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По заветам Екклесиаста

Экономист Андрианов высказался о формировании РФ и Индией новых контуров энергетической безопасности

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Global Look Press
Начиная с 5 февраля вступил в силу очередной, который уже по счету, санкционный инструмент, при помощи которого коллективный Запад не первый год пытается «разорвать в клочья» российскую экономику. Речь идет о пресловутом потолке цен на нефтепродукты, поставляемые из РФ. Однако это еще один удар не по нашей стране, а по системе глобальной энергетической безопасности. Возможно, западные политики в угаре антироссийской истерии этого не понимают (а скорее, просто ловко скрывают свое «знание» от рядовых избирателей). Но зато такие последствия прекрасно видны со стороны. Государства, отказавшие участвовать в оголтелой антироссийской кампании, прекрасно понимают, на какую «кривую дорожку» стали США и их европейские сателлиты. Одним из таких трезвомыслящих государств является Индия, имеющая многолетний, и даже многовековой, опыт экономического партнерства с Россией. И поэтому тема устойчивого развития глобальной энергетики и роли в этом процессе РФ стала одной из центральных в ходе индийской энергетической недели (India Energy Week 2023), которая проходит с 6 по 8 февраля в Бангалорском международном выставочном центре.

Новые лидеры и старый гегемон

За последний год Индия стала одним из основных партнеров России в области энергетики: РФ вышла на первое место среди экспортеров нефти в эту страну, имеются перспективы наращивания поставок и российского СПГ. Поэтому неудивительно, что в ходе India Energy Week 2023 активно обсуждаются дальнейшие контуры такого взаимодействия. В этом контексте большой интерес участников мероприятия вызвало выступление главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, задавшее тон важнейшей дискуссии о будущей мировой энергетики в целом.

Что сегодня объединяет такие две непохожие друг на друга страны, как Россия и Индия? Прежде всего — нацеленность на стабильное перспективное развитие.

Как отметил Игорь Сечин, Индия, став самой населенной страной мира, превращается в лидера мировой экономической динамики.

«Большая страна с огромным молодым амбициозным населением, где самое важное — динамика. Не случайно аналитики и эксперты прогнозируют для Индии темпы роста до 7% в год», — подчеркнул глава «Роснефти». В свою очередь, добавил он, Россия смогла «в условиях беспрецедентных санкций, давления и противостояния практически со всем западным миром обеспечить результат значительней, чем у многих ведущих экономик мира».

Безусловно, это не может нравиться хранителю неоколониальных традиций — Соединенным Штатам Америки, которые сегодня задействуют весь спектр политических, экономических и военных инструментов для того, чтобы не допустить появления на мировой арене новых стран-лидеров. Жертвой таких шагов становятся не только отдельные государства, но и глобальные рынки, в первую очередь энергетический.

«Действия мирового гегемона, пытающегося любыми средствами сохранить свою гегемонию, разрушили единый энергетический рынок. На сегодняшний день единого глобального энергетического рынка не существует. Энергобезопасность перестала быть глобальной», — констатирует глава «Роснефти».

Кривое не сделать прямым

Действительно, в результате действий США и их союзников оказались разрушены все принципы рыночной торговли, отменены рыночное ценообразование, контрактное право, разорваны выстраивавшиеся десятилетиями логистические цепочки.

Примечательно, что этот процесс начался еще задолго до нынешнего раунда антироссийских санкций — США давно стремились отрезать Европу от стабильных и относительно недорогих поставок энергоресурсов из РФ, тем самым подорвав ее экономический потенциал и поставив ее в полную зависимость от собственной воли. И в последний год этот процесс лишь ускорился.

«В итоге Европа полностью лишилась своего главного преимущества — энергобезопасности — доступа к дешевым и надежным российским энергоносителям и вынуждена теперь платить за газ в три-пять раз больше. По данным Bloomberg, отказ от российского газа уже обошелся Европе порядка 1 трлн евро», — отмечает Игорь Сечин.

Конечно, ведущие страны-потребители энергоресурсов в лице Индии и Китая не могут оставаться безучастными к этим деструктивным процессам.

В ответ на разрушение глобального рынка, на разрыв логистических цепочек будет происходить регионализация энергетики, будут выстраиваться новые безопасные схемы логистики.

Соответственно, начнется формирование региональных платежных систем со своими расчетными и резервными валютами.

В таком контексте очередные попытки ограничить торговлю российскими энергоресурсами, в виде того же потолка цен на нефтепродукты, выглядят абсолютно бессильными. Как отмечает Игорь Сечин, референтная цена на нашу нефть не может формироваться там, где ее нет.

«Если поставок в Европу нет, то референтные цены будут формироваться там, куда она реально поступает. Как начертано в Екклесиасте: «Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать», — заявил глава российской компании.

Зеленые баррели для друзей

Помимо чисто логистических и организационно-финансовых моментов возникает и вопрос о «физическом наличии» энергоресурсов. Нетрудно заметить, что лидерами по объемам запасов того же углеводородного сырья являются страны, оказавшиеся под действием западных санкций: Россия, Венесуэла, Иран. И в ходе упомянутой регионализации энергетических рынков именно эти страны станут основными поставщиками энергоносителей для быстро растущих экономик Индии, Китая и других стран.

Одним из гарантов энергобезопасности для дружественных России стран станет проект «Восток Ойл», осуществляемый компанией «Роснефть» и имеющий ресурсную базу в 6,5 млрд тонн нефти. Важно подчеркнуть, что углеродный след этого проекта составляет лишь четверть от среднемировых показателей новых добычных проектов. Нефть проекта «Восток Ойл» — это фактически «зеленые баррели», которые добываются при помощи передовых технологий.

А есть ли своя сырьевая альтернатива у того же коллективного Запада? Безусловно, нет.

Так называемые мейджоры под влиянием «зеленой повестки» в последние годы сокращают свои инвестиции в разведку и разработку месторождений. И даже те рекордные прибыли, которые они зафиксировали в 2022 году, будут направлены в основном не на развитие производства, а на выплату дивидендов акционерам и на обратный выкуп акций.

***
Таким образом, на наших глазах происходит переформатирование глобального энергетического рынка. Проигравшие и бенефициары данного процесса уже очевидны. Коллективный Запад, вставший на кривую тропинку санкций, ковыляет к экономическому тупику. А Россия, Индия и другие страны, нацеленные на конструктивный и равноправный диалог, расчищают себе прямую дорогу для активного многогранного партнерства. И только такая прямая дорога ведет к энергетической безопасности. Прав был Екклесиаст.

Автор — эксперт Аналитического центра ИнфоТЭК, доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

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