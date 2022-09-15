Дом из камня

Мы еще из детской сказки помним, что если дом выстроен основательно и прочно, то ему не страшны никакие происки зубастых врагов – его так просто «не сдуешь». Эта истина, известная каждому ребенку, на практике, к сожалению, применяется далеко не всегда. Свидетельство тому – жалобы многих компаний и отраслей на губительное влияние «внешних обстоятельств», негативно отражающееся на их финансовых и производственных показателях. Но есть примеры и иного рода – того, как компания сегодня пожинает плоды своей многолетней деятельности по выстраиванию эффективного и прибыльного бизнеса. Именно на такие мысли наводит анализ отчетности ПАО «НК «Роснефть» по итогам первого полугодия 2022 года.

Когда шторма штормят

Санкционная буря, в эпицентре которой оказался нефтегазовый комплекс нашей страны, не миновала и «Роснефть». Как отмечает главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, «в течение первого полугодия 2022 года «Роснефть» находилась под беспрецедентным давлением негативных факторов внешней среды и незаконных санкций». Однако благодаря высокой операционной эффективности и соответствующим управленческим решениям удалось добиться стабильных результатов.

Прежде всего, обращают на себя внимание финансовые показатели. Так, выручка «Роснефти» в первом полугодии нынешнего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32,5%, до 5,172 трлн рублей. Это рекордное значение за шесть месяцев, предыдущий максимум был зафиксирован во II полугодии 2021 года (4,857 трлн рублей).

Чистая прибыль по итогам первого полугодия тоже продемонстрировала уверенный рост – она увеличилась на 13,1%, достигнув 432 млрд рублей.

Такие результаты закономерно ведут к повышению финансовой устойчивости компании. Сумма ее задолженности по предоплатам и финансового долга в январе-июне нынешнего года сократилась на 12%.

«Роснефть» традиционно занимает высшие строки в различных кредитных рейтингах, но, конечно, главное мерило финансовой устойчивости – это мнение рынка и его готовность инвестировать в компанию. И о настроениях инвесторов красноречиво свидетельствует размещение облигаций «Роснефти» в юанях. Транш отличается беспрецедентным для России масштабом – 15 млрд юаней (примерно 130 млрд рублей), что почти в полтора раза превышает суммарный объем (10,6 млрд) ранее осуществленных сопоставимых выпусков облигаций в юанях от других эмитентов. Ставка купона по облигациям – 3,05% – также рекордная, и в России и даже в Китае ставки финансирования – существенно выше. И можно не сомневаться, что спрос на данный инструмент будет огромен – рынок верит в «Роснефть» и по достоинству оценивает ее результаты.

Новые проекты, а не «старые дрожжи»

Безусловно, финансовое состояние компании – важнейший показатель ее деятельности. Но нелишне проанализировать, каким образом он достигнут. У «Роснефти» с этим тоже все в порядке.

Так, объем добычи углеводородов в первом полугодии достиг 4,85 млн барр. н.э. в сутки, что соответствует росту на 1,5% в годовом выражении (в сопоставимом периоде, то есть с учетом выбытия активов в 2021 году). И здесь вновь возникает вопрос – кто и против кого, собственно, ввел санкции? Наши «дорогие западные партнеры» ничего не перепутали? Ведь лишь ExxonMobil продемонстрировала в январе-июне скромный рост добычи, всего на 0,5%, в то время как показатели других мейджоров оказались абсолютно провальными. Например, Chevron снизила производство сырья на 4,8%, Shell – на 13,1%, а ВР (о которой еще поговорим) – аж на 19,9%.

Особо следует почеркнуть, что рост производственных показателей «Роснефти» – не на «старых дрожжах», а за счет новых инвестиций и месторождений. Так, добыча в рамках проектов, запущенных с 2016 года, составила за первое полугодие 529 тыс. барр. в сутки (12,7 млн т). Это на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля таких проектов в общей добыче жидких углеводородов достигла 14,2% (+1,3 п.п. в годовом выражении).

Компания продолжила работу над своими флагманскими проектами, в первую очередь над мегапроектом «Восток Ойл». Он является крупнейшим не только в России, но и на глобальном уровне.

В периметр «Восток Ойла» входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.

В июле стартовал новый этап освоения Пайяхского кластера – на нескольких кустах началось эксплуатационное бурение. При этом бурение скважин ведется с применением уникальных технологических комплексов, которые были построены на российских машиностроительных заводах специально для работы в сложнейших условиях Крайнего Севера.

В ходе комплексных геологоразведочных работ «Роснефть» подтвердила существенное увеличение запасов нефти на проекте «Восток Ойл». На левом берегу р. Енисей на Западно-Иркинском месторождении по результатам бурения скважин Западно-Иркинская 32 и Западно-Иркинская 54 Государственной комиссией по запасам (ГКЗ) утверждено открытие двух новых залежей с извлекаемыми запасами нефти в объеме 101,4 млн тонн.

В результате испытания скважины Песчаная-1 на правом берегу р. Енисей на Пайяхском месторождении получен фонтан безводной нефти. Это существенно превышает прогнозные характеристики и улучшает эффективность освоения Пайяхского месторождения. Ведется подготовка к проведению операции гидроразрыва пласта и бурению куста эксплуатационных скважин.

Все изложенное, в совокупности с результатами проведения сейсморазведочных работ 3D на Таймырском кластере, позволяет говорить о существенном, порядка 300 млн тонн, увеличении ресурсной базы проекта до 6,5 млрд т.

Таким образом, ресурсная база «Восток ойла» превысила запасы крупнейшего сланцевого плея США – Permian (6,3 млрд тонн), но при гораздо более высокой плотности запасов (17 млн барр н.э. на км² в рамках проекта «Восток Ойл» против 0,1 млн барр н.э. в американском сланцевом бассейне). Иными словами, эффективность реализации проекта «Восток Ойл» будет гораздо выше, чем любые сланцевые или какие-либо еще альтернативные проекты. И отнюдь не сланцевая революция в США, а разработка высококачественных запасов в России сегодня может рассматриваться как основа энергетической безопасности всего мира. Потенциал поставок нефти с месторождений проекта «Восток Ойл» оценивается в 30 млн тонн в 2024 году и до 100 млн тонн в 2030 году.

В плановом режиме продолжается обустройство первоочередных объектов проекта – магистральная система транспорта нефти, смонтировано 25 000 свай, сварено более 100 км трубы. Началось сооружение сложного технологического объекта – подводного перехода под рекой Енисей. Продолжается расширение береговой и причальной инфраструктуры и складских объектов порта, а также нефтяного терминала в Бухте Север. Нефтеналивной терминал в порту «Бухта Север» является важным объектом, который обеспечит перевалку нефти объемом более 100 млн тонн в год с месторождений «Восток Ойл» по Северному морскому пути. Он станет крупнейшим в России нефтеналивным терминалом с парком для приема и хранения нефти.

Большая ресурсная база, уникальные свойства нефти, низкие удельные затраты на добычу и минимальный углеродный след (его уровень на 75% меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире) делают «Восток Ойл» самым перспективным нефтяным проектом в мире!

Нельзя не упомянуть и о газовой программе «Роснефти». Добыча «голубого топлива» в первом полугодии в сопоставимом периметре выросла на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 1,12 млн барр. н.э. И снова трудно удержаться от сравнения с компаниями, представляющими те страны, которые активно вводят санкции против России. Так, у Shell добыча газа упала на 11,8%, у BP – на 5,5%, у ExxonMobil – на 2,3%, Chevron – на 1,7%. Поэтому замерзающая Европа может долго «ждать помощи» и искать альтернативу российскому газу, ее просто нет!

Доля газа в общей добыче углеводородов «Роснефти» достигла 23%, что стало еще одним рекордным показателем для компании. Стратегическая цель – довести данный показатель до 25%.

Гарант глобальной энергобезопасности

Достижения «Роснефти» в области развития ресурсной базы и своего производственного потенциала особенно важны в свете происходящей сейчас переориентации отечественного нефтегазового комплекса на рынки АТР. По сути, именно «Роснефть» за прошедшее десятилетие создала новый вектор российской энергетической политики – восточный. Она взяла на себя организацию первичного финансирования проекта магистрального трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан, гарантировала своим сырье многомиллиардный кредит, позволивший начать строительство китайского участка ВСТО. В 2013 году Игорь Сечин подписал долгосрочный контракт с китайской CNPC на поставку 325 млн тонн нефти, который эксперты назвали «сделкой века». Благодаря этому сегодня Россия занимает лидирующие позиции среди поставщиков «черного золота» в КНР.

Развитием сотрудничества с Китаем дело не ограничилось. В 2016 году стартовал масштабный проект по созданию производственной технологической цепочки с индийскими партнерами.

Проект «Восток» Ойл» – это еще один важнейший элемент выстраивания новой энергетической политики страны, ориентированной, прежде всего, на поставки сырья дружественным странам в Азиатско-тихоокеанском регионе.

В центре обсуждения на начавшемся 15 сентября саммите Шанхайской организации сотрудничества будут вопросы коллективной безопасности и, вероятно, энергетическая тематика займет среди них не последнее место. И сегодня всем – как на Востоке, так и, надеемся, на Западе – становится очевидным, что именно Россия в ближайшие десятилетия будет играть роль гаранта глобальной энергетической безопасности. И именно проект «Восток Ойл» послужит основой бесперебойных поставок нефти на мировой рынок.

Автор — доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК.