Что позволено быку

Нет недостатка в версиях, почему же все-таки произойдет так называемый закат Европы, или западного мира в целом — от различных экономических гипотез до теории «войны цивилизаций» Самюэля Хантингтона. Кто же в итоге выступит в роли «похитителя Европы» — объективные процессы развития экономики или некие «новые варвары»? Пока ученые спорят на эту тему, похищение по сути уже состоялось. Это убедительно показал в своем докладе на XV Евразийском форуме, проходящем в Баку, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Последний акт трагедии

Картина Валентина Серова «Похищение Европы» недаром была вынесена на титульный слайд презентации Игоря Сечина. Именно тема фактического уничтожения промышленного и инвестиционного потенциала Старого Света стала лейтмотивом выступления главы «Роснефти». Так что же сегодня губит Европу? Нет, это вовсе непоследствия пандемии и не украинский кризис. Угроза исходит совсем из другой точки планеты — из-за океана, где обосновался главный мировой «гегемон» — США.

«Соединенные Штаты вынуждены бороться за сохранение своей гегемонии любой ценой и не могут позволить себе уступить в этой борьбе, потому что утрата гегемонии — финансовой, военной, политической и экономической означает для них невозможность воспроизводства себя как страны, экономики и политической системы», — справедливо отмечает Игорь Сечин.

А как известно, лес рубят — щепки летят. Развязав тотальную политическую и экономическую войну за свою гегемонию, Вашингтон меньше всего готов думать об интересах своих европейских «союзников», отведя им роль в лучшем случае — подручных, а в худшем — обыкновенного расходного материала.

Соединенные Штаты уже не первое столетие действуют на международной арене по известному принципу: «Что позволено Юпитеру, не позволено быку» (кстати, это выражение возникло как раз на основе мифа о похищении Европы).

Естественно, в роли Юпитера США мнят исключительно себя, тогда как Старый Свет традиционно воспринимается как покорная жертва.

К чему же это привело?

«Политика полностью уничтожила экономику. Энергетический рынок – наиболее яркая тому иллюстрация: достигшее кульминации санкционное давление, которое теперь уже вылилось в диверсионную деятельность — в то, что произошло с европейской газотранспортной системой — Северным потоком. Никакого единого энергетического рынка больше нет. Нет никаких правил», — констатирует Игорь Сечин.

Введение санкций против экспортеров энергоресурсов, установление пресловутого потолка цен на нефть, попытки введения абсолютно нерыночных методов регулирования, наконец прямой террор — это все наглядные примеры того, как США и их безропотные европейские союзниками своими руками разрушают десятилетиями скрадывавшуюся мировую энергетическую систему. А вместе с ней в руины превратится и хваленная европейская экономика. Ведь основа благосостояния «старушки Европы» — это именно дешевые российские энергоресурсы.

Ссылаясь на аналитика Credit Suisse Золтана Пожара, Игорь Сечин отмечает, что $20 млрд российского энергетического импорта позволяли Германии создавать $2 трлн добавленной стоимости (100-кратный экономический рычаг!).

Впрочем, нынешние «игры в санкции» — это всего лишь заключительный этап задуманного «похищения» Европы. Подрыв ее энергетики, а значит и экономического потенциала, начался гораздо раньше, когда развернулась «безответственная и авантюристическая политика ускоренного «зеленого» перехода».

Главным следствием этой «энергетической революции» стало не повышение надежности энергоснабжения и не снижение цен на энергоносители (как декларировалось), а резкое сокращение инвестирования в традиционные отрасли ТЭК и как итог — нынешний энергетический кризис.

Недостаточные объемы геологоразведки уже не обеспечивают даже их простого восполнения. Под давлением «зеленой идеологии» ведущие западные нефтегазовые компании отказываются от проектов по добыче углеводородного сырья и пытаются инвестировать в ВИЭ. Последствия этой стратегии стали прекрасно видны в последние два года. Европа уверенно приближается к черте «энергетического голода», утрачивая свой экономический потенциал и уже потеряв свою политическую субъектность.

Под маской гегемона

Но не рано ли США возомнили себя Юпитером — богом, которому все дозволено?

Последовательное уничтожение основ глобального миропорядка и рыночной экономики неизбежно ударит и по самому «гегемону». Как отметил в своем докладе Игорь Сечин, с конца 2021 года зарубежные инвесторы сократили вложения в американский государственный долг на $238 млрд. Доля доллара США в валютных резервах центральных банков стран мира снизилась до 55% — это самый низкий показатель с 1995 года.

То есть позиции Соединенных Штатов на мировом финансовом рынке явно ослабевают. И единственный путь продлить жизнь финансовой системе страны — продолжать еще активнее пить кровь похищенной Европы.

«Ослабление экономики ЕС и более низкие процентные ставки приводят к лавинообразному оттоку финансового капитала из европейских стран. Вслед за бегством капитала из Европы в США уже началось бегство производства», — отмечается в докладе главы «Роснефти».

Этот паразитический механизм выживания можно наблюдать, кстати, сегодня на примере bp, которая, несмотря на заявления об уходе и полную безучастность к жизни компании, продолжает оставаться ее «теневым» акционером, как справедливо назвал это Сечин, сохраняя все права и дивиденды.

Но, если у России к паразитам иммунитет, то что будет, когда США, как паук, до капли выпьет кровь обездвиженной жертвы — похищенной им Европы? И ладно бы только Европы, его лапы сейчас можно наблюдать и на Тайване. Но Китай, очевидно, как и Россия уже не в той части пищевой цепи. И остров, по-видимому, отделается малой кровью — производство чипов США от греха уже создают на материке, поэтому паук за ненадобностью разожмет щупальца. Это станет для его маленькой, но гордой жертвы «путевкой в родную гавань».

А в Европе, видимо, придется снять маски, тогда все прозреют и увидят, что под маской Юпитера скрывался всего лишь бык.

И пусть это мощный зверь, он не способен творить чудеса. Миф о вечном процветании Запада (привет Фрэнсису Фукуяме) навсегда рухнет, погребя под своими руинами и обреченную Европу и ее гегемона.

США не дадут спасти Европу

Чем коллапс западной цивилизации грозит миру в целом? Сегодня США фактически своими руками создают себе не просто конкурента, а могильщика. Вводя всевозможные санкции, они де-факто выталкивают потоки энергоносителей на Восток, в Азиатско-тихоокеанский регион, который тем самым получает мощнейший импульс для экономического развития. Как напоминает Игорь Сечин, приняв стратегическое решение о «развороте на Восток», Россия планомерно наращивает поставки энергоресурсов в АТР.

«С развитием инфраструктуры российский экспорт нефти в Китай и Индию превысил 80 млн тонн в 2021 году. Выход на реализацию проекта «Восток Ойл» позволит обеспечить любые растущие потребности рынков Юго-Восточной Азии, Индии и Китая», — констатирует глава «Роснефти».

В нынешнем году благодаря проведению комплексных геологоразведочных работ по проекту «Восток Ойл» было подтверждено существенное увеличение запасов нефти, его ресурсная база увеличилась с 6,2 до 6,5 млрд тонн. Продолжается обустройство магистральной системы транспорта нефти (в частности, началось сооружение сложного технологического объекта — подводного перехода под рекой Енисей).

Идет расширение береговой и причальной инфраструктуры и складских объектов порта, а также терминала в «Бухте Север», который станет крупнейшим в России нефтеналивным терминалом и обеспечит перевалку нефти объемом более 100 млн тонн в год с месторождений «Восток Ойл» по Северному морскому пути.

Данный проект в принципе мог бы исправить ошибки Европы и избавить ее от спровоцированного ею же самой энергетического кризиса. Но США, похитившие Европу, сделать этого, судя по всему, не дадут. Что ж, это станет тяжелой геополитической трагедией, о которой бедующие поколения сложат свои мифы.

Автор — доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК