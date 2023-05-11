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Путь сомнительных перемен: русскоязычная «Википедия» отмечает день рождения

В Общественной палате объяснили, почему нужна альтернатива «Википедии»

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22 года назад, в мае далекого уже 2001 года был запущен русскоязычный сегмент Википедии. По случаю этого события, член Общественной палаты Российской Федерации, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк проанализировал путь, который за это время прошла энциклопедия в России.

На протяжении многих лет ресурс был одним из самых популярных справочников обо всем на свете среди русскоязычных пользователей. К нему обращались для написания школьных докладов университетских работ и просто, чтобы посмотреть незнакомое слово или проверить какой-либо факт. Тем не менее, преподаватели и эксперты всегда обращали внимание, что всецело доверять написанному в «Википедии» не стоит. А лучше лишний раз обратиться к учебнику или другому более официальному источнику информации. Прошедший год показал и еще одну неприглядную сторону «свободной» энциклопедии – предвзятость и двойные стандарты в трактовке тех или иных событий.

Нельзя сказать, что так называемая политизация и превращение «Википедии» в инструмент информационного влияния произошло единомоментно. Претензии к контенту энциклопедии были и раньше. Так, в 2015 году Роскомнадзор, дважды собирался внести некоторые страницы «Википедии» в реестр запрещенных сайтов из-за информации о наркотиках, но тогда ведомству удалось достичь консенсуса с энциклопедией, хотя процесс шел не просто. Тревожным звонком стали и статьи о вмешательстве РФ в выборы в США, которые появлялись задолго до самих выборов, а информация в них была представлена только с одной точкой зрения – американской, основанной на материалах западных СМИ и политиков.

Проблема с неудалением деструктивного и фейкового контента в «Википедии» остается острой и по сей день. Энциклопедия зачастую просто игнорирует требования российского закона и регулятора, за что постоянно получает штрафы. Только в апреле этого года количество рассмотренных протоколов достигло 6.

Так, 6 апреля этого года суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тыс. руб. за отказ удалить противоправный материал. Неделей позже еще на 2 млн рублей за неудаление фейков о российской армии. Отказ удалить материалы и видео о зацепинге принес компании еще 800 тыс. рублей штрафа. Под конец месяца за неудаление фейков об СВО и другого противоправного контента энциклопедия была оштрафована в сумме еще на более чем 4 млн рублей.

Интересно, но мысль о том, что «Википедии» нельзя всецело доверять высказал еще несколько лет назад один из ее основателей Ларри Сэнгер. Он высказал мнение, что за кулисами ведется очень большая, неприятная и сложная игра, чтобы заставить статью сказать то, что кто-то хочет.

На мой взгляд, все вышеперечисленное лишний раз доказывает, что, к сожалению, за 22 года в России «Википедия» лишь подпортила свою репутацию. Неудаление противоправных материалов, несоблюдение законодательства — все это явно не добавили баллов в копилку позитивного имиджа ресурса. Помимо этого, общее качество информации на страницах энциклопедии довольно низкое. Что еще раз заставляет задуматься о том, что нам нужен свой, более надежный и достоверный аналог, контент в котором будет верифицирован, а редакторы будут обладать соответствующей квалификацией. Безусловно, модерация на нем должна быть прозрачной, не говоря уже о том, что такой ресурс должен неукоснительно соблюдать российские законы. И затягивать с созданием такой альтернативы не стоит.

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