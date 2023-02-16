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Дорога лжи: крупнейшие платформы не уделяют внимания блокировке фейковой информации  

IT-аналитики оценили усилия соцсетей по борьбе с фейками

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Depositphotos
Фейки и фейковые новости неизбежно появляются на любой платформе. Дело в самой природе лжи и слухов – зачастую они вызывают сильную и быструю эмоциональную реакцию, за счет чего распространяются быстрее правды. Этому способствуют и сами социальные сети, стимулирующие пользователей как можно больше и чаще обмениваться информацией. Чтобы поддерживать свою репутацию, многие ИТ-гиганты заявляют о наличии механизмов оперативного обнаружения и удаления фейков. Как выяснилось, существуют они только на словах.

Компаниям скоро предстоит представить отчеты о мерах, принятых для соблюдения обновленного Кодекса практики Евросоюза по дезинформации, который связан со вступившим в силу в ноябре прошлого года Законом о цифровых услугах (DSA).

Как выяснила негосударственная организация Avaaz, в части регулирования фейковой информации правила не соблюдает ни одна из платформ. Речь идет о крупнейших игроках рынка
 
Исследователи Avaaz проанализировали выборку из 108 проверенных фрагментов контента, связанных с американским фильмом о вакцинах 2022 года.

Результат – помечены или удалены были лишь 22% фейковых сообщений. Также эксперты обнаружили, что ни одна площадка не предприняла никаких действий против нарушающего правила контента на итальянском, немецком, венгерском, датском, испанском и эстонском языках несмотря на то, что ИТ-гиганты брали на себя обязательства улучшать свои сервисы на всех языках ЕС.

Выводы неутешительны – ни одна компания оказалась не в состоянии выполнить требования DSA, за нарушение которого предусмотрены штрафы в размере до 6% от глобального оборота.
 
Стоит отметить, что компании не уделяют внимания блокировке действительно фейковой и вредоносной информации, но в то же время демонстрируют невероятную скорость и эффективность в тех случаях, когда удаление определенного контента выгодно Западу.

С этим в полной мере столкнулась Россия – еще до начала специальной военной операции видеохостинг YouTube без объяснения причины заблокировал аккаунты трех российских СМИ, в том числе интернет-телеканала «Царьград». А после СВО под ограничения попали материалы всех ресурсов МИА «Россия сегодня», каналы медиагруппы «Россия сегодня», «Первый канал», «Звезда», ТНТ, Рен ТВ и другие.
 

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