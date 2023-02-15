Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Утечки данных: юридический анализ истории вопроса в России

ИТ-эксперт Орехович рассказала о масштабах утечек персональных данных

close
100%
Unsplash
Директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), преподаватель Moscow Digital School Александра Орехович рассказала «Газете.Ru», как утечки персональных данных стали универсальной проблемой и провела юридический анализ истории вопроса в России. Затрагивая вопрос решения проблемы, эксперт сообщила, что в настоящее время готовится законопроект, вводящий оборотные штрафы для компаний за утечку персональных данных граждан.

Утечки персональных данных – тема, которую регулярно обсуждают как обычные пользователи, так и руководство страны. Гадать, почему эта тема стала столь популярна, не нужно: по разным оценкам количество утекших персональных данных измеряется десятками миллионов записей. А согласно исследованию специалистов российского сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, в открытом доступе оказались данные трех четвертей граждан России.

Впечатляет не только количество утекших в паблик записей, но и количество компаний, допустивших утечки. По данным Роскомнадзора, с 1 сентября 2022 года им было получено около 100 соответствующих уведомлений.

Масштаб утечек наглядно демонстрирует то, что цены на базы данных, не содержащих чувствительной информации, снизились почти вдвое. По оценке Positive Technologies, если в 2021 году стоимость «простой» базы, содержащей только личные данные пользователей, составляла $200–250, то в 2022-м — $100–150. Эксперты связывают такой объем утечек с большой активностью хакер-активистов.

Опыт России в данном случае не уникален: от атаки хакеров не застрахована ни одна страна или компания.

Так, недавно стало известно о том, что два года назад хакер украл персональные данные всех жителей Австрии, население которой составляет 9 млн человек. Базу данных киберпреступник рассматривал исключительно как товар и средство личного обогащения. В ней содержались детальные сведения почти о каждом австрийце.

В то же время, как считают некоторые эксперты, вина за столь резкий всплеск утечек данных за последний год может лежать не только на хакерах, но и на многих российских компаниях, которые оказались не готовы защищать свои данные. Такая позиция повлекла за собой ряд мер со стороны государства – например, наделение Роскомнадзора правом проводить внеплановые проверки (было приостановлено постановлением правительства 10 марта 2022 года) аккредитованных IT-компаний в случае, если установлен факт распространения в интернете баз данных, или их части, содержащих ПД.

А 10 февраля глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что законопроект об оборотных штрафах за утечку персданных появится до конца февраля.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2023 года рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов для компаний, допустивших утечку персональных данных россиян.

Напомню, в настоящее время штрафы для компаний за утечки персональных данных варьируются в законодательстве от 60 тыс. до полумиллиона рублей. Практика их назначения демонстрирует еще более либеральный подход. Так, летом 2021 года из баз данных крупной косметической компании произошла утечка скан-копий паспортов более 1 млн клиентов. Ряд экспертов оценил возможный ущерб для клиентов на сумму свыше 100 млн рублей, в то время как суд оштрафовал компанию ниже низшего предела: на 30 тысяч рублей. Прогремевшая на всю страну утечка данных о 7 млн пользователей сервиса доставки еды завершилась штрафом для компании на 60 тыс. рублей.

Очевидно, что при таких обстоятельствах назрел вопрос не только о введении оборотных штрафов, но и компенсаций самим пользователям – по сути, наиболее пострадавшей от утечек стороне. Именно такие меры, по мнению регулятора, станут стимулом для компаний по усилению мер по обеспечению сохранности данных пользователей. На мой взгляд, тут появляется ряд правовых и практических вопросов.

Практика оборотных штрафов в российских правовых реалиях невелика. Уже несколько лет они применяются за нарушение антимонопольного регулирования, а в части данных – за нарушение требований о локализации. Основной «подводный камень» представляется в расчете оборотного штрафа.

В антимонопольном законодательстве он понятен и справедлив: как правило, берется выручка от реализации товара, на рынке которого совершено правонарушение. Во втором же случае не совсем понятно, относительно какого «товара», работы или услуги высчитывать оборотный штраф за утечки. Еще один вопрос – как вычленить выручку именно от оборота данных, ведь как таковой ее у компаний скорее всего нет.

Скорее всего, законодатель пойдет по пути наложения оборотного штрафа в сумме выручки компании от реализации ею всей ее деятельности, за весь период.

Это означает, что штрафы, очевидно, будут крайне внушительными для компаний.

Так же надо учитывать и «вину» компании при введении оборотных штрафов. К примеру, если причиной утечки стала плохая защита персданных, то тогда наложение оборотных штрафов может быть целесообразным. А если утечка произошла в результате мощной кибератаки, а компания в свою очередь приняла все необходимые меры и использовала все требуемые способы защиты ПД, то стоит решить, уместны ли многомиллионные или даже многомиллиардные штрафы в этом случае.

close
100%
Freepik

К тому же, такой подход «безвиновной ответственности» противоречит общей части КоАП. Действующие нормы российского законодательства предусматривают возможность наступления ответственности только в случае совершения конкретных и определенных действий. Так, в соответствии со статьей 2.1 КоАП административным правонарушением признается не только противоправное, но и виновное действие (бездействие) физических или юридических лиц. Соответственно, наличие вины – необходимое условие привлечения к административной ответственности.

Помимо этого, пунктом 2 ст. 2.1 установлено, что компания признается виновной, если будет установлено, что у нее имелась возможность для соблюдения правил и норм, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Таким образом, ответственность за утечки должна наступать исключительно в случае несоблюдения технических, организационных и правовых мер защиты информации операторов персональных данных.

Компенсации пострадавшим пользователям – отдельная тема со множеством вопросов. И главный из них: «Как определить размер компенсации?».

Очевидно, что сама компания, допустившая утечку, не сможет справиться с такой задачей. Кроме того, обязанность компаний по выплате компенсаций пользователям несет в себе риск возрастания потребительского экстремизма со стороны пострадавших.

Таким образом, при выработке положений законодательства об оборотных штрафах регуляторам необходимо учесть многие аспекты, чтобы ужесточение ответственности действительно стало стимулом усиления мер, предпринимаемых компаниями для обеспечения сохранности данных своих пользователей и увеличения резистентности к хакерским атакам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 357-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 357-й день
Из Артемовска вывозят архивы госучреждений. Собираются ли ВСУ покинуть город
Спикер ВСУ Череватый допустил возможность тактического отступления из Артемовска
Автопроизводителей обяжут делиться данными с автосервисами
Россия может вернуться к выпуску автомобилей с АБС уже в 2023 году
Зеленский: нет препятствий для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС
Глава Чечни Кадыров призвал не раскрывать число погибших военных в ходе спецоперации
Путин поддержал идею применения цифрового паспорта на смартфоне вместо бумажного
Автопроизводителей в РФ могут обязать ставить АБС с ноября 2023 года
Новости и материалы
ВОЗ продлила режим ЧС в мировом здравоохранении из-за обезьяньей оспы
Super: Джиган лечится в частной психиатрической клинике
Вучич поговорил с Санду по телефону на фоне обвинений Кишинева в адрес Белграда
В Москве грузовик застрял под ограничительной балкой на въезде в тоннель
Айтишникам рассказали о семи вопросах на собеседовании для получения работы
Bussines Insider: Евросоюз накопил слишком много природного газа по высоким ценам
Во Флориде мужчина украл из круглосуточного магазина несколько вещей, но оставил на кассе свою банковскую карту
Александр Олешко признался, что испытал неловкость из-за встречи с повзрослевшей «Пуговкой» из «Папиных дочек»
Минтруд: в 2023 году единое пособие смогут получить 10 млн детей и беременных женщин
Исполнительница роли Мейв может покинуть сериал «Половое воспитание»
Захарова: поддержка ЕС проекта «анти-Россия» усилила миграционный кризис в Европе
Глава Минтруда Котяков: в России выплаты единого пособия одобрены на 3 млн детей
Клава Кока опубликовала снимок с возлюбленным и попросила позвать ее замуж
В Минфине заявили, что налогообложение работающих удаленно из-за рубежа еще обсуждается
Президент Дуда: Польша предлагает создать оружейные склады на восточном фланге НАТО
Четвертый сезон «Содержанок» станет последним
Дипломат Гаврилов обвинил США в давлении на Украину для повышения интенсивности боев
Агент Кварацхелии сообщил, что его клиент интересен ряду европейских клубов
Все новости
«Разжигал национальную ненависть». Эстония выслала организатора «Бессмертного полка»
Организатора акций «Бессмертного полка» в Эстонии Сергея Чаулина депортировали в Россию
Токаев лишил Назарбаева спецохраны и звания «елбасы», но оставил ему квартиру, дачу и авто
Токаев отменил закон о первом президенте Казахстана, наделявший Назарбаева привилегиями
Депутаты предложили лишить маткапитала родивших за рубежом россиянок
Песков ответил на предложение депутатов лишить маткапитала россиянок, рожающих за рубежом
«Запад пытается отбросить Россию на десятилетия назад». Главное из выступления Лаврова
Лавров: обновленная концепция внешней политики РФ предполагает лишение Запада монополии
«Это слово вообще забудьте». Американская компания оставила россиян без «Виагры»
В Минздраве заявили, что в России есть аналоги ушедшей с рынка американской «Виагры»
«Всегда второй после своего брата». В России издадут пересказ книги принца Гарри
«Ъ»: российские книгоиздатели выпустят зарубежные бестселлеры в пересказе
Как встретили День всех влюбленных в разных странах
Совфед попросит Роскомнадзор опубликовать список «враждебных» России Telegram-каналов
В Госдуме усомнились в возможности маркировать «враждебные» России Telegram-каналы
«Смех всегда побеждает страх, это мое правило жизни». Интервью с актрисой и режиссером Ольгой Дибцевой
Звезда «Холопа» Ольга Дибцева рассказала о своей роли в сериале «Стрим»
Совфед соберется на внеплановое заседание 22 февраля. Какие законы будут рассматриваться
Матвиенко сообщила, что Совфед перенес заседание на 22 февраля по просьбе правительства
Евросоюз нацелился на российские активы. Что будет в 10-м пакете санкций
Глава ЕК фон дер Ляйен: объем новых санкций против России составит €11 млрд
«Занервничал». Журналист Херш заявил, что Байден отложил подрыв «Северных потоков» на три месяца
Журналист Херш: Байден из страха отложил подрыв «Северных потоков» на сентябрь 2022 года
Подкладывают свиней: как экспериментальные сибирские мини-пиги помогают медицине
Биолог Никитин рассказал, для каких опытов в Сибири выращивают свиней
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть