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VPN в законе: когда технология легальна

ИТ-эксперт Казанцев высказался о принципах работы VPN и возможных рисках для пользователей

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Depositphotos
За последний год в России значительно возрос интерес к VPN – виртуальным частным сетям. Как правило, люди используют эту технологию для доступа к привычным соцсетям, заблокированным в РФ, но создавалась она совсем с другими целями.

Изначально VPN применялся для настройки защищенного канала связи между доверяющими друг другу пользователями. Например, эту технологию применяют компании, которым нужно обеспечить безопасный обмен служебной информацией между удаленными сотрудниками. Как правило, такие VPN базировались на собственных серверах компании и были действительно частными, в отличие от ставших популярными в последнее время сервисов.

VPN обходит многие блокировки за счет своего принципа работы – пользователь связывается с сайтом в «стоп-листе» не напрямую, а сначала направляет запрос на зарубежный сервер, который и пытается получить доступ к ресурсу.

Провайдер видит лишь то, что пользователь связался с каким-то сервером, но не видит, какие данные тот отправляет и получает – соответственно, не может и заблокировать их.

Подобная технология действительно позволяет получить доступ к сайтам из «черного списка», но есть одно весомое «но» – никто не знает, что именно происходит с данными пользователя на сервере. А массив информации действительно огромный: по неосторожности можно «поделиться» паролем, адресом почты, данными карты и прочей чувствительной информацией, сохранность и конфиденциальность которой не гарантирует никто. Есть еще и второе «но» – привлечь VPN к ответственности за утечку и неправомерное использование информации в большинстве случаев невозможно, поскольку компания зачастую располагается в другой юрисдикции.

Возможность безнаказанно распоряжаться массивами персданных в корыстных целях – причина, по которой новые VPN появляются с регулярным постоянством. И эта же причина побуждает государства либо скрыто сотрудничать с подобными сервисами, либо блокировать их. Например, известен случай, когда житель города Ньютон в штате Массачусетс, США, был арестован после того, как VPN-сервис слил его логи ФБР. По иронии, в своей политике конфиденциальности приложение как раз заявляло об отсутствии логирования.

В мировой практике известны не только случаи тайного сотрудничества, но и борьбы с нарушающими закон VPN-сервисами, как юридическими, так и техническими средствами. В России запрет на использование VPN для доступа к заблокированным государством сайтам был установлен федеральным законом от 29.07.2017 № 276-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». При этом к ответственности привлекают не отдельных пользователей, а владельцев VPN-сервиса.

Принцип работы закона таков – все «белые» VPN-сервисы должны постоянно обновлять перечень запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор, и блокировать эти сайты для своих пользователей.

На таких ресурсах могут содержаться опасный, экстремистский контент, фейки, реклама и продажа наркотических веществ и прочие противозаконные материалы. Однако на деле далеко не все VPN-сервисы готовы выполнять закон в этой части. Если же регулятор обнаружит факт такого нарушения, он блокирует сам VPN-сервис. Именно поэтому многие подобные сервисы, набравшие популярность в стране, через некоторое время перестают работать.

В целом можно отметить, что саму по себе технологию VPN обычно не запрещают.

Речь в большинстве случаев идет о запретах на использование VPN для обхода ограничений, установленных законодательством той или иной страны. При этом использовать VPN для других целей, например, для целей обмена информацией между сотрудниками внутри компании, в большинстве юрисдикций можно.

Автор — член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School

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