преодолеть последствия европейского эмбарго на нефть и нефтепродукты.

Вместе с этим зарубежные чиновники рассказывали об эффективно действующем ценовом потолке, который ограничит доходы российских производителей, а, значит, и федерального бюджета. Истинность такого рода прогнозов можно было бы проверить, узнав производственные и финансовые результаты кого-то из крупных игроков. И вот – итоги первого квартал 2023 года опубликовала «Роснефть». Пессимистичные прогнозы оказались удивительно далеки от реальности.

Добыча

Среднесуточный объем добычи углеводородного сырья «Роснефти» в первом квартале увеличился на 1,3% и составил 5,6 млн баррелей нефтяного эквивалента. Безусловно, заметная часть этого объема (около 27,6%) – природный газ, производство которого выросло на 2,7% (до 1,5 млн баррелей н.э. в сутки). Но и в сегменте жидких углеводородов наблюдалось увеличение – на 0,8%.

Напомним, что руководства нашей страны решило снизить добычу черного золота на 0,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, начиная с марта. Если бы не это решение, рост показателей «Роснефти» был бы выше. Но в данном случае важно не это. Если за первый квартал плановое сокращение добычи не особо затронуло квартальные показатели компании, то в ближайшие периоды увеличение производства жидких углеводородов ждать не стоит. Фактически, достигнутый результат можно назвать лучшим из возможных в текущих условиях.

А вот в средне- и долгосрочной перспективе поводы для оптимизма есть. «Роснефть» реализует «Восток Ойл» – пожалуй, крупнейший нефтяной проект в мире на данный момент.

Стоит учесть, что российские компании остаются углеводородными оптимистами, сохраняя высокий уровень вложений в развитие нефтедобычи. Большинство крупнейших мировых игроков таким подходом похвастаться не могут. А некоторых из них фактически искусственно загоняют в рамки радикального «зеленого» курса, создавая предпосылки для глобального дефицита как черного золота, так и голубого топлива. На этом фоне «Восток Ойл», предполагающий производство порядка 100 млн т нефти со следующего десятилетия – это своего рода защитный механизм, который снижает потенциальный негативный эффект от мировой недоинвестированности нефтегазового направления. Можно было бы сказать, что «Восток Ойл» – это защита от «зеленого» дурака. Но это было бы слишком грубо.

Для нашей страны этот проект интересен и тем, что в его рамках расширяется транспортная и энергетическая инфраструктура в арктической зоне. А, кроме этого, он обеспечит дополнительную (и весьма внушительную) загрузку Северного морского пути и подстегнет развитие российского судостроения.

Переработка

Одним из первых санкционных ударов 2022 года был удар по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Руководители европейских стран и Соединенных Штатов запретили своим компаниям поставлять в российским НПЗ технологии, услуги и оборудование.

Российская нефтепереработка с 2011 года находится в режиме глубокой модернизации, который запланирован до конца текущего десятилетия. Так как заметную часть оборудования должны были поставлять западные компании, вводимые санкции выглядели как потенциально весьма болезненные для нашей страны. Притом часть из них была нацелена на быстрый обвал качества и объема выпускаемых отечественными заводами нефтепродуктов. К таковым относился запрет на поставки катализаторов процессов вторичной переработки.

В наибольшей степени эффект должен был сказаться как раз на «Роснефти», так как она остается крупнейшим нефтепереработчиком в нашей стране. И вот спустя год после публикации душераздирающих санкций компания отчитывается том, что она переработала за квартал 22,6 млн т черного золота. Притом глубина переработки нефти увеличилась до 76%. Можно заметить, что это ниже среднероссийского показателя, но здесь стоит учесть, что значительная часть НПЗ, доставшихся компании, начинала модернизироваться с одних из самых низких позиций в отрасли (порядка 50%). Тем не менее, «Роснефть» довела выпуск светлых нефтепродуктов до 57,1%.

Притом компания является одним из основных российских игроков в области импортозамещения катализаторов вторичной переработки. К примеру, в первом квартале 2023 года она подтвердила возможность промышленного получения зимнего и арктического дизельного топлива с использованием катализаторов изодепарафинизации и гидрофинишинга собственной разработки (Ангарский завод катализаторов).

Финансовый результат

Но каковы финансовые показатели. Ведь именно их в первую очередь пытались обрушить с помощью эмбарго и попыток внедрить потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты.

Здесь для авторов потолка цен хороших новостей нет. Выручка «Роснефти» достигла 1,823 трлн рублей. Притом этот показатель оказался на 1% выше консенсус-прогноза аналитиков инвестиционных банков.

Но еще более впечатляющий разрыв между ожиданиями и реальностью обнаруживается в показателе EBITDA, который увеличился на 25,1%. В итоге он составил 672 млрд рублей, хотя аналитики ожидали, что он достигнет лишь 567 млрд рублей. Примечательно, что по динамике роста EBITDA, которая в долларовом выражении составила 8%, компания обогнала подавляющее большинство мировых конкурентов. Включая bp, Equinor, TotalEnergies, Chevron, Shell, Saudi Aramcoи ExxonMobil, у которых динамика была отрицательной.

Чистая прибыль (относящаяся к акционерам) составила 323 млрд рублей, увеличившись на 46%. Она и вовсе превзошла ожидания аналитиков на феноменальные 37%. Для сравнения, этот показатель за первые два квартала прошлого года составлял 432 млрд рублей. В долларовом выражении чистая прибыль увеличилась примерно на четверть. Здесь компания также превзошла подавляющее большинство крупных мировых игроков.

Судя по всему, основная причина существенного превышения финансовых результатов компании над ожиданиями экспертов заключается в оптимизации операционных затрат. По оценке самой «Роснефти», ей удалось снизить операционные затраты при добыче углеводородного сырья до менее чем 3 долларов за баррель н.э. Это меньше официально озвученного уровня в Саудовской Аравии. Как отметил глава компании Игорь Сечин, «удельные операционные расходы на добычу углеводородов и на переработку нефти в РФ сократились на 5% и на 12,7%, соответственно, квартал к кварталу».

Да, компания, судя по производственным и финансовым результатам, справляется с санкционным давлением и не поддается на попытки заманить ее в ловушку потолка цен. Но стоит внести ложку дегтя в эту бочку меда. Не будем забывать о требованиях государства снизить добычу, а также об иных факторах внутренней политики, негативно влияющих на финансовую стабильность нефтегазового комплекса. Фактически, результат, который мы видим по итогам первого квартала, был достигнут на пределе возможностей. Для того, чтобы превзойти его, компании надо избавиться хотя бы от одного из негативных факторов. Вряд ли можно ожидать отмены санкций, а вот, к примеру, адаптировать налоговое законодательство к текущим реалиям государство вполне способно.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики