Чистая прибыль «Лукойла» за I квартал 2023 года сократилась на 22% по сравнению с прошлым годом. Доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов пытался разобраться, с чем связано такое падение.

Западные санкции, введенные за последний год против России, блещут своим разнообразием и «креативностью». Взять хотя бы потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты, который, по сути, перечеркивает вековую историю развития свободной международной торговли и вводит искусственные антирыночные ограничения на оборот важнейших сырьевых товаров. Изначально было понятно, что данная система, подрывающая основы глобальной торговли, по сути, бесполезна. Ведущие покупатели российского «черного золота» в лице Индии и Китая заявили, что они не будут брать в расчет эти надуманные ограничения при осуществлении торговых операций с РФ. А российские власти приняли контрмеры, введя запрет на поставки нефти с учетом ценового потолка. Иными словами, отечественные компании в целом хорошо защищены от возникших ценовых рисков, – при условии, что они будут придерживаться слаженной стратегии и не пытаться «за спиной» у государства и своих отраслевых коллег обойти этот самый ценовой потолок.

Но все ли отечественные компании готовы совместно противостоять внешнему давлению? Или же есть слабое звено, через которое наша нефть может утекать по искусственно заниженным ценам на Запад? На определенные размышления наводят свежие данные о динамике чистой прибыли «Лукойла» по РСБУ за I квартал нынешнего года. Ее размер сократился почти на 22% по сравнению с прошлым годом и составил 104,287 млрд рублей. Так и хочется спросить, вслед за героем песни Владимира Высоцкого: «Где деньги, Зин?». Напомню, та самая Зина писала анонимные кляузы на мужа, требуя лишить его премии, а потом удивлялась почему денег в семье нет.

Неужели по этому же принципу действует и одна из крупнейших российских нефтяных компаний? То есть фактически играет за противоположную сторону, прогибается под западные санкции, соблюдает price cap, а потом все равно несет из-за этого финансовые потери? Конечно, пока нельзя утверждать это со 100%-ной вероятностью, но целый ряд фактов последнего времени свидетельствует о том, что «Лукойл» ведет двойную игру. Вспомним, к примеру, сообщения о том, что компания, по сведениям ряда источников, поставляла топливо со своего НПЗ в болгарском Бургасе на Украину. Вполне вероятно, что таковой была назначенная политическая цена за сохранение активов компании в Европе… Да, сам «Лукойл» это отрицал и, думается, будет отрицать и то, что он поставляет нефть на экспорт по ценам, подогнанным под пресловутый потолок. Тенденция, однако.

О маневрах по «погружению» под ценовой потолок косвенно говорит и еще один любопытный факт.

Еще в конце прошлого года вездесущее агентство Bloomberg сообщило о том, что «Лукойл» якобы планирует разделить на две части своего нефтяного трейдера – компанию Litasco. Это мощнейшая структура, обладающая филиалами в США, Германии, Нидерландах, Швеции, на Ближнем Востоке, в Казахстане и Сингапуре.

«Перевод всех экспортных операций на единую компанию-оператора позволил упростить схемы экспорта, оптимизировать экспортные потоки и обеспечить прозрачность экспорта нефти и нефтепродуктов», – говорится на официальном сайте «Лукойла».

А теперь, если Bloomberg не врет (хотя он может), планируется разделить Litasco на «западную» часть со штаб-квартирой в Швейцарии и восточную с офисом в Дубае. И то верно – время «обеспечивать прозрачность экспорта» и время прятать концы в воду. Не будет ли означать появление двух Litasco и наличия двух торговых политик – той, что подчиняется государственным решениям Российской Федерации, и той, что на них плюет? Конечно, понятно, что «Лукойл» пытается всеми силами сохранить свой международный бизнес. Но какой ценой? Пока что финансовые итоги компании свидетельствуют, что сидеть на двух стульях не столь уж выгодно…

Автор — доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК

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