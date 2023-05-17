Только вперед! Как Россия встречает Всемирный день электросвязи и информационного общества

17 мая на всей планете под эгидой ООН отмечается Всемирный день электросвязи и информационного общества. По мнению заместителя председателя правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Вадима Ампелонского, эта дата — повод подумать над тем, чего мы добились за эти годы в области развития интернета и информатизации, какие существуют перспективы, угрозы, и цели.

Сегодня наша страна находится в точке беспрецедентного роста и развития технологий, а также их системного внедрения в повседневную жизнь граждан со стороны государства.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко некоторое время назад отметил, что Россия вошла в топ-10 стран по уровню цифровизации в системе госуправления, на портале госуслуг зарегистрировано 100 млн граждан, а благодаря национальной программе «Цифровая экономика» в малонаселенных пунктах установлено более 1800 базовых станций и оборудовано порядка 14 тыс. точек доступа к скоростному и устойчивому интернету.

При этом, российский интернет один из самых дешевых в мире.

В среднем, россиянину нужно работать лишь 34 минуты, чтобы обеспечить себе целый месяц подключения к сети. Для сравнения, средний мировой показатель — 6 часов 31 минута.

Особая роль отводится и созданию самодостаточного и независимого сегмента глобальной сети. Еще в 2019 году власти РФ приняли закон об устойчивом интернете, предусматривающий создание альтернативных узлов связи, расположенных на территории России. Они обеспечат работу интернета в случае отключения нашей страны от зарубежных корневых серверов.

Время показало, что это решение было очень дальновидным. Теперь посеять панику и отбросить нашу страну на десятилетия назад по щелчку рубильника уже не получится.

Зона Рунета, в целом, уже долгое время демонстрирует устойчивый рост.

Причем не только с точки зрения долгосрочной перспективы, но и краткосрочной. Российский сегмент интернета регулярно покоряет новые высоты, и санкции, как показывает практика, не в состоянии надолго этому препятствовать.

Считаю важным выделить, что в отличие от многих других стран Европы и мира в целом, мы имеем собственные мессенджеры, поисковики, развлекательные сервисы, что позволяет нам сохранять независимость, а не слепо следовать политике западных компаний.

К слову, эта политика, а точнее, ее проявления в виде блокировок, предвзятой модерации, и в целом, весьма халатного отношения к пользователям дали нам понять, насколько важно регулирование цифрового пространства. Когда важная часть вашей жизни зависит от чего-то, что никем не контролируется, а ваши права защищать некому, то рано или поздно это может привести к катастрофе.

Да, вызовов сегодня достаточно, и они продолжают множиться, но убежден, что нам удалось извлечь важные уроки, чтобы и в дальнейшем продолжать оперативно реагировать на возникающие угрозы.

К сожалению, цифровизация, часто влечет за собой и негативные информационные последствия, такие как переизбыток информации и распространение фейков.

Сегодня все мы находимся в непрерывном информационном потоке, который важно фильтровать, чтобы избежать большого количества побочных деструктивных эффектов. Государство это хорошо понимает, в связи с чем прибегает к правовому регулированию этих вопросов, а также опирается на общественные организации, которые ведут работу в сфере фактчекинга и просветительской деятельности, что помогает снизить уровень угроз.

Важным шагом в этом направлении является и утверждение правительством РФ Концепции информационной безопасности детей. Документ предлагает объединить усилия государства и родительского сообщества, сформировать и внедрить в образовательный процесс уроки информационной безопасности, научить школьников безопасному поведению в интернете, повысить уровень их цифровой грамотности.

В правительстве отметили, что главная цель документа — защитить детей от информационных угроз и рисков в современной цифровой среде. Такие устремления мне, как отцу близки, и я верю, что при совместной работе государства и общества эта цель будет достигнута.

Автор — заместитель председателя правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ)