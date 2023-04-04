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Чем VPN-сервисы заслужили пристальное внимание со стороны властей и общественности

Депутат Горелкин объяснил, почему необходимо ужесточить контроль за VPN

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Depositphotos
Из-за блокировки запрещенных в России соцсетей, а также других популярных ресурсов о VPN-сервисах в России узнало много людей, которые раньше даже не задумывались о назначении таких приложений. Программы позволяют без ограничений «путешествовать» по интернету, в том числе и по недоступным сайтам. При этом разработчики подобных сервисов убеждают своих пользователей, что это анонимно и безопасно.

На первый взгляд может показаться, что технология VPN интересна только в рамках обхода блокировок запрещенных соцсетей и ресурсов. Но суть вопроса намного глубже, чем может показаться. Ведь во главе всего стоит безопасность граждан.

VPN-сервисы уже не раз доказывали, что как раз с безопасностью у них возникают большие проблемы. Утечки данных, доступ к сайтам с откровенно деструктивным и экстремистским контентом, установка на гаджет вредоносного и шпионского ПО, попадание в списки потенциальных жертв мошенников – вот краткий перечень рисков, с которыми может столкнуться каждый пользователь VPN, в особенности бесплатного.

В информационном пространстве уже звучат мысли об ожесточениями контроля за такими сервисами для того, чтобы обезопасить и защитить информационную инфраструктуру страны. На мой взгляд, сегодня эти опасения не беспочвенны.

Проблема безопасности действительно носит серьезный характер. Так, по данным Group-IB, в прошлом году количество атак финансово-мотивированных хакеров увеличилось в три раза. Жертвами чаще всего становились ретейлеры, производственные и страховые компании. При этом одним из инструментов для своих атак злоумышленники использовали именно VPN-сервисы.

Подобные программы опасны не только для отдельных компаний, но и для массовой аудитории. Хотя, увы, привычка каждый день заходить в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* с лихвой перекрывает у пользователя все опасения за свои персональные данные. Кроме того, заверения разработчиков этих сервисов о том, что анонимность и безопасность гарантирована, тоже делают свое дело.

Пользователь наивно верит этим обещаниям, перестает внимательно относится к сохранности своих персданных и с увлечением путешествует по интернету через VPN. А тем временем создатели таких приложений продают пользовательскую информацию либо рекламным агентствам, либо мошенникам. Не единичны случаи, когда VPN-сервисы сами давали «течь», и в сеть попадал большой объем личной информации их клиентов.

Кроме того, злоумышленники не всегда готовы платить за базы данных. Вместо этого они предпочитают взламывать, заражать и подделывать VPN-сервисы.

Инвестируют в такие сервисы и из-за рубежа, самый яркий пример – США. Цель таких денежных вливаний очевидна: на заблокированных ресурсах присутствует приличное количество фейкового, деструктивного и откровенно антироссийского контента, который делает акцент только на прозападное видение мира. Показательно, что такие программы как: nthLink, Psiphon и Lantern получили дополнительное финансирование Штатов после начала специальной военной операции на Украине. Думаю, что если совпадения и существуют, то явно не в этом случае.

Разговоры об ужесточении контроля за VPN в сегодняшних реалиях приобретают особый смысл, учитывая широкий набор рисков от использования таких сервисов. Еще один выход я вижу в том, чтобы создать национальный сервис. И в феврале этого года в Госдуме подготовили перечень предложений для Минцифры по этому вопросу. Такая программа будет полезна прежде всего для россиян, которые находятся за пределами страны и не могут зайти на нужные отечественные сайты, заблокированные за границей. Благодаря отечественному VPN они смогут это сделать. При этом важно, чтобы наш сервис был действительно безопасным и надежным. Уверен, разработчики учтут это.

Подобные инициативы не стоит откладывать в долгий ящик. Их реализация повысит цифровую безопасность информационной инфраструктуры страны и убережет россиян от многочисленных рисков в сети, а самое главное - от дальнейших финансовых потерь из-за действий злоумышленников.

Автор — депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

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