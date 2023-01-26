Убивая гаджет. Как мы неосознанно ломаем свой телефон

В современном мире смартфон – абсолютно необходимая и во многих отношениях незаменимая вещь. К сожалению, из-за своей привычности и доступности пользователи не всегда бережно относятся к ним. И речь идет не о треснувшем экране или нескольких царапинах на корпусе – способов неосознанно «убить» гаджет намного проще. Не все из них настолько быстры, как падение на асфальт, однако вдвойне опаснее из-за своей незаметности.

Большинство самых распространенных ошибок, ведущих к покупке нового смартфона, связано с батареей устройства. Многие пользователи предпочитают заряжать свой гаджет полностью, до 100%, предварительно доведя заряд до нуля.

В краткосрочной перспективе последствия от такого обращения, скорее всего, не будут заметны, но рано или поздно телефон начнет разряжаться быстрее. Все дело в циклах заряда/разряда, которые есть у каждой батареи – они ограничены определенным пределом, после которого емкость начнет неизменно снижаться.

В связи с этим наиболее оптимальным считается заряжать аккумулятор до 80% и не разряжать его ниже 30%. Для современных телефонов проблемы с батарей особенно критичны – в абсолютном большинстве случаев разобрать устройство и заменить аккумулятор можно только с помощью специализированного оборудования – даже модели нижнего ценового сегмента редко позволяют просто снять заднюю панель.



Еще один верный способ «убить» телефон – перегревать или переохлаждать его.

Поскольку на холоде химические процессы в батарее замедляются, телефон может выключиться на морозе, даже если индикатор показывает, что заряда еще как минимум треть. Перегрев же может обернуться воспламенением гаджета – к счастью, такие случаи относительно редки, однако высокие температуры в любом случае сказываются на здоровье аккумулятора.



Приводят в негодность свой телефон и любители принимать водные процедуры вместе с гаджетом в одной комнате.

Большинство смартфонов не герметичны и способны пропускать внутрь воду в любом виде, в том числе и пар, которого в ванной достаточно. Опасно это тем, что любое попадание воды внутрь корпуса телефона способно вызвать коррозию или замыкание. В отличие от случайного падения в водоем или унитаз, пар вряд ли вызовет моментальный эффект, но будет постепенно приближать срок покупки нового смартфона.



Второй частый риск, которому многие пользователи подвергают гаджеты – опасность заражения вирусами через использование сомнительных приложений.

К примеру, каналом для передачи вредоносных ПО и вирусов может стать VPN, особенно популярный в последнее время. Прецеденты уже были – например, в июле этого года ведущий инженер компании CorpSoft24 Михаил Сергеев сообщил о встроенном в VPN вирусе для майнинга криптовалют.

По его словам, если приложение сервиса «заражено», то это ведет к высокой загрузке процессора, нагреву устройства, быстрому расходу аккумулятора, повышенному трафику и прочим побочным эффектам.



Также есть вирусы, которые могут превращать пользовательское устройство в сторонний прокси-сервер. Например, исследователи из Шербрукского университета изучили сервис 911.re. Они обнаружили, что сайт предлагал пользователю бесплатный VPN, зараженный вирусом. Эта вредоносная программа превращала персональный компьютер пользователя в прокси-сервер 911.re и присоединяла к ботнет-сети, которая на момент закрытия состояла из 120 000 персональных компьютеров – именно их сервис и сдавал в аренду.



Большой выбор и относительная доступность – не повод халатно относиться к своему смартфону.

Помимо очевидных финансовых затрат пользователь может понести и более серьезный ущерб, если его данные окажутся скомпрометированы из-за вируса.