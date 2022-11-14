Бизнес дивидендами красен

Сегодня ведется много дискуссий о том, насколько российский бизнес окажется устойчивым под воздействием беспрецедентных санкций, которые ввел против нашей страны коллективный Запад. Безусловно, угрозы «разорвать российскую экономику в клочья» оказались пустым блефом, но вопрос в другом – способны ли в нынешних условиях отечественные компании не просто выживать, но и развиваться с пользой для своих акционеров, а также для всего государства и общества? А здесь уже возможны разные сценарии, как говорится «кто на что учился».

Рекорды входят в привычку

Если компания в столь нелегкий период не просто не сворачивает свою деятельность, но и ставит очередные рекорды – это многое о ней говорит. Такой пример мы видим в лице «Роснефти». Как стало известно в понедельник, Совет директоров компании рекомендовал акционерам принять решение о начислении промежуточных дивидендов в размере 50% от чистой прибыли или 20,39 рублей на акцию – это исторический максимум для промежуточных выплат «Роснефти».

Согласно отчетности компании, в первом полугодии нынешнего года она заработала 432 млрд рублей – это тоже исторический рекорд.

Данный показатель на 13% превысил аналогичный результат за январь-июнь 2021 года и оказался почти в три раза выше, чем уровень чистой прибыли по итогам всего 2020 года. Таким образом, текущие промежуточные выплаты, в случае одобрения акционерами, могут достигнуть 216 млрд рублей.

Впрочем, подобный результат вполне закономерен, компания уже не в первый раз за последнее время обновляет достигнутый максимум. Напомним, в сентябре она завершила выплату финальных дивидендов за 2021 год в общем размере 250,4 млрд рублей (23,63 рубля на акцию). С учетом промежуточных, суммарные дивиденды по итогам прошлого года составили рекордные 441,4 млрд рублей (41,66 рубля на акцию).

Элемент стабильности экономики

Крупнейшая российская нефтяная компания вообще отличается крайне ответственным отношением к вопросу выплаты дивидендов, учитывая, что ее главный акционер – государство. Дивиденды традиционно начисляются дважды в год и на эти цели направляется 50% от чистой прибыли по МСФО. Именно такая пропорция будет соблюдена и ныне. Заметим, что далеко не все госкомпании (не будем показывать пальцем) столь же охотно делятся своей прибылью с акционерами, включая государство.

Планка в 50%, которую сама себе задала «Роснефть», – одна из самых высоких в отечественной экономике.

Следует понимать, что отечественный нефтегазовый комплекс подвергся санкционной атаке не в меньшей степени, чем, например, финансовый сектор. И, думается, компаниям отрасли есть куда направить свою чистую прибыль. В частности, немало средств требуется на выстраивание новых логистических цепочек, ориентированных на рынки АТР, а также на решение вопросов импортозамещения технологий и оборудования. Но почему-то та же «Роснефть» считает ниже своего достоинства жаловаться на жизнь и отступать от обычной практики выплаты дивидендов. Учитывая долю государства в компании, высокие поступления в бюджет в ключевой для страны момент делают «Роснефть» важнейшим элементом стабильности российской экономики.

Рынок верит в «Роснефть»

Понятно, что дивиденды – это не выигрыш в рулетку, а результат производственной деятельности компании. И то, что такого рекордного размера прибыли удалось добиться в период антироссийской санкционной войны, – важнейший индикатор качества корпоративного управления в «Роснефти».

Высокие финансовые и производственные результаты достигнуты благодаря продуманной стратегии компании, которая в период катастрофического недоинвестирования в отрасль со стороны нефтяных мейджоров вкладывала большие средства в развитие новых проектов. Сегодня мы видим, что эта работа уже окупается. В своем докладе на Евразийском экономическом форуме в Баку глава «Роснефти» Игорь Сечин напомнил, что, по мнению аналитиков Goldman Sachs, в предыдущие годы отрасль страдала от существенного недостатка инвестиций. Вложения в нефтянку обвалились с пика в 900 млрд долларов в год до 300 млрд долларов в 2020 году. Это привело к тому, что средняя обеспеченность доказанными мировыми запасами сократилась вдвое – с 50 до 25 лет.

«Роснефть» же пошла другим путем – она наращивает добычу жидких углеводородов в рамках своих новых крупных проектов (запущенных с 2016 года).

Их доля в общей добыче компании за первое полугодие нынешнего года достигла 14,2% – на 1,3 п.п. выше в годовом выражении. В физическом выражении производство на гринфилдах составило 529 тыс. барр./сут. (12,7 млн т), что на 7,6% выше год к году.

И инвестиции в новые проекты будут только расширяться. Напомним, в нынешнем году в ходе комплексных геологоразведочных работ было подтверждено существенное увеличение запасов нефти в контурах проекта «Восток Ойл». Так, на Западно-Иркинском месторождении, на левом берегу реки Енисея по результатам бурения были обнаружены две новые залежи с извлекаемыми запасами нефти в объеме 101,4 млн т. А на правом берегу Енисея в результате испытания скважины Песчаная-1 Пайяхского месторождения был получен фонтан безводной нефти. В совокупности с результатами проведения сейсморазведочных работ 3D на Таймырском кластере вышеизложенное позволяет говорить о существенном, порядка 300 млн т, увеличении ресурсной базы проекта с 6,2 до 6,5 млрд т. Продолжается и активное создание инфраструктуры проекта «Восток Ойл». Как известно, цель данного проекта – выйти на добычу и транспортировку по Северному морскому пути 100 млн тонн нефти в год. И это огромный потенциал не только роста добычи «Роснефти», но и увеличения дивидендов и стоимости акций компании.

Поэтому неудивительно, что рынок верит в «Роснефть». Только за последние полтора месяца котировки ее акций выросли более чем на 40%. И можно с уверенностью прогнозировать продолжение данной тенденции. В конце сентября Газпромбанк в своем отчете отметил, что курс ценных бумаг компании может увеличиться до 540 рублей за штуку (сейчас он находятся на уровне 350-360 рублей). При этом в Газпромбанке ожидают роста дивидендных выплат «Роснефти» – они оцениваются в 47 рублей за бумагу. В таком случае дивидендная доходность компании составит 15%, что является одним из самых высоких показателей в отрасли.

И такие цифры красноречивее любых слов говорят об эффективности, устойчивости и перспективах компании на фоне санкционного давления. Воистину, бизнес дивидендами красен.

Автор — доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК.