Дивиденды, сэр!

У британских джентльменов – свои высокосветские замашки, малопонятные нам, простым смертным. Вспоминается старый анекдот о том, как британский лорд отказывался слышать о наводнении, пока его камердинер, не вплыл в распахнутые водой двери и не объявил торжественно: «Темза, сэр»! Примерно так же ведет себя сегодня компания ВР, которая недавно завила о том, что она якобы не была формально уведомлена о выплате дивидендов от «Роснефти». А как еще ее надо было уведомить? Послать лакея в парадной ливрее?

Впрочем, такая «глухота» в моменте выгодна британской корпорации – она позволяет сэкономить на налогах и выплате дивидендов своим акционерам. Хотя приводит к потере огромной потенциальной прибыли в более долгосрочной перспективе.





Не послать ли нам сову?

Как официально сообщила «Роснефть», она полностью исполнила свои обязательства по выплате дивидендов за 2021 финансовый год перед всеми акционерами, включая компанию BP. Полагающиеся британской стороне дивиденды за второе полугодие прошлого года в размере $700 млн были выплачены в полном объеме. Согласно процедуре, обозначенной в Указе Президента РФ от 5 марта 2022 года, данные денежные средства были перечислены на специально открытый «Роснефтью» счет типа «С».

Все акционеры «Роснефти» были уведомлены о причитающихся им дивидендах в соответствии с принятым в компании распорядком и законодательством нашей страны – сообщение было опубликовано на сайте компании, на официальной странице уполномоченного Банком России информационного агентства-распространителя информации на рынке ценных бумаг, а также на сайте Лондонской фондовой биржи. Все, кто хотел, эту информацию получили без всякого труда. Как еще надо было уведомить досточтимых британцев? Направить им сову с запиской?

Странно, что компания, не один год являющаяся акционером «Роснефти», якобы «не знает» о том, где найти данные о дивидендах…

Впрочем, подобная близорукость вполне объяснима, если ВР упорно не желает получать свои дивиденды. Думается, что мотивов таких действий может быть два. Первый заключается, конечно, в том беспрецедентном давлении, которое США и их европейские сателлиты оказывают на частный бизнес, стремясь вовлечь его в вихрь антироссийских санкций.

В этой ситуации «принять» дивиденды было бы просто опасно, легко можно заслужить себе репутацию «друга России» (которой ВР так долго добивалась и от которой теперь так яростно открещивается). Впрочем, такой страх перед Госдепом и Форин-офисом не объясняет, почему дивиденды не просто не принимают, а в упор не замечают. Здесь, очевидно, действует второй мотив – желание изрядно сэкономить.

Действительно, если дивидендов якобы нет, то не надо платить за них налоги в месте своей «бизнес-прописки», не надо учитывать эти суммы при начислении дивидендов своим акционерам. А ради такой экономии благородным джентльменам можно и соврать.





Инвестиционный тупик

Но допустим на минуту, что совесть вдруг оказалась бы для ВР важнее, чем желание сэкономить на налогах и выплатах акционерам. Как бы в таком случае она могла распорядиться дивидендами от российской компании? Как справедливо отмечают в «Роснефти», в настоящее время отечественными регуляторами не создано никаких препятствий для продолжения деятельности иностранных предприятий в нашей стране.

Единственное ограничение, установленное властями РФ, – невозможность перечисления заработанных в РФ средств за рубеж. Это является вынужденной мерой и обусловлено незаконными санкциями, введенными в отношении российской финансовой системы.

Иными словами, ограничения, на которые ссылается в своем отчете компания BP, созданы странами коллективного Запада, а не Российской Федерацией.

Но ничто не мешает BP вложить эти деньги в реализацию проектов на территории России, которые в настоящее время «Роснефть» в отсутствие финансирования от партнёра, вынуждена реализовывать самостоятельно. Например, в сентябре, Компания точно в запланированный срок запустила в эксплуатацию крупный газовый проект Харампур с добычей на уровне 11 млрд куб м в год.

Подобные вложения оказались бы для BP самыми привлекательными и выгодными.

Не секрет, что в последние годы, на фоне развернувшейся на Западе «зеленой истерии», инвестиции в нефтегазовый сектор искусственно ограничиваются. Так, по данным Goldman Sachs, глобальные капиталовложения в отрасль обвалились с пика в $900 млрд до $300 млрд в 2020 году, то есть в три раза. И это привело к тому, что среднемировая обеспеченность доказанными запасами сократилась вдвое – с 50 до 25 лет.

Даже лидеров нефтегазового бизнеса, так называемых мейджоров, настойчиво подталкивают к тому, чтобы вкладывать деньги не в прибыльные углеводороды, а в убыточные ВИЭ. Как следствие, в альтернативную энергетику за последние семь лет была вбухана астрономическая сумма в $2,6 трлн, а отдача от этого денежного потока оказалась минимальной: за этот же период доля возобновляемых источников выросла лишь на три процентных пункта.





Выгодное дело

Иное дело – в России. В нашей стране продолжается активное развитие нефтегазовой промышленности. Отечественные компании, и в первую очередь «Роснефть», реализуют проекты, которые способны стать основой для глобальной энергетической безопасности и одновременно принести немалую прибыль своим участникам.

Наиболее показательный пример – активно развивающий проект «Восток Ойл». В нынешнем году в ходе комплексных геологоразведочных работ было подтверждено существенное увеличение запасов нефти в его периметре - с 6,2 до 6,5 млрд тонн. Например, на левом берегу реки Енисей на Западно-Иркинском месторождении по результатам бурения Государственной комиссией по запасам утверждено открытие двух новых залежей с извлекаемыми запасами нефти в объеме 101,4 млн т.

Если бы ВР (которая, к слову, по сей день остается акционером «Роснефти») не вставала в позу обиженного, а направила полученные ею дивиденды на реализацию этих проектов, она значительно упрочила бы свои показатели как в плане производства углеводородного сырья, так и в смысле размера своих прибылей.

На развитие перспективных проектов в России BP также могла бы направить промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев 2022 года, вопрос о выплате которых Совет директоров «Роснефти» рассмотрит в ноябре. В соответствии с политикой компании, на дивиденды может быть перечислено не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Таким образом, ВР может увеличить свои доходы от российского бизнеса еще примерно на $700 млн.

В целом же на данный момент общая сумма доходов ВР от участия в акционерном капитале и совместных предприятиях с «Роснефтью» уже составила около $37 млрд при суммарном объеме инвестиций порядка $10 млрд.

Не правда ли, это отличная компенсация на вложенный капитал? Поэтому не пора ли ВР перестать играть в глухого высокомерного лорда, и вернуться к настоящему выгодному бизнесу? А то заигравшись в политику, можно упустить прибыли.

Автор — доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК.