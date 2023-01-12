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Полет фантазии: как Википедия бережно хранит абсурд

В РУДН высказались о неоднозначной репутации Википедии

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Global Look Press
Википедия – стандартная палочка-выручалочка многих школьников и студентов, а также тех, кому нужно быстро получить информацию по какому-либо вопросу. И порой привычка доверять «свободной энциклопедии» как источнику достоверных сведений играет с пользователями злую шутку.

В интернете можно найти множество статей с подробными объяснениями, почему Википедию можно считать надежной, однако любую из них опровергает сама энциклопедия, разместив огромную надпись «Википедия не гарантирует достоверность» в говорящем разделе «Отказ от ответственности».
 
Неужели у ресурса есть реальный повод не доверять своим авторам?

Фейки и мистификации стали настолько частыми гостями на платформе, что Википедия самостоятельно ведет их список.

Думаю, что это единственный случай, когда Википедии можно довериться как источнику информации. Ведь кто больше всего знает о лжи, как не один из ее главных создателей?
 
Первое, что способно действительно удивить – наличие в списке ложной информации, существовавшей 17 лет.

Действующий рекорд принадлежит «Методу фокальной информации» – статья была создана в 2005 году и описывала стратегию разрешения проблем. Лишь спустя 17 лет сообщество редакторов смогло обнаружить, что такой метод существует только на страницах Википедии, причем все это время никого не смущало полное отсутствие ссылок.
 
Многие годы пользователи могли почитать в энциклопедии о французской игре с мячом под названием «бонт», гору Килигантиан на Филиппинах, липидную терапию, болгарского революционера 19 века Дони Кочева и убийство некоего Андре Маршалла в Коннектикуте. Знаете, что объединяет все эти статьи? Данные события, персоны и явления были выдуманы. И мне слабо верится, что факты было настолько сложно проверить, поэтому ложь держалась на портале десятилетиями. Больше похоже на халатность. Иначе, как можно было проглядеть целую гору в век подробнейших спутниковых карт?
 
Я пробовал быть адвокатом «Википедии» и предполагал, что точечные эпизоды проверить на самом деле сложно. Но контракт с клиентом пришлось расторгнуть – два года и семь месяцев, с 2012 по 2014, платформа содержала статью про операцию «Серое облако» времен Вьетнамской войны. Что не так? О первой причине вы, уверен, догадались – такой операции не существовало. Второе – содержание статьи дублировало описание сюжета фильма «Операция «Дамбо» 1995 года. Картина явно не малоизвестная – собрала 25 миллионов долларов в прокате. Какие оправдания у свободных редакторов будут на этот раз?
 
Хорошо, дадим еще один шанс.

Поищем что-то не политическое, такое, за чем наверняка должны пристально следить. Это будет что-то из сферы серьезной науки. Например, статья про палладий. Но и тут я промахнулся – целый год сообщество игнорировало содержащееся в ней заявление о том, что палладий используется для создания тиотимолина. Это вымышленное вещество за авторством писателя-фантаста Айзека Азимова.
 
Надеюсь, что после прочтения всего вышеперечисленного вы поймете мое искренне возмущение, когда я вижу статью под названием «Вторжение России на Украину». Хваленые независимые редакторы десятилетиями не замечают очевидного подвоха, но пишут материалы на серьезные политические темы. А потом кто-то использует их для блога, доклада, курсовой или дипломной работы.
 
Не буду отрицать очевидное – несмотря на все свои проблемы, очень многие привыкли пользоваться Википедией.

По этой причине, на мой взгляд, исправить ситуацию одними только блокировками и санкциями без создания альтернативы нельзя. В России этот вопрос постепенно решается – глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал полноценный запуск отечественного портала «Знания» уже в этом году.

Ранее портал работал в тестовом режиме, и за это время на нем появилось порядка сотни тысяч статей. Да, это относительно мало, но и Википедия наполнялась не один год. Уверен, что возможность получать достоверную информацию однозначно стоит того, чтобы дождаться наполнения портала.

Автор — первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН.

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