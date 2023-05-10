Новые ценности нового поколения

Внутриполитические шаги главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева говорят о том, что в президентской стратегии развития страны ключевая ставка делается на молодежь, на новую генерацию, которой чужда прежняя парадигма под условной формулой: «раздербань бюджет и живи на Майами». Об этом «Газете.Ru» рассказал политолог, эксперт Российско-Казахстанского пресс-центра Андрей Выползов.

Дорогу молодым

Мы еще с советских времен помним лозунг из песенного стиха Лебедева-Кумача: «Молодым – везде у нас дорога, старикам – везде у нас почет», но происходящее сегодня в Казахстане свидетельствует, что курс на обновление нации не терпит отлагательств и раскачки. Ясно, раз взят на вооружение девиз «Новый Казахстан», то стране нужны «новые казахстанцы».

Прямое приглашение для молодежи участвовать в развитии государства стало очевидным, когда президент два года назад инициировал поэтапные политические реформы. Сначала была введена квота для молодежи на выборах разного уровня, затем – сниженный порог для новых партий, баллотирующихся в нижнюю палату Парламента Республики Казахстан – Мажилис. Решение же Токаева установить однократный семилетний срок для президента уже открыто демонстрирует ставку на политическую молодость, без «вечных восточных падишахов».

Вспомним недавнюю первую сессию Парламента Республики Казахстан VIII созыва. Открывая заседание, Касым-Жомарт Токаев высказал суть поставленной задачи: «Я постоянно подчеркиваю, что именно прогрессивно мыслящие, образованные молодые люди должны работать в органах власти. Активно вовлекать подрастающее поколение в государственные дела – это важнейшая задача. Молодежь должна привнести в общество новые ценности. Многие молодые кандидаты, объединившись в ходе предвыборной кампании, создали свой блок, самые активные его участники прошли в состав парламента и маслихатов. Таким образом, представительные органы власти пополнились новой плеядой политиков. Молодежь должна оценивать это как уникальную возможность работать на благо страны».

Зададимся вопросами «Чего ждет президент Казахстана от New Generation?» и «Есть ли у казахстанской молодежи потенциал вкладываться в свою страну, а не доить ее, как это чаще всего происходило в прежние годы, во время т.н. «Старого Казахстана»?». Чтобы ответить на эти вопросы, сначала озвучу цифры демографической статистики. В Центральной Азии в целом и Казахстане в частности, парни и девушки до 30 лет – то есть родившиеся после 1991 года, не в Советском Союзе – составляют уже более 60% всего населения. По сути, страна в самом расцвете сил. Но вот каким «племя младое, незнакомое» видит свое будущее? Стремится ли изменить, улучшить свою жизнь?

Работа кипит

Позволю личное отступление. Еще четыре года назад, по скромным наблюдениям автора этих строк, казахстанская молодежь и «большая политика» двигались в параллельных вселенных. В июне 2019 года, когда казахстанцы впервые избрали президентом Токаева, я гостил у родственников в Карагандинской и Алматинской областях и воочию видел и слышал оценки внутриполитической обстановки от вчерашних студентов и даже школьников – как широко понимаемых русских, так и этнических казахов. Для них все было предельно ясно и выражено двумя-тремя предложениями: у власти – семья и немногочисленные «семейные», которые смотрят на страну как на постоялый двор. А еще хуже – как на кормовую базу. Но изменить ничего нереально, поскольку, дескать, таков Восток. Традиции и прочая чушь.

Подобные умозаключения материализовались тогда в небывало высокое количество голосов – 16% – за одного из кандидатов в президенты, который популистски обещал жить «как в Европе» и свою кампанию как раз вел во «ВКонтакте». Вот молодежь и поддержала его, резонно полагая, что «еврожизнь» – это уж точно не про «жирных котов» у провластной кормушки.

За четыре года Касым-Жомарту Токаеву удалось опровергнуть этот ущербный постулат, сдвинуть с мертвой точки юношескую скалу общественно-политической апатии к собственному государству. В июне прошлого года в интервью телеканалу «Россия 24» президент четко заявил, что страна должна полностью распрощаться с олигархической системой, будь то в экономике или в политике. Его слова звучали образно и ярко: «Мы должны отойти от фаворитизма при распределении лакомых кусков в экономике» (впрочем, токаевские афоризмы – тема для отдельной заметки).

Минувшей осенью, выступая перед общественностью в Карагандинской области, президент подтвердил: «Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается». Токаев заверил, что теперь особое внимание будет уделено налоговым выплатам от владельцев производств. «Если крупные промышленные предприятия не будут соответствовать этим требованиям, мы будем вынуждены пойти на прекращение партнерства. Это ни в коем случае не угроза, а простые, честные и справедливые правила работы, общепринятые во всем цивилизованном мире», – отметил президент. Узнаете? Это как раз та «жизнь, как в Европе», к чему стремится казахстанская молодежь, работающая в том числе на карагандинских шахтах, владельцами которых являются те самые олигархические капиталисты из далеких стран.

Вместе с тем очевидно, что, строя новую политическую систему на базе нового поколения, приходящего на смену вчерашним «экспортерам капитала», Токаев понимает, что подобные изменения трудно проводить в закостенелой системе, которая сформировалась за много лет. Как он сказал в интервью: «Я не утопист и не фантазер, я понимаю, что это работа не одного года, но к этому надо стремиться».

Медицина свидетельствует: чтобы взбодрить закостенелый организм, сделать его гибким, нужен хороший комплекс оздоровительных упражнений. Политика схожа с медициной, в частности, в данном случае здесь эффективно работают, оздоравливая систему, социальные лифты. «Монтаж» и запуск которых в свою очередь возможны посредством либерализации политических свобод. Именно благодаря заработавшим в таких условиях лифтам государства может, что называется, из народа подбирать на государственные посты способных и патриотически настроенных казахстанцев. Очевидный коллективный кандидат на это — молодежь, незапятнанная «семейными» и прочими историями с душком «агашек».

Это действительно беспрецедентный вызов для Казахстана. С одной стороны, мировой общественности необходимо опровергнуть стереотип о том, что азиатская республика – это какая-то архаика, не способная на демократические преобразования. С другой стороны, политические реформы с плюрализмом мнений не должны вылиться в подобие советской перестройки с известными критическими последствиями. Есть основания прогнозировать, что Токаев знает свое дело. Еще десять лет назад, в 2003 году, в своей автобиографической книге «Преодоление» тогдашний глава МИД Казахстана писал: «Самая лучшая внешняя политика – это успешное обустройство домашних дел. Государства, которые не смогли уладить свои внутренние дела, построить эффективную экономику и, тем более, допустившие хаос на экономической, религиозной или какой-либо иной основе, не могут претендовать на проведение успешной дипломатии за рубежом».

При всей своей противоречивости Нурсултан Назарбаев останется в истории как основатель нового государства на планете – Республики Казахстан. Возможно, Касым-Жомарту Токаеву было бы гораздо удобнее войти в историю в качестве формального преемника, но, судя по всему, ему не позволили совесть, человечность и любовь в Родине, заложенные отцом Кемелем Токаевым.

Известный в Казахстане писатель Владислав Владимиров, друживший с Токаевым-старшим в советское время, так рассказывал о его сыне, когда Касым-Жомарт Токаев только пришел в республиканскую власть: «От сердца скажу: все свои превосходные качества, и, прежде всего, настоящую человечность (она если есть, то есть, а нет – то ее уже никогда не будет) мой честный современник и старший друг Кемель Токаев сполна передал своему любимому сыну Касым-Жомарту. А посему – я не пророк, но хорошо знаю: что бы там дальше не случилось – у нас и планетарно, сам Токаев-младший, верный отцовым заветам, никогда и ни за что не свернет с четко избранного им и всей нашей родной страной верного пути, а внятное и талантливое Слово свое впредь тоже подчинит ей [человечности] и всем честным людям мира во их настоящее и грядущее незакатное благо, счастье и преуспевание. Очень уверен в этом».

Сегодня у сына есть шанс оставить свое имя в истории страны как строителя справедливого Казахстана.