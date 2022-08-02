Не уходить, чтобы не возвращаться: ВР делает все возможное, чтобы остаться в России «не по своей воле»

Помнится, был в моем детстве такой прекрасный советский мультик, снятый по русской народной сказке – «Лиса Патрикеевна». Там хитрая лиса напрашивалась в гости к разным зверям, а утром кричала, что ее обокрали и требовала компенсацию. Этот «бизнес» был до поры до времени очень прибыльным, пока лиса не попала во двор со сторожевыми псами и не получала по заслугам. Почему-то эта мудрая сказка пришла мне на ум тогда, когда британская компания ВР в очередной раз встала в позу обиженной и заявила, что якобы она не может получить свою долю дивидендов, причитающихся ей как акционеру ПАО «Роснефть», и не может уйти из нашей страны.

Главное прокукарекать

ВР долго «гостила» в России, сумев благодаря участию в капитале «Роснефти» значительно укрепить свои производственные и финансовые показатели. К примеру, по итогам 9 месяцев 2021 года российские активы обеспечили британской корпорации 35% чистой прибыли. А в целом при объеме инвестиций в чуть более $10 млрд совокупный доход британской компании от ее российских активов составил порядка $36 млрд.

Казалось бы, такое партнерство надо ценить, всячески заботиться о его сохранении и что называется, вести себя прилично. Но не тут-то было.

Именно ВР после начала специальной военной операции на Украине первой среди западных нефтегазовых мейджоров громко хлопнула дверью, заявив о своем немедленном уходе из России. Впрочем, хлопки эти она совершала еще изнутри, то есть находясь по эту сторону двери. И в дальнейшем никаких конкретных действий по выходу из капитала «Роснефти» предпринято не было.

Видимо, менеджмент британской компании решил действовать по русской поговорке «главное прокукарекать, а там хоть не рассветай». Сделав обиженное лицо, ВР, как истинный джентльмен, пропустила вперед к выходу из России другие корпорации из недружественных нам стран, такие как Shell, Equinor, Total. Которые, кстати, заявили о своем намерении прекратить деятельность в РФ позже самой ВР и не делали из своего ухода такого шоу.

В ожидании пинка

Допустим, мы оценили эти изящные английские манеры и даже где-то посочувствовали ВР. Действительно, жаль терять такой прекрасный и перспективный источник доходов. Мы понимаем, что антироссийская истерия, в которой официальный Лондон уверенно вырвался в лидеры, обязывает компанию с Туманного Альбиона участвовать в этой наивной игре.

Но очередной акт этой игры выглядит особо фальшиво. «Россия применила ряд контрсанкций, включая ограничения на выход иностранными инвесторами из российских активов. Также ВР не может осуществить продажу акций «Роснефти» на Московской бирже и оценить вероятность какого-либо сценария выхода из актива», – завила британская компания в тексте своей финансовой отчетности за II квартал нынешнего года.

Любопытно, что же это за контрсанкции, которые применила Россия и почему они не помещали другим компаниям цивилизованно уйти из России? Так, менее чем за три месяца норвежской Equinor завершен выход из всех активов, а британской Shell – из двух активов. Как еще могут «Роснефть» или российские власти помочь британским джентльменам покинуть нашу страну? Взять за шиворот, подвести к порогу и дать пинка? Так мы не поступаем даже с англичанкой, которая как известно, постоянно гадит.

Что мешает ВР продать акции «Роснефти» на упомянутой ею Московской бирже или где-то еще? Кто держит британцев за руку, кроме их же собственной жадности и нежелания расставаться с ценным активом? Скорее, пассаж ВР о невозможности выйти из России можно расценивать как декларацию о намерениях сохранить долю в «Роснефти».

Притворные слезы

Еще большее недоумение вызывают заявления ВР о том, что ее фактически «обокрали» гостеприимные хозяева. Это вообще-то даже уже неприлично. Не знаем, как принято в светских британских салонах, а в России за такие оскорбления бьют в морду.

Действия ВР наносят прямой вред деятельности «Роснефти». Когда один из ключевых акционеров ни жив, ни мертв, прощается, но не уходит, это осложняет стратегическое управление бизнесом. Тем не менее, российская компания, как добрый хозяин, все же решила, что пока «гость» не ушел, его надо «кормить». И по итогам собрания акционеров ВР получила причитающиеся ей дивиденды. Они в соответствии с отечественным законодательством переведены на специальный банковский счет.

И вот тут и начался тот самый крик а-ля Лиса Патрикеевна.

ВР обвинила «Роснефть» в том, что ей не выплатили дивиденды (мол, не соблюдены критерии для признания их полученными). Но деньги, причитающиеся британской стороне, покинули периметр «Роснефти» и, как уже отмечалось, находятся на специальном счете. Не удается вот так сразу конвертировать их в фунты стерлингов или доллары? А это уже вопросы к вашим любимым западным политикам, которые обложили Россию различными финансовыми санкциями.

Впрочем, ничто не мешает снять эти деньги в рублях и вложить их в экономику России, например, в новые проекты той же «Роснефти». Ведь у ВР вряд ли остались какие-либо сомнения в том, что подобные инвестиции сегодня самые выгодные в мировой энергетике. Нигде больше в мире она не найдет проектов, которые обладали бы такой же масштабной ресурсной базой и сулили бы такие огромные дивиденды. И, что немаловажно, не находились бы в зоне поражения обезумевшего зеленого лобби, с остервенением крушащего основу мирового ТЭК в виде нефтегазового комплекса. Санкции не позволяют так разумно распорядится своими деньгами? Что же, это опять вопрос не к нам.

Таким образом, горестные причитания ВР услышаны и поняты.

Компания прозрачно намекает, что она решила остаться в России, свалив всю ответственность за это якобы тягостное для нее решение на российскую сторону. Оно и правильно, лучше сразу остаться, чтобы потом не возвращаться – чего два раза ходить. Другой вопрос, стерпит ли Россия такую двуличность. Конечно, мы гостеприимные хозяева, но у всякого терпения есть придел. И рано или поздно Лиса Патрикеевна может столкнуться не с милыми зайчиками и мишками, а с серьезно настроенным противником, от которого придется ноги уносить. Такие вот они, русские сказки.

Автор — доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК