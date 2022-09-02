Подарил стране молодость: Михаил Гуцериев о Михаиле Горбачеве

Есть личности, которых история выносит на страницы учебников. Просто так, из-за хронологической необходимости. А есть те, кто пишет эту историю, размашисто, не стесняясь клякс и правок, зачеркивая или вырывая целые страницы, если они наполнены ложью и страхом.

Таков Горбачев. Со своим добрым, искренним прищуром, знаменитым жестом-выбросом вперед руки, многозначительным молчанием. Он подарил стране молодость, намного-намного убыстрив время, тем самым превратил час в минуту.

Подарил стране яркое, весеннее утро, залитое солнцем, наполненное радостью, надеждой, будущим.



Он отверг кровь Афганистана. Надел на нас православные крестики и мусульманский полумесяц, разрешил читать Библию и Коран. Разрешил нам молиться, совершать паломничество и открыто признаваться в вере в Бога. Только за то, что Горбачев вернул людей к Богу, уничтожив сатанинский режим, отрезавший людей от божественного мироздания, режим, убивающий священнослужителей, разрушающий храмы, умерщвляющий и выселяющий целые народы, он достоин, чтобы его имя осталось в веках. И даже если бы все остальное было ошибкой, только лишь возвращением людей к Богу Михаил Сергеевич уже увековечил память о себе. Право на веру открыло путь духовного развития миллионам стремящихся к поиску нравственной правды. Но важно, что и все остальное было сделано правильно. Михаил Сергеевич выбрал очень непростой, но единственно верный путь, не думая о себе, не оглядываясь на недоброжелателей, не ища выгоды, искренне веря в историческую необходимость преобразований. Эту историческую необходимость он сумел не просто понять, но и почувствовать своим большим сердцем.

Горбачев открыл нам мир. И нас миру. Как малым несмышленым детям он показал, что для нормальной, человеческой жизни не надо воровать, а можно просто зарабатывать, необязательно бежать за границу, а можно просто поехать, что мир не ограничен передовицей «Правды» и килькой в томате и докторской колбасой. Он показал и доказал нам, что мы сами, а не 6-ая статья конституции, должны кроить нашу жизнь, воспитывать наших детей, без принуждения, без хлыста, любить и уважать свою Родину.

Для меня явление Горбачева, его историческое значение повторяет важность решения об освобождении крестьян, крахе крепостничества. Разные эпохи, но разве создание первых кооперативов, митинговая вольность и появление Булгакова на книжных полках, а Сахарова на кремлевской трибуне для современной России значит меньше, чем далекий указ императора Александра II?

Сегодня любые слова, подводящие итоги жизни Михаила Сергеевича, меркнут на фоне масштаба его личности. Его политической волей и мудростью, уникальной работоспособностью и, конечно, искренней преданностью своему народу удалось свершить невозможное: страны бывшего СССР, задыхающиеся от неэффективности государственных механизмов, внешних и внутренних конфликтов, пассивности большинства населения, вырвались из тисков коммунистической утопии, встав на демократический путь развития.

Михаил Сергеевич внес огромный вклад в формирование новой страны, построенной на стремлении к основным правам и свободам каждого гражданина, нацеленной на интеграцию в мировую экономическую и политическую систему.

Он сумел провести реформы, без которых немыслима современная Россия, создал основу для развития предпринимательской инициативы и рыночных отношений. Чего только стоит инициированный Горбачевым и принятый в 88-м году указ о запрете «анонимок», который уничтожил стукачество, наветы, это страшное зло, сломавшее жизнь миллионам и миллионам людей. Михаил Сергеевич вновь открыл для России капитализм. И как бы этот строй ни критиковали, время показало, что крепче фундамента для социального и финансового благополучия общества никто в мире еще не придумал.

С самыми светлыми, теплыми чувствами, с глубокой и неподдельной признательностью будут вспоминать Михаила Сергеевича Горбачева многие его современники и представители будущих поколений. Миллионы людей во всем мире благодарны ему за воздух свободы и демократию, за перестройку и гласность, за открытие культурных и коммуникационных границ. Именно ему мы обязаны тем, что в СССР появился свободный рынок, первые кооперативы, малые предприятия, сформировался новый тип свободных людей – людей созидания, сумевших выйти из кухонь на улицы, те, кто в 85-м поверил Михаилу Сергеевичу и пошел вслед за ним, в том числе и я.

В моей памяти он навсегда останется молодым, смелым, мыслящим дерзко, свободно и вместе с тем бережно по отношению к вечным человеческим ценностям. Я был в родном селе Михаила Сергеевича – Привольном Ставропольского края. Разве не волей Всевышнего, Божьим промыслом было определено появление в этой глуши, небольшой станице, личности такого уровня и значения? Но видимо именно знание настоящей жизни помогало ему не отрываться от народа, понимать его чаяния, чувствовать его боль. Он был настоящим. Никогда не забуду наши редкие, но очень содержательные встречи в Москве и Лондоне, его воспоминания о прошлом страны, рассуждения о ее настоящем и будущем, его мудрость и человечность, его заботу о судьбе мира и искреннюю преданность семье.

Помню встречи с Михаилом Сергеевичем в Горбачев-Фонде на Ленинградском проспекте, 39. Это были важные для меня, богатые смыслом беседы. Меня восхищало с какой простотой и естественностью всегда держался Михаил Сергеевич. В нем было истинное достоинство великого человека. Помню его улыбку и светящиеся глаза, трогательное внимание к окружающим людям. Он был начисто лишен симптомов главной болезни современности – равнодушия. На его долю выпало многое: с какой скромностью он принимал славу и признание, и с какой спокойной мудростью – измену и несправедливые упреки. Он умел прощать и не держать камня за пазухой, он был великодушен. Он всегда был над суетой и дрязгами, не запятнав совесть и честное имя ни коррупцией, ни стяжательством, ни предательством своей Родины. Таким он будет всегда. Над нами…

У Бога один день, что тысяча лет, и тысяча лет, что один день. Часто лишь время делает очевидным то, что не было видно современникам. Но сейчас не нужно тысячи лет, чтобы человечество осознало масштаб невосполнимой утраты. Уверен, уже сегодня молодое поколение свободных людей по достоинству оценивает и оценит значение для России и всего мира великого человека, нашего соотечественника Михаила Горбачева.

Выражаю близким Михаила Сергеевича Горбачева и коллективу Горбачев-Фонда свои искренние соболезнования.

Автор — российский предприниматель, поэт и меценат.