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Отчет премьера

Премьер-министр Мишустин отчитался в Госдуме о результатах работы кабмина в 2022 году

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ, 23 марта 2023 года

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ, 23 марта 2023 года

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Премьер Михаил Мишустин отчитался в Госдуме о результатах работы правительства в 2022 году и планах на ближайшее будущее. Выступление премьер-министра вселяет уверенность в завтрашнем дне, при этом глубокая трансформация внутриэкономических и межгосударственных связей России, усиление стратегической конкуренции ставят новые вызовы перед политическим руководством страны.

Итоги прошлого года, которые были озвучены в Госдуме, безусловно, вызывают сдержанный оптимизм в отношении будущего развития России. Хотя бы потому, что самые сильные санкции по своему воздействию на социально-экономическую сферу со стороны крупнейших западных стран уже были введены в действие в течение прошедшего года.

При этом в 2022 году властям удалось избежать роста безработицы вследствие ухода большого числа западных компаний и стабилизировать финансовую сферу. Она, как известно, оказалась подвержена сильным рискам разбалансировки вследствие ограничений на трансграничные платежи и переводы, а также санкций в отношении ведущих финансовых организаций страны. Теперь уже можно признать, что умелыми действиями правительству удалось избежать рисков масштабного оттока капитала из страны и побороть инфляционные тенденции, благодаря чему к концу года произошла стабилизация реальных доходов населения и заработных плат.

Удалось нормализовать работу многих предприятий, утративших прежние внешнеэкономические связи, и обеспечить поддержкой наиболее уязвимые слои населения.

К испытаниям прошлого года правительство оказалось готовым во многом потому, что наработало опыт преодоления чрезвычайных ситуаций и трудностей в период пандемии. В таком режиме команда Мишустина проявила хорошую координацию и способность к оперативным действиям. Триллионы рублей прямой поддержки для бизнеса и населения, точечная налоговая поддержка наиболее пострадавших отраслей, интенсивная работа по приоритетным направлениям дали свои результаты.

По итогам прошлого года экономика страны в тяжелейших условиях снизилась всего на 2,1 процента (предварительная оценка Росстата), хотя мало кто из экспертного сообщества или международных организаций ожидал такой устойчивости. Вынуждены признать, что и наши прогнозы также были хуже итогового значения.

Немаловажную роль в обеспечении устойчивости экономики сыграла приоритезация направлений поддержки.

Правительство выделило 12 таких среднесрочных приоритетов, начиная с сохранения макроэкономической стабильности, финансовой и бюджетной устойчивости, и заканчивая обеспечением технологического суверенитета и обеспечения продовольственной безопасности страны.

Сегодня можно отметить, что по большей части обозначенных приоритетных направлений были получены положительные результаты. Они выражаются в стабильности финансовой системы, рынка труда и доходов граждан, в том числе наиболее уязвимых слоев населения, улучшении жилищных условий в целом по стране, росте инвестиционной активности, положительных результатах деятельности АПК.

В этом ряду можно говорить об определенных успехах по обеспечению стабильного развития собственных производственных возможностей и технологического суверенитета, улучшении качества транспортной инфраструктуры, развитии интеграции со странами ЕАЭС и СНГ, региональном развитии.
Вместе с тем стоит отметить, что в среднесрочной перспективе Правительство, с высокой вероятностью столкнется с не менее серьезными вызовами. Ведь санкционное давление непрерывно усиливается (сегодня уже анонсирован 11 пакет сакнций), а действие многих ограничительных мер имеет долгосрочные негативные последствия и отложенные эффекты.

В этой связи наиболее правильным видится дальнейшее продолжение и развитие проводимой политики по приоритетным направлениям, с упором на производительные секторы экономики, обеспечивающие перспективы долгосрочного экономического роста страны.

Все эти факторы позволяют высоко оценить итоги деятельности кабмина, поскольку были достигнуты все значимые цели в сфере финансов и экономики. По нашим оценкам, благодаря успешной экономической политике прошлого года и ее развитию в текущем году будет обеспечен более низкий уровень инфляции, относительно невысокая волатильность национальной валюты, стабильность динамики реальных доходов населения, возможность развития промышленности и стабильность внешнеторговых отношений.

Тем не менее, в связи с тем, что в ближайшие годы высока вероятность дальнейшего усиления давления на Россию, уже сегодня требуется разработка адекватной стимулирующей политики, направленной на поддержку бизнеса и населения. Очевидно, что необходимо продолжение работы Правительства в штабном режиме для обеспечения более эффективной координации и быстроты реагирования на новые вызовы текущего года.

Автор — доктор экономических наук, заведующий лабораторией структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС.

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