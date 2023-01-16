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«С днем» или «с дном»: Википедия отпраздновала 22-летие

В Общественной палате оценили эволюцию Википедии

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В январе 2001 года произошло знаковое событие: свои виртуальные двери открыла «Википедия». И в этом году ей «стукнуло» 22 года. Искренне поздравляю ее с этим событием, для интернет-ресурса это очень солидный возраст. Ежедневно миллионы пользователей по всему миру заходят на страницы онлайн-энциклопедии, чтобы найти практически любую информацию. Выбрать есть из чего – сейчас в русской Википедии более 1,8 млн статей, при этом каждый день появляется порядка 250-400 новых. Всего во всех разделах Википедии насчитывается уже более 60 млн статей на всевозможных языках мира.

Свободная энциклопедия стала настоящим феноменом в массовой цифровой культуре. Сама задумка ее основателей Джимми Уэйлса и Ларри Сэнгера, как это обычно бывает, была свежей и прорывной для начала 2000-х. Время шло, «Википедия» набирала популярность, а заодно становилась все более коммерческим продуктом, нежели реальным свободным источником информации. И сегодня к ресурсу возникает все больше и больше вопросов.

Так с чем же энциклопедия начинает очередной год своего существования?
 
Для начала вспомним о главном преимуществе и одновременно главном проклятии «Википедии», которое сразу же отвечает на многие вопросы, – свободное редактирование. Согласно принципам энциклопедии, любой желающий может создавать новые статьи и вносить изменения в уже существующие. Увидят это все, кто зайдет на сайт, и если материал кому-то не понравится или покажется неверным, он волен делать со статьей все что угодно.
 
Казалось бы, изначальная задумка понятна и на первый взгляд хороша – любая ложная информация или откровенная чушь будет моментально замечена, исправлена или удалена, что делает «Википедию» достоверным источником информации. Но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. И самый глубокий из них – сами свободные редакторы, которые не только допускают глупейшие ошибки, но и проецируют на статьи свои взгляды и убеждения. А в качестве страховки от любых обвинений на дне оврага заранее подстелили «соломку» в виде огромной надписи «Википедия не гарантирует достоверность» в разделе «Отказ от ответственности».
 
Уверен, что какое-то время все работало именно так, как и было задумано – главными критериями статей были объективность, достоверность, беспристрастность и подкрепление заявлений авторитетными источниками.

Здесь так и просится фраза «Но это было тогда, а сейчас…», однако первые проблемы с достоверностью начались едва ли не с момента основания. Вспоминая принцип работы «Википедии», давайте вместе предположим, как долго на ее страницах может просуществовать фейк. Час, день, неделю, месяц? Правильный ответ – десятилетия. Энциклопедия самостоятельно документирует все свои ошибки, среди которых можно найти вымышленные телешоу, локации и события.
 
Не поймите меня неправильно: я не считаю, что редакторы не могут ошибаться.

Конечно, печалит, что в некоторых случаях огромное количество людей настолько доверяют ресурсу, что не считают нужным элементарно «погуглить» вопрос на другом ресурсе. Однако намного большие опасения вызывает то же самое, что и у одного из основателей «Википедии» Ларри Сэнгера, – неявный отказ сайта от нейтралитета.
 
Предоставим ему слово: «Существует глобальное навязывание определенной точки зрения, что удивительно для меня, удивительно для либертарианца или свободолюбивого консерватора». Согласитесь, слова «навязывание» не должно стоять рядом с фразой «свободная энциклопедия». К тому же, свободу можно купить за деньги – как сообщал Сэнгер, «Есть такие компании, как Wiki PR, где авторы и редакторы изменяют статьи на платной основе».
 
Я согласен: каждый имеет право на свое мнение.

Но «Википедия» – один из самых посещаемых сайтов в мире, который еще и активно используется как источник информации. Как житель страны, которая подвергается беспрецедентной волне информационных атак, я не могу равнодушно относиться к ошибкам, несостыковкам и отсутствию нейтральности в «свободной энциклопедии».
 
Использовать «Википедию» или нет – ваше личное дело.

Да, зачастую быстрый поиск по энциклопедии действительно может дать подробный и развернутый ответ на нужный вопрос. Но лично я давно зарекся пользоваться «Википедией» во всех случаях, когда дело касается политики. Рекомендую и вам.

22 года для меня – лишь повод поздравить с днем рождения, но точно не показатель качества, достоверности и объективности.

Автор — член Общественной палаты Российской Федерации, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН.

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